Roskadozik az amerikai gazdaság, ismét rettenetes hírek érkeztek: tízezrével tűnnek el a munkahelyek - ez csak a forintnak kedvező

Újabb aggasztó munkaerőpiaci adatok érkeztek Amerikából: a friss közlés szerint a magánszektorban szeptemberben 32 ezer munkahely szűnt meg, szemben az 50 ezer új munkahely létrejöttéről szóló előzetes elemzői várakozással. A friss adatcsokor ismét rámutat arra, hogy az amerikai munkaerőpiac egyre rosszabb bőrben van, ami támogatja a kamatkörnyezet további enyhítésének esélyeit – ezen várakozás pedig nyomban le is csapódott a tőkepiacon.

Egyre nagyobb a baj az amerikai gazdaságban / Fotó: Anadolu via AFP

Egyre nagyobb a baj az amerikai gazdaságban

Az Erste elemzése szerint a szeptemberi adatsor mutatja a legnagyobb csökkenést 2023 márciusa óta, és 2020 óta ez az első alkalom, hogy a magánszektor két egymást követő hónapban szüntetett meg munkahelyeket. Bár a csökkenés nagyrészt a statisztikai módszertan változásának tudható be, de a tendencia ezzel együtt is jó látható: a munkahelyteremtés a legtöbb szektorban lendületét vesztette. A munkahelyüket megtartók fizetésének növekedése alig változott, 4,5 százalékon maradt, a munkahelyet váltók fizetésének növekedése pedig 7,1 százalékról 6,6 százalékra esett, így a dinamika ezen a téren is lassulásról árulkodik.

A friss adatnak azért van most különösen nagy jelentősége, mert az amerikai kormányzati leállás miatt elképzelhetővé vált, hogy a héten nem közlik majd a menetrend szerinti munkaerőpiaci adatcsokrot, így a piac azokhoz a számokhoz kénytelen nyúlni, amelyeket ennek ellenére is megkap.

Gregory Faranello, az AmeriVet Securities elemzője a Bloombergnek kiemelte: „A munkaerőpiac egyértelműen a gyengélkedés jeleit mutatja, a piac pedig úgy reagálja le a friss adatokat, mintha már biztos lenne benne, hogy pénteken nem jönnek majd az átfogó számok. A befektetők alapjáraton is idegesek a munkaerőpiaci adatok kapcsán, lévén a nyári, példa nélküli revízió hullámait nehéz feledni, így most ismét nőttek a Fed októberi kamatvágásával kapcsolatos várakozások”

A CME opciós piaci aggregátora szerint

a piac immáron 99 százalékos sanszot ad a 25 bázispontos vágásnak, 1 százalék pedig az 50 pontos nyesés mellett foglal állást,

a kérdés így ismét az lesz, 25 vagy 50 pontot nyesnek végül Powellék.