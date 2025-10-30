Deviza
Szédületes tempóra kapcsoltak a nukleáris részvények, új sztárszektor születik a tőzsdén?

Nagyot pattantak a tengerentúli nukleáris részvények. Az amerikai kormány ugyanis 80 milliárd dollárt költ atomreaktorok építésére. Nem véletlenül, mert a gombamód szaporodó adatközpontok energiaigényét ne elégítik ki a megújulók és a meglévő erőművek. A bezárt széntüzelésű kazánokat mégsem indíthatják újra.
Faragó József
2025.10.30, 14:01
Frissítve: 2025.10.30, 14:09

Nagyot pattantak a kanadai uránrészvények, miután az uránbányászattal és nukleáris fűtőelemek gyártásával foglalkozó vezető kanadai-amerikai vállalat, a Cameco és a Brookfield Asset Management október 28-án partnerségi megállapodást kötött az amerikai kormánnyal. A terv szerint 80 milliárd dollár értékben építenek új atomreaktorokat az Egyesült Államokban. A projekt célja a mesterséges intelligencia által támasztott megugró energiaigény kielégítése. A Cameco árfolyama 20 százalékot ugrott, a NexGen Energy 11 százalékot emelkedett, a Denison Mines pedig 10 százalékot. 

atomerőmű
Újra nagy üzlet az atomerőmű-építés / Fotó: Leon Neal / AFP

Tőzsdére léphet a Westinghouse

A megállapodás értelmében az amerikai kormány finanszírozást biztosít, valamint felgyorsítja az engedélyezési folyamatokat új atomerőművek építése esetén. Az Egyesült Államok kormánya legalább 80 milliárd amerikai dollár értékben építtet Westinghouse nukleáris reaktorokat a következő években. 

A Brookfield és a Cameco még 2023 novemberében vásárolta meg a Westinghouse céget, amely a legnagyobb, nukleáris erőművek kivitelezésével foglalkozó amerikai vállalat.

Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter elmondta: 

A washingtoni kormányzat elkötelezett a fejlett nukleáris technológiák gyors fejlesztése, bevezetése és alkalmazása mellett.

A partnerségi megállapodás értelmében 

az amerikai kormány jogosulttá válik a Westinghouse által kifizetett osztalék 17,5 milliárd dollár feletti részének 20 százalékára.  

Emellett az amerikai kormány bizonyos feltételek mellett jogosult lesz Westinghouse-részvények vásárlására is. A megállapodás szerint maximum 20 százalékos részesedést szerezhet az USA kormánya a vállalatban, ha a Westinghouse részvényesi értékelése meghaladja a 30 milliárd dollárt 2029-ig. Ebben az esetben az Egyesült Államok kormánya kezdeményezteti a részvények nyilvános kibocsátását, s ennek során érvényesítheti részvényvásárlási jogát.

 

Az új atomerőművek alternatívája a bezárt fosszilis erőművek újranyitása lenne

A nukleáris részvények idén már a mostani felpattanás előtt is felülteljesítették a széles piacot leképező S&P 500 indexet, mely mindössze bő 17 százalékot teljesített. De az index közműszektora sem érte el idén a 18 százalékot. Míg a teljes energiaszektor mindössze 2 százalékot produkált.

A sokáig pangó nukleáris iparnak a mesterséges intelligencia felfutása adott lendületet. 

Lezárult ugyanis az a kényelmes másfél évtized, amikor stagnált az amerikai villamosenergia-kereslet, s elég volt szénerőműveket leállítani, hogy csökkenjen az energiaszektor szén-dioxid-kibocsátása. A gombamód szaporodó adatközpontok igényét nem fedezik az újonnan telepített megújulók és a meglévő atomerőművek. 

Az új atomerőművek alternatívája a bezárt fosszilis erőművek újraindítása lenne. A  Grid Strategies tanácsadó cég már tavaly figyelmeztetett: 

Az Egyesült Államok energiafelhasználása várhatóan 4,7 százalékkal bővül a következő öt évben, míg korábban csupán 2,6 százalékos növekedést becsültek.

Európában hasonló tendenciát látunk: Franciaország gigawattnyi atomprogramot állít a mesterséges intelligencia szolgálatába.

