Alteo: itt az új beruházás – szélerőműves céget vásárolt az új generációs energiaszolgáltató

Szélerőműves céget vásárolt az Alteo, amely a Mecséri Szélpark Kft. felvásárlásával tovább növelné megújuló energiatermelő kapacitásait – jelentette be a pesti tőzsde Prémium kategóriájában jegyzett közműtársaság kedden.

Az Alteo élt a közte és az Energia Csoport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. mint a Mecséri Szélpark Kft. kizárólagos tulajdonosa között létrejött üzletrész adásvételi szerződés szerinti vételi jogával. Ennek eredményeként az Alteo kedden a társaság üzletrészének 100 százalékos tulajdonosává vált.

A Mecséri Szélpark jelenleg korai engedélyezési fázisban lévő szélerőműpark-projektet tulajdonló projekttársaság. Az akvizíció révén az Alteo, a további engedélyek megszerzése és a szélerőmű park megépítését követően, tovább kívánja bővíteni megújulóenergia-hasznosító erőművi portfólióját. Az akvizíció szorosan illeszkedik a társaság 2025 elején közzétett stratégiájába, amelyben cél a megújuló kapacitások további növelése.

A vételárat nem hozták nyilvánosságra a felek.