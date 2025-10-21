A vásárlók az új iPhone-t, az Apple-részvényesek az extraprofitot hajkurásszák
Pazar napon van túl az Apple, amelynek részvényárfolyama a hétfői New York-i kereskedés végére 4 százalékkal, 262,2 dollárra erősödött, de előtte járt már ennél fél százalékkal magasabban is. A piac most azt találgatja, hogy a kurzus kap-e újabb lendületet, és át tudja-e lépni az immár hajszálnyira lévő 4 ezermilliárd dolláros álomhatárt.
Ez eddig tartósan csak a mesterségesintelligencia-őrületet meglovagoló Nvidia csipgyártónak sikerült, amely július 9. óta nem is csúszott vissza, nem úgy, mint a Microsoft, amely július 31-én tört át, de később elfogyott az ereje, és visszaszédült, s ma már az Apple is megelőzi.
Csúcstámadásra készül az Apple
Az Apple részvénye a ma kora délutáni tőzsdenyitást közel 0,2 százalékos pluszban várja, ez azonban egyelőre kevés ahhoz, hogy a 3,91 milliárd dolláros piaci értékről indulva átugorja a lécet. Hacsak egy újabb jó hír nem érkezik a vállalat háza tájáról, mint ami a tegnapi erősödést is kiváltotta.
A Counterpoint piackutató cég ugyanis a szeptember 9-én bemutatott soros iPhone-sorozat, a 17-es kirobbanó sikeréről számolt be, míg a Loop Capital tartásról
vételre javította az Apple besorolását, és 20 százalékkal 315 dollárra emelte a célárfolyamát.
A Counterpoint szerint az értékesítés első tíz napjában 14 százalékkal több fogyott az új modellekből, mint egy évvel korábban az iPhone 16 debütálásakor. Az adat a két kiemelt piacra, a kínai és az amerikai forgalmi adataira vonatkozik.
Lökést adott az árfolyamnak az is, hogy a hét végén az Evercore ISI globális független befektetési banki tanácsadó cég felvette az Apple-t a taktikailag kiemelkedő teljesítményt felmutató cégek listájára arra hivatkozva, hogy a szeptember 28-ával lezárt negyedik üzleti negyedévben a társaság a vártnál sokkal jobb számokat produkálhatott, s a decemberi ünnepi szezon is nagyon erősnek ígérkezik.
Hogy igaza volt-e jóslatával a Roger Altman pénzügyi guru nevével fémjelzett Evercore ISI-nak, az csak október 30-án derül ki, a technológiai óriás akkor teszi közzé a negyedéves gyorsjelentését.
Megőrülnek a kínaiak az iPhone 17-ért
Az Evercore ISI főként a kínai online értékesítés megkezdésétől vár még dinamikusabb előretörést. Mint megírtuk, az immár öthetesre széthúzott, eredetileg november 11-re (11.11.) kitűzött kínai szinglinap e-kereskedelmi sikerlistáján az iPhone 17 garantáltan befutó helyet szerez, bár pontos rendelési adatokat egyelőre nem tett közzé sem az Apple, sem a főszervezők közül az Alibaba.com és a JD.com.
Az Apple részvényárfolyama kacskaringós utat járt be az idén, jobbára Donald Trump hektikus vámkezdeményezései csuklóztatták meg a kurzust, amely végeredményben 7,5 százalékos pluszban van január 1-jéhez képest. A világ ellen intézett április eleji Trump-féle vámhadüzenet 172 dollárra kalapálta le az árfolyamot, onnan 52 százalékos ralit teljesített a részvény.
Megnyugvásra egyelőre nincs okuk a befektetőknek, mivel a kínai–amerikai kereskedelmi háború még messze van a kompromisszumtól, és India, a világ legnépesebb állama is az 50 százalékos washingtoni büntetővám alá esik, mert eddig nem volt hajlandó lemondani az olcsó orosz olaj importjáról.
Paradox módon épp Indiába vitt át gyártást az Apple, hogy a Kínától való kóros függőségét enyhítse.
A távol-keleti országban a Foxconn bérgyártásában készül ugyanis az Apple termékeinek zöme.
Nem minden elemző látja azonban rózsaszín szemüvegen keresztül az Apple mostani menetelését, s a 4 ezer dolláros álomhatár elérését sem tartják megalapozottnak. A Bloomberg által megkérdezett szakértők szerint a társaság részvénye már most túl drága, a papírok 32-szeres P/E-mutatója erre utal.
Sokan már túlértékeltnek tartják az Apple-t
A részvényárfolyam és az egy részvényre eső várható nyereség hányadosaként megadott értékmérő mutató az utóbbi tíz év átlagában ugyanis a 22-szeres szinten állt, s egyedül az iPhone 17 nem indokolja a papír jelentős mértékű felértékelődését. Főként úgy, hogy a hozzá kapcsolódó mesterségesintelligencia-alkalmazások tárháza nem is olyan gazdag, hogy megnyissa a vásárlók pénztárcáját.
A Jefferies részéről Edison Lee például eladásra javasolja a részvényt, szerinte a iPhone 17 okozta piaci lelkesedés hamar kipörög a részvényárfolyamból. Amit egyébként a kihajtható-összecsukható képernyőjű iPhone közelgő megjelenésével kapcsolatos hírek is fűtenek.
Lee szerint azonban egy ilyen csúcskategóriás, garantáltan pokoli drága készülékkel az Apple épp a mostani „zászlóshajó”, az Apple 17 Pro Max eladási statisztikáját fogja rontani.
Visszatérve a piaci kapitalizációs ranglistához, az első tíz helyezett jelenleg a következő:
- Nvidia 4460 milliárd dollár
- Apple 3891 milliárd dollár
- Microsoft 3841 milliárd dollár
- Alphabet 3066 milliárd dollár
- Amazon 2308 milliárd dollár
- Meta Platforms 1800 milliárd dollár
- Broadcom 1648 milliárd dollár
- Saudi Aramco 1622 milliárd dollár
- TSMC 1544 milliárd dollár
- Tesla 1487 milliárd dollár