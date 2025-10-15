Európai a nevető harmadik a kínai-amerikai csipháborúban, de csúnya vége is lehet
Kedvező fogadtatásban részesítette a piac a holland ASML félvezetőipari gépgyártó óriás negyedéves gyorsjelentését, s noha a langymeleg előrejelzésével nem igazán voltak kibékülve a befektetők, így is 3,5 százalékkal feljebb nyomták az amszterdami tőzsdén jegyzett társaság részvényárfolyamát, amely az idén már 26 százalék feletti pluszban jár.
A maga műfajában globális piacvezető ASML lelkesen ecsetelte, hogy a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazások fejlődésével generált csipgyártói többletigények kiszolgálása miatt rendelésállománya dinamikusan nő, ugyanakkor azon „sápadozott”, hogy a jövő évtől akár az amerikai exportszigorítások, akár más tényezők miatt kínai értékesítésében erős törés következhet be.
Az MI-szektor elárasztja megrendelésekkel az ASML-t
A két ellentétes hatás eredőjeként az ASML 2026-ban forgalmának stagnálására vagy enyhe emelkedésére számít, legközelebb erről januárban tudnak többet, pontosabbat mondani.
Az elemzők által kitüntetett figyelemmel követett mutató, a nettó rendelésállomány a harmadik negyedév végén 5,40 milliárd eurón állt, ez ha nem is sokkal, de meghaladja a Visible Alpha elemzőinek 5,36 milliárdról szóló becslését.
A rendelések oroszlánrészét, 3,60 milliárd euró értékben a legfejlettebb litográfiai eszközök adják, amelyek extrém rövid hullámhosszú (13,5 nanométeres) ultraibolya fény alkalmazásával néhány nanométeres tranzisztorok gyártását teszik lehetővé a szilíciumlapkákon. Ezek a legmagasabb haszonkulcsú termékeik közé tartoznak.
Lesz tehát munkájuk bőven a hollandoknak, főként azután, hogy szeptemberben és októberben egymás után érkeztek a hírek a csipgyártók és az MI-cégek közötti megaüzletekről, felvásárlásokról, melyek kiemelt célja egy olyan gyártástechnológia bevezetése, amellyel az MI-alkalmazásokat kiszolgáló adatközpontok beruházási költsége radikálisan csökkenhet, és energiaéhségük is csillapodna. A szerverparkok költségének nagyjából a felét most a beszerelt csipek teszik ki.
A kínai kereslet megbicsaklása miatt aggódnak a hollandok
A fejlesztésekben a maga feladatát az ASML is elvégzi, ahogy azt Christophe Fouquet vezérigazgató hangsúlyozta, mind az okostelefonokban és az adatközpontokban használatos fejlett logikai csipek, mind pedig az MI-alkalmazásokhoz szintén szükséges, fejlett memóriacsipek gyártásához szükséges technológia terén egyre több ügyfelet szereznek maguknak.
A kínai piaci bizonytalanságok azonban beárnyékolják a 382 milliárd dolláros piaci értékével jelenleg Európa legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalatának számító ASML kilátásait. A gyengülő kínai kereslet meglepetést keltett, a piac jelentőségét ékesen jellemzi, hogy Kína az ASML forgalmának egyharmadát adta az idei első kilenc hónapban.
Damoklész kardjaként suhogtat felettük maga Donald Trump is, aki az amerikai–kínai csipháborúban behozhatatlan technológiai fölényt vindikálna az Egyesült Államok számára, akár a csipgyártó berendezések kínai exportjában részt vevő vállalatok durva szankcionálásával. Ám ezzel akár lábon is lőheti magát.
Kínosan ügyelnek az exportkorlátozásokra
Mindenesetre a holland kormány a litográfiai csipgyártó gépek exportját amerikai nyomásra már jó ideje nem engedélyezi az ASML számára, a többi termelőeszköz kivitele pedig előzetes jóváhagyáshoz kötött.
Az ASML az ultra high-tech litográfiai eszközeit a tajvani TSMC-nek értékesíti, amely a legtöbb mesterségesintelligencia-csipet gyártja
- az Nvidia,
- a kínai SMIC
- és az amerikai Intel
számára. A hollandok emellett a többi között a Samsung, az SK Hynix és a Micron memóriacsip-gyártót is ellátják gyártósorokkal. A szekér egyébként jól fut, erről tanúskodnak a szerda reggel közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentés főbb számai is.
Az ASML bevétele 7,52 milliárd euró volt az egy évvel korábbi 7,47 milliárd után, a bruttó haszonkulcs 51,6 százalékon áll, míg a 2,13 milliárd eurós nettó nyereség is enyhén jobb a tavalyi 2,07 milliárdnál.
A teljes üzleti évre szóló előrejelzésük 15 százalékkal magasabb, azaz 32,5 milliárd euró körüli bevétellel számol, ami jókora ugrás a 2024-ről kimutatott 2,6 százalékos gyarapodáshoz képest. Bruttó haszonkulcsuk 52 százalékos lehet 2025-ben.
A várható éves nyereségről nem tesznek említést, a MarketScreener adatai szerint most 6,76 milliárd eurónál járnak, míg a 2024-es évet 7,57 milliárd eurós profittal zárták. Azaz itt is garantálhatóan lesz előrelépés, nem is kicsi.