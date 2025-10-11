Ilyen barát Trump: nem sajnálja a pénzt, megmenti a világ egyik legnagyobb országát – Amerika nélkül már összeomlott volna

Szinte azonnal erősödni kezdtek az amerikai dollárban kibocsátott argentin államkötvények és a peso is csütörtökön, miután Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere bejelentette, hogy Washington a peso vásárlásával siet Argentína segítségére.
A 10 éves dollárkötvények jegyzése 4,6 centtel, 60,58 centre emelkedett dolláronként, míg az argentin fizetőeszköz 0,8 százalékkal erősödött. A zöldhasúért a bejelentést követően 1425 pesót kellett adni a devizapiacon, magyar idő szerint péntek reggelre pedig 1421,5 pesóra csökkent tovább a dollárkurzus.
A peso vásárlása mellett az Egyesült Államok az argentin központi bankkal egy 20 milliárd dollár értékű devizacsere-keretmegállapodást (devizaswap) is kötött – tette hozzá Bessent.
A megállapodások a két ország pénzügyminisztereinek négynapos washingtoni találkozóján jöttek létre, amelyen a Nemzetközi Valutaalap (IMF) képviselői is részt vettek.
Argentína súlyos likviditási válságban van
– írta Bessent az X platformon. Az amerikai pénzügyminisztérium készen áll arra, hogy haladéktalanul megtegyen minden szükséges intézkedést a piacok stabilitásának biztosítása érdekében.
A tárca szóvivője mindazonáltal nem adott pontos információt arról, hogy az Egyesült Államok pontosan mennyi pesót vásárolt, és hogy a devizacsere-megállapodás hogyan épül fel.
Később a Fox Newsnak nyilatkozva Bessent elmondta, hogy a támogatás nem mentőcsomag Argentínának, és hogy a peso alulértékelt.
Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja egyébként már korábban közölte, hogy támogatni fogják a pénzügyi válságba került országot és elnökét, Javier Mileit, akit Trump a barátjának és ideológiai szövetségesének tart.
Ha nem tartották volna be ezt az ígéretet, Argentína teljesen összeomlott volna
– kommentálta a megállapodást Eduardo Ordonez Bueso, a Bankinvest befektetési cég elemzője.
Az argentin pénzügyi piacok ugyanis nyomás alá kerültek, miután Milei pártja elvesztette a regionális választásokat. Főleg a párt eddigi legerősebb bázisának, Buenos Airesnek az elvesztése volt fájó, amiben jelentős szerepük volt a Milei közvetlen környezetét ért korrupciós vádaknak is.
A politikai fordulat pedig aggodalmat keltett a befektetők körében. Attól tartottak, hogy Milei pártja az október 26-i fontos időközi választásokon is rosszul teljesíthet. Az argentin központi bank ezt követően hatalmas vásárlásokkal támogatta a pesót, amit az IMF áprilisban nyújtott 20 milliárd dolláros hitelkerete tett lehetővé.
A továbbiakról talán október 14-én, azaz kedden tudhatunk meg többet, hiszen aznap tartják Donald Trump és Javier Milei csúcstalálkozóját a washingtoni Fehér Házban.
Addig is Milei egy közösségimédia-bejegyzésben köszönetet mondott Trumpnak és Bessentnek a támogatásért.
Legközelebbi szövetségesünkkel együtt létrehozzuk a gazdasági szabadság és prosperitás féltekéjét
– írta.
Argentína 2001 óta háromszor csődölt be, azaz állította le adósságai törlesztését, legutóbb 2020-ban. Ennek ellenére az elmúlt években Milei libertárius pénzügyi reformjait követően az amerikai befektetők újra érdeklődni kezdtek az ország iránt.
Javier Milei ugyanis 2023-as hivatalba lépése óta kőkemény deregulációt hajtott végre, és drasztikusan visszavágta a költségvetési kiadásokat az infláció megfékezése és a költségvetési egyensúly érdekében. A gond csak az, hogy a lakosság egyre kevésbé bírja a megszorításokat, és egyre keményebb ellenállást fejt ki velük szemben. Mivel pedig a lakosság vásárlóereje csökken, az ország recesszióba süllyedhet.
Letagadhatatlanok azonban a reformok pozitív következményei. Az intézkedések segítettek megfékezni az inflációt, és a nemzetközi befektetők, valamint a Nemzetközi Valutaalap is üdvözölte őket.
A Trumpot időnként látványosan utánzó Milei eközben „Make Argentina Great Again” (Tegyük újra naggyá Argentínát) szlogenjével sok amerikai konzervatív tetszését is elnyerte.
Mindazonáltal az Argentínának nyújtott pénzügyi támogatás heves tiltakozást váltott ki az amerikai farmerek körében, akik Trump szavazói bázisának fontos részét képezik, lévén Kína – az amerikai termelőket háttérbe szorítva – az utóbbi időben mind több szójababot vásárol Argentínától.
