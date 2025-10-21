Alteo: itt az új beruházás – szélerőműves céget vásárolt az új generációs energiaszolgáltató
Szélerőműves céget vásárolt az Alteo, amely a Mecséri Szélpark Kft. felvásárlásával tovább növelné megújuló energiatermelő kapacitásait – jelentette be a pesti tőzsde Prémium kategóriájában jegyzett közműtársaság kedden.
Az Alteo élt a közte és az Energia Csoport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. mint a Mecséri Szélpark Kft. kizárólagos tulajdonosa között létrejött üzletrész adásvételi szerződés szerinti vételi jogával. Ennek eredményeként az Alteo kedden a társaság üzletrészének 100 százalékos tulajdonosává vált.
A Mecséri Szélpark jelenleg korai engedélyezési fázisban lévő szélerőműpark-projektet tulajdonló projekttársaság. Az akvizíció révén az Alteo, a további engedélyek megszerzése és a szélerőmű park megépítését követően, tovább kívánja bővíteni megújulóenergia-hasznosító erőművi portfólióját. Az akvizíció szorosan illeszkedik a társaság 2025 elején közzétett stratégiájába, amelyben cél a megújuló kapacitások további növelése.
A vételárat nem hozták nyilvánosságra a felek.
Az Alteo részvényei 1,9 százalékot estek kedd délig, idén viszont még ezzel együtt is 13 százalékkal került feljebb az árfolyam. A társaság november 17-én számol majd be harmadik negyedéves eredményéről.