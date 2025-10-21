Deviza
Ennyi volt a nagy aranyrali, vagy átmeneti korrekció történt? – négy éve nem zuhant ekkorát az árfolyam

Időszerű volt már egy szünet a nemesfém ralijában. A kérdés most az, hogy a szárnyalás végét látjuk, vagy csak egy pillanatnyi megtorpanást az arany árfolyamában.
K. B. G.
2025.10.21., 15:47

Az idei év eddigi szédületes ralija után, kedden négy éve nem látott mértékben zuhant az arany árfolyama, miután enyhülni látszik az amerikai–kínai feszültség, és a technikai indikátorok túlvettségről tanúskodnak.

Gold,Bars,On,Nugget,Grains,Background,,Close-up, arany, aranytartalék, Kína
Csúcsot csúcsra halmozott az elmúlt hónapokban az arany / Fotó: Shutterstock

Túlvett volt az arany – merre tovább? 

Miután a nemesfém hétfőn 4381,52 dolláros unciánkénti ára új csúcsot jelentett, kedden 3,8 százalékot esett az árfolyam. Ez persze lehet, hogy csak egy megtorpanás, miután az olyan technikai indikátorok, mint a relatív erő (RSI) már egy ideje túlvettségről tanúskodtak. Az arany eséséhez a dollár erősödése is hozzájárulhatott, hiszen az más devizákban növelte a nyersanyag árát – írja a Bloomberg

Az arany árfolyama azért még az esés után is több mint 60 százalékos pluszban van idén.

Az arany és más nemesfémek, mint menekülőeszközök népszerűsége is csökkenhetett, miután a jövő héten személyesen is találkozik Donald Trump amerikai, és Hszi Csin-ping kínai elnök, amitől a két szuperhatalom közötti kereskedelmi feszültség enyhülését várják a piacok. További tényező lehet az indiai szezonális kereslet apadása is.

