A vásárlók az új iPhone-t, az Apple-részvényesek az extraprofitot hajkurásszák

Pazar napon van túl az Apple, amelynek részvényárfolyama a hétfői New York-i kereskedés végére 4 százalékkal, 262,2 dollárra erősödött, de előtte járt már ennél fél százalékkal magasabban is. A piac most azt találgatja, hogy a kurzus kap-e újabb lendületet, és át tudja-e lépni az immár hajszálnyira lévő 4 ezermilliárd dolláros álomhatárt.

Az Apple számára az Nvidia egyelőre látótávolságban sincs / Fotó: Anadolu via AFP

Ez eddig tartósan csak a mesterségesintelligencia-őrületet meglovagoló Nvidia csipgyártónak sikerült, amely július 9. óta nem is csúszott vissza, nem úgy, mint a Microsoft, amely július 31-én tört át, de később elfogyott az ereje, és visszaszédült, s ma már az Apple is megelőzi.

Csúcstámadásra készül az Apple

Az Apple részvénye a ma kora délutáni tőzsdenyitást közel 0,2 százalékos pluszban várja, ez azonban egyelőre kevés ahhoz, hogy a 3,91 milliárd dolláros piaci értékről indulva átugorja a lécet. Hacsak egy újabb jó hír nem érkezik a vállalat háza tájáról, mint ami a tegnapi erősödést is kiváltotta.

A Counterpoint piackutató cég ugyanis a szeptember 9-én bemutatott soros iPhone-sorozat, a 17-es kirobbanó sikeréről számolt be, míg a Loop Capital tartásról

vételre javította az Apple besorolását, és 20 százalékkal 315 dollárra emelte a célárfolyamát.

A Counterpoint szerint az értékesítés első tíz napjában 14 százalékkal több fogyott az új modellekből, mint egy évvel korábban az iPhone 16 debütálásakor. Az adat a két kiemelt piacra, a kínai és az amerikai forgalmi adataira vonatkozik.

Az új iPhone sorozatból a két fő piacon 14 százalékkal többet adtak el, mint egy évvel ezelőtt az elődjéből / Fotó: Imaginechina via AFP

Lökést adott az árfolyamnak az is, hogy a hét végén az Evercore ISI globális független befektetési banki tanácsadó cég felvette az Apple-t a taktikailag kiemelkedő teljesítményt felmutató cégek listájára arra hivatkozva, hogy a szeptember 28-ával lezárt negyedik üzleti negyedévben a társaság a vártnál sokkal jobb számokat produkálhatott, s a decemberi ünnepi szezon is nagyon erősnek ígérkezik.

Hogy igaza volt-e jóslatával a Roger Altman pénzügyi guru nevével fémjelzett Evercore ISI-nak, az csak október 30-án derül ki, a technológiai óriás akkor teszi közzé a negyedéves gyorsjelentését.