Messze 4000 dollár fölött jár már az arany, és a rali még évekig tarthat

Megállíthatatlanul folytatódik az aranyrali. Az azonnali aranyárfolyam kedden először törte át a 4000 dolláros unciánkénti álomhatárt a globális gazdaságtörténet folyamán, miután az amerikai gazdasággal és a kormányzati leállással kapcsolatos aggodalmak új lendületet adtak a ralinak.

Még évekig drágulhat az arany / Fotó: Kiyoshi Ota

Nagy utat tett meg az arany

Hihetetlen, de két évvel ezelőtt még 2000 dollár alatt kereskedtek a sárga fémmel, melynek jegyzése több mint 50 százalékkal emelkedett eddig ebben az évben

a globális kereskedelemmel,

az amerikai jegybank függetlenségével,

valamint az amerikai fiskális stabilitással kapcsolatos bizonytalanságok miatt.

Szerdán délelőtt a New York-i Nymex tőzsdén már 1,4 százalékkal, egészen 4059 dollárig lőtt ki a kurzusa.

A fokozott geopolitikai feszültségek szintén növelik az arany mint menedékeszköz iránti keresletet, miközben a központi bankok is növekvő ütemben halmozzák fel a nemesfémet.

A befektetők aranyéhségét a napokban a washingtoni kormányzati leállás potenciális piaci sokkhatásaitól való félelem és az amerikai monetáris lazítási ciklus megkezdése is fokozta.

A befektetők tömegesen vásárolják az arany árfolyamát követő tőzsdén kereskedett alapokat (ETF), és az egyéb nemesfémekkel fedezett ETF-ek.

Szeptemberben több mint hároméves csúcsra emelkedett az ezekbe az eszközökbe beáramlott pénzmennyiség.

Nem csak a félelem áll a háttérben

A 4000 dolláros lélektani határ áttörése nemcsak a félelemről szól, hanem az átcsoportosításról is

– mondta ugyanakkor a Bloombergnek Charu Chanana, a Saxo Capital Markets stratégája.

Az amerikai kormányzati leállás miatt szünetel a gazdasági adatok kiadása, miközben a kamatcsökkentések kilátásba helyezése miatt a reálhozamok zsugorodásával is számolni kell, a mesterségesintelligencia-részvények pedig már túlértékeltnek tűnnek. A központi bankok vásárlásai ráadásul alaposan megágyaztak ennek a ralinak, de most már a kisbefektetők és az ETF-piac hajtja tovább a trendet

– magyarázta a szakértő.

Arra számítunk, hogy az arany akkor éri el ciklikus csúcsát, amikor a piac aggodalma a tetőfokára hág a Fed függetlenségének esetleges sérelme miatt, ha pedig a kompromisszumra hajló Fed egyértelmű politikai hibákat követne el, az arany még jobban felpörögne

– ezt már a Macquarie Bank elemzői írták néhány napja.