Állampapír: senkinek nem kell már a BMÁP, mindent visznek a piac új sztárjai - feje tetejére állította a piacot az ÁKK átalakítása

Egyre tisztábban látszik az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) lakossági állampapírpiaci átalakításának drasztikus hatása a heti értékesítési adatokon: az ÁKK friss számai szerint a 42. héten 80 milliárd forint értékben fogytak kötvények a lakossági választékból, nagyjából fele akkora volumenben, mint egy héttel korábban. A lakossági állampapírpiac forgalma azonban még mindig köröket ver a kínálat átrendezése előtti hetekre, amikor a 40 milliárd forintos heti érdeklődés is nagy szónak számított.

A FixMÁP tarol, a BMÁP szédületesen visszaesett: alaposan átalakul a hazai lakossági állampapírpiac

A 42. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult:

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 45,8 milliárd forint, közel 45 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 20,9 milliárd forint, 22 milliárd forinttal kevesebb, mint egy hete. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 10,1 milliárd forint, 0,4 milliárd forinttal több, mint a 42. héten. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 2,9 milliárd forint, több mint 4 milliárd forinttal kevesebb, mint egy héttel korábban. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,3 milliárd forint, 160 millió forinttal kevesebb, mint a megelőző héten.

A friss adatokból egyértelműen látszik, hogy

a BMÁP a várakozásoknak – és a kibocsátó céljainak – megfelelően rohamosan veszít vonzerejéből, immáron második hete csak a lista harmadik helyére fér fel, folyamatosan csökkenő értékesítési volumennel,

a MÁP Plusz lett az átalakítás legnagyobb nyertese, a lista második feléről az élmezőnybe küzdötte fel magát a sávosan emelkedő kamatot fizető papír,

a FixMÁP dominanciája pedig megtörhetetlennek tűnik, az évi 7 százalékos hozamot biztosító állampapír köröket ver a lista többi helyezettjére, lévén nagyobb forgalmat generál, mint az ötös fogat többi versenyzője – együttesen.

A fix kamatozású állampapírokat veszik a magyarok

Az Államadósság Kezelő Központ október elejével rajzolta át szinte teljes egészében a hazai lakossági állampapírpiaci kínálatot, az átalakítás célja a fix kamatozású papírok keresletének növelése volt a változó kamatozású kötvények forgalmának kárára. Az ÁKK célja, hogy mind a lakosság, mind a költségvetés biztos kamatokkal tudjon számolni állampapírpiaci ügyletei során, így egyik félnek sem kell váratlanul megugró vagy visszaeső kifizetésekkel számolnia.

Az átalakításból éppen ezért a FixMÁP és a MÁP Plusz jött ki a legjobban,

hiszen előbbi 0,5, utóbbi 0,75 százalékponttal megnövelt kamatozással tért vissza a keresletbe október elejével. A két nagy vesztes pedig az egyik eddigi favorit, a BMÁP, valamint a korábbi, de fényéből már ezt megelőzően is nagyságrendeket vesztett PMÁP, mely papíroknak alaposan megnyirbálták a kamatprémiumát, így szinte minden vonzerejüket elvesztették a jelenlegi kínálatban, ismerve napjaink inflációs környezetét.