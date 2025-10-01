Állampapír: már nem a FixMÁP az egyértelmű favorit az új mezőnyben - egy másik papír gyakorlatilag ugyanazt tudja, és még vonzóbb is lehet

Október elsejével új korszak köszöntött be a hazai lakossági állampapírpiacra az ÁKK ráncfelvarrásának köszönhetően: a friss változások az összes, befektetők által előszeretettel vásárolt kötvényt érintik, két sorozat hatalmas lökést kaphat általuk, kettő viszont nagyot veszíthet fényéből. Egy biztos: rég volt ilyen izgalmas a hazai lakossági állampapírpiac, a befektetők pedig igen busás hozamokért tölthetik fel porfólióikat az új sorozatokkal – akár abban az esetben is, ha nem szeretnék fixen öt évre nélkülözni a tőkéjüket.
Az állampapírpiaci kínálat átalakításának kapcsán több stratégiai megfontolás is vezérelte az ÁKK-t, az Államadósság Kezelő Központ többek közt egyszerűsíteni akarta a kínálatot azzal, hogy egységesen öt évre módosította a fix kamatot fizető állampapírok futamidejét (ezzel a hároméves FixMÁP például eltűnt a kínálatból), csökkenteni kívánta az államháztartást érintő inflációs kockázatot azzal, hogy a fix kamatozású papírok felé tereli a lakosságot (többek közt a változó kamatozású papírok kamatprémiumának csökkentésével), illetve növelni kívánta a keresletet a piacon.
Ennek érdekében emelték meg a fix kamatozású papírok kamatát is.
A kamatemelés a lakosság idei kedvencét, a FixMÁP-ot és az elmúlt időszakban egyértelműen háttérbe szoruló MÁP Pluszt érinti, az előbbi 6,5 helyett 7 százalékot kamatozik majd évente, az utóbbi pedig felépítésében nem változik, azaz sávosan emelkedő kamatot fizet a lejáratig, a sáv 75 bázisponttal feljebb tolódik, 6,5-ről nő 7,5 százalékra, szemben az eddigi 5,75–6,75-ös sávozással. A FixMÁP-nak ugyan eddig sem volt gondja a befektetők megszólításával, de a Magyar Állampapír Plusznak (MÁP Plusz) ez egy hatalmas keresleti többletet jelenthet: a sávosan emelkedő kamatozású papírt az elmúlt hetekben alig vették a befektetők, ám az új konstrukció az emelt kamatozásával már igazán versenyképes lesz.
Ez jókora előny lehet a MÁP Plusznak: az új életre keltett papírt ugyanis adott esetben akár 1-2-3-4 éves befektetésként is hasznosíthatják a vevők, hiszen ebben az esetben extra díjjal nem, mindössze alacsonyabb kamatokkal kell számoljanak. Pont ez okozhatja majd azt, hogy
a MÁP Plusz felérhet a népszerűségi lista második, sőt, adott esetben akár első helyére is
a következő hetekben – ennek első jelei pedig már a jövő hét hétfői ÁKK-közlésben meglátszanak majd.
A szerdától elérhető lakossági állampapírok iránti keresletet az elmúlt hetekben alapból is kivárásra játszó befektetők körében csak tovább növelheti, hogy félezer milliárd forint áramlott vissza a BMÁP-befektetőkhöz a 2025/N papír lejáratával, mely a kamatok mellett a tőkét is visszajuttatta a lakossághoz. A Bónusz Magyar Állampapír 2025/N sorozatának lejárata egyben gyakorlatilag lezárja az idei kifizetési dömpinget, mely az év elején a Prémium Magyar Állampapír csillagászati kifizetéseivel indult, és melynek köszönhetően a hazai lakossági befektetők
több mint kétezermilliárd forintot kaptak kézhez állampapír-befektetéseikből.
A BMÁP kedden lejáró, 3 éves futamidejű sorozatának értékesítése 2023 februárjában zárult, addigra már közel 650 milliárd forint áramlott a papírba. A BMÁP egyébként a most lejáró sorozaton túl is az egyik kedvence volt a befektetőknek az elmúlt években, az ÁKK adatai szerint összesen 2454 milliárd forintot parkoltatnak benne a lakossági befektetők, ezzel alig marad el az idei nagy favorit, a FixMÁP 2907 milliárdos tőkeállományától. A legtöbb pénz ugyanakkor még mindig PMÁP-ban áll, több mint 4100 milliárd forint.
