Alteo: itt az új beruházás – szélerőműves céget vásárolt az új generációs energiaszolgáltató

Az új generációs energiaszolgáltató a Mecséri Szélpark Kft. felvásárlásával bővítené megújuló kapacitásait. Az Alteo folytatja stratégiájának megvalósítását.
K. T.
2025.10.21, 12:42
Frissítve: 2025.10.21, 13:13

Szélerőműves céget vásárolt az Alteo, amely a Mecséri Szélpark Kft. felvásárlásával tovább növelné megújuló energiatermelő kapacitásait – jelentette be a pesti tőzsde Prémium kategóriájában jegyzett közműtársaság kedden. 

Szélerőműves céget vásárolt az Alteo / Fotó: Vémi Zoltán

Az Alteo élt a közte és az Energia Csoport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. mint a Mecséri Szélpark Kft. kizárólagos tulajdonosa között létrejött üzletrész adásvételi szerződés szerinti vételi jogával. Ennek eredményeként az Alteo kedden a társaság üzletrészének 100 százalékos tulajdonosává vált.  

A  Mecséri Szélpark jelenleg korai engedélyezési fázisban lévő szélerőműpark-projektet tulajdonló projekttársaság. Az akvizíció révén az Alteo, a további engedélyek megszerzése és a szélerőmű park megépítését követően, tovább kívánja bővíteni megújulóenergia-hasznosító erőművi portfólióját. Az akvizíció szorosan illeszkedik a társaság 2025 elején közzétett stratégiájába, amelyben cél a megújuló kapacitások további növelése. 

A vételárat nem hozták nyilvánosságra a felek.

ALTEO részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
ALTEO részvény13:35:02
Árfolyam: 4,790 HUF +110 / +2.3 %
Forgalom: 48,573,210 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Az Alteo részvényei 1,9 százalékot estek kedd délig, idén viszont még ezzel együtt is 13 százalékkal került feljebb az árfolyam. A társaság november 17-én számol majd be harmadik negyedéves eredményéről.

