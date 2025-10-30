Döbbenetes profitot jelentett a Google anyacége: napi 100 milliárd forintot keres tisztán

Egészen észvesztő összegeket tol a mesterséges intelligencia alkalmazások fejlesztésébe a Google anyavállalata, az Alphabet, amely szerdán a folyó pénzügyi évére vonatkozó kutatás-fejlesztési-beruházási keretét 91-93 milliárd dollárosra bővítette. A társaság az idén ezt megelőzően már kétszer is feljebb srófolta az összeget, előbb februárban 75 milliárdosra, majd júliusban 85 milliárd dollárosra.

A Google anyacége, az Alphabet 190 ezer főt foglalkoztat, nyolcezerrel többet, mint egy évvel ezelőtt / Fotó: dpa/picture-alliance

Tavaly "csak" 52,5 milliárd dollárt áldoztak fel a mesterséges intelligencia oltárán, akkor a részvényesi kifogásokat azzal szerelték le, hogy az új technológia megköveteli a versenyképesség növelését és ehhez pluszforrások kellenek, amelyek később búsásan megtérülnek. Amíg úgy fut a szekér, mint az Alphabetnél, addig a befektetők nyelnek egy nagyot, s nem firtatják a pluszforrások elköltésének szükségszerűségét, megelégszenek azzal, amit a cég vezetése kommunikál.

Az Alphabet negyedéves bevétele először lépte túl a 100 milliárd dollárt

Az pedig igen jól megy az Alphabetnél, ahol az eredmények is jönnek, visszaigazolva az MI-befektetések észszerűségét. A Google-anyacég a harmadik negyedéves gyorsjelentésében is nagyot villantott, a szerdai New York-i tőzsdezárást követően publikált számok mélyen beégtek a részvényesek és az elemzők retinájába.

Olyannyira, hogy a zárást követő elektronikus kereskedésben 6 százalékkal erősödött a keresőóriás árfolyama. Az Alphabet mindkét profitcentruma,

a hirdetések

és az felhőszolgáltatások

is jobban teljesítettek a piaci várakozásoknál. Az Alphabet teljes negyedéves bevétele 16 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit 102,35 milliárd dollárra nőtt, miközben a londoni tőzsdecsoport, az LSEG elemzői konszenzusa leragadt a 99,89 milliárd dollárnál. Az adózott nyereség az egy évvel korábbi 26,30 milliárdról 34,98 milliárd dollárra ugrott.

A Google meg akarja őrizni dominanciáját a hirdetési piacon, s ehhez segítségül hívja a mesterséges intelligenciát / Fotó: NurPhoto via AFP

A Google hirdetési szolgáltatásaiból ezúttal 12,6 százalékkal magasabb, 74,18 milliárd dolláros összeg folyt be az Alphabethez, jócskán meghaladva a 71,79 milliárd dolláros piaci várakozásokat, egyben elcsendesítve azokat a hangokat, melyek a világgazdasági bizonytalanságok, illetve a konkurensek előretörése miatt a digitális hirdetési piac szűkülésével, s a Google pozícióinak romlásával riogattak. Nem ez történt.