Ellenszélben is szép nyereséget vághattak zsebre az amerikai vállalatok

Hamarosan kezdődik az egyik legjobban várt időszak az amerikai tőzsdéken, a héten elindul a negyedéves gyorsjelentési szezon. Lehet, hogy ez már nem sokáig lesz így, ugyanis Donald Trump javaslatára az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) komolyan fontolóra vette a negyedéves jelentési kötelezettség eltörlését. Ha erről döntés születik, a jövőben elég lesz majd félévente beszámolni a pénzügyi eredményekről.
A piaci várakozások szerint az idei harmadik negyedévben az S&P 500 tagjai 6,3 százalékos bevételnövekedést értek el az előző év azonos időszakához képest, a nyereségük viszont ennél nagyobb mértékben, 8 százalékkal lehetett magasabb.
Az index tizenegy szektora közül nyolcban számíthatunk a magasabb nyereségre.
A legjobb teljesítményt ezúttal is az IT-szektor cégei nyújthatták, a második legnagyobb profitbővülés pedig a közműszektorban történhetett. A leggyengébb eredmények, ahogy az előző negyedévekben is, az energiaszektorból érkezhetnek.
Az amerikai tőzsdék az elmúlt hónapokban újabb és újabb csúcsot döntöttek a magasabb amerikai importvámok, a továbbra is fenyegető inflációs nyomás és a gazdasággal kapcsolatos meg-megújuló aggodalmak ellenére. Az S&P 500 12 hónapos előremutató P/E aránya 22,8 lett, ami jelentősen meghaladja az ötéves átlagot (19,9) és a tízéves átlagot (18,6) is.
A második negyedév vége óta az index 8,2 százalékkal emelkedett, míg a 12 hónapos nyereségvárakozás mindössze 4,6 százalékkal nőtt. Ez arra utal, hogy a piac kissé előreszaladt. A pozitív hangulat azzal magyarázható, hogy a Fed kamatcsökkentéseiben és a vállalati nyereségek további növekedésében bíznak a befektetők. Az optimizmust az elemzők is osztják, egyre magasabb célárak érkeznek az S&P 500-ra. A konszenzus szerint egy év alatt az index 7400 pont közelébe emelkedhet, ami 10 százalékkal magasabb az aktuális értéknél.
Az elemzői várakozások szerint a negyedik negyedévben valamivel lassabb, 7,3 százalék lehet a profitbővülés mértéke, de ezt követően jobban kinyílik a pénzcsap, fokozatosan felgyorsulhat a növekedés, és 2026-ban 12,8 százalékkal magasabb nyereséget érhetnek el az S&P 500-as cégek, mint idén.
