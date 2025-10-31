Több irányból kapja a pofonokat, de így is csaknem megtriplázta nyereségét az Audi – a koccintással még várni kell

Az Audi a harmadik negyedévben csoportszinten 718 millió euróra, az előző év azonos időszakához mérten közel a triplájára, egészen pontosan a 2,6-szeresére növelte nettó nyereségét - közölte az ingolstadti prémiumautógyártó pénteken.

Amerikai gyárnyitásra készül az Audi / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Vitték az Audi elektromos autóit, mint a cukrot

A szép statisztikai számot azonban némileg lerontja, hogy ez a jelentős javulás főként a gyenge bázissal magyarázható. A tavalyi harmadik negyedévben ugyanis az Audi csoport nettó profitja közel 80 százalékkal esett vissza, javarészt a brüsszeli gyár bezárásának költségei miatt. A Volkswagen csoporton belül egyébként az Audi körül egy kisebb csoportot alakítottak ki, melyhez a Bentley, a Lamborghini és a Ducati márkák tartoznak még. A beszámoló tehát erre a szűkebben konszolidált körre vonatkozik.

Összehasonlításként 2023 utolsóelőtti negyedévében még 1,2 milliárd eurós nyereséget termelt az Audi.

Az első három negyedévben amúgy az Audi csoport árbevétele éves bázison 4,6 százalékkal, 48,4 milliárd euróra nőtt. Az üzemi nyereség 1,6 milliárd euró, a nettó cash flow pedig 2,1 milliárd euró volt.

A márkacsoport összesen 1 191 141 járművet szállított ki, a legnagyobb kereslet az Audi márkájú elektromos járművek iránt mutatkozott, melyek értékesítése 41 százalékkal bővült.

A menedzsment az év egészével kapcsolatban pesszimistábbá vált, és jelentősen csökkentette előrejelzését. Most úgy néz ki, hogy idén 65-70 milliárd eurós bevételre tehetnek szert. Az üzemi árrés várhatóan 4 és 6 százalék, a nettó cash flow pedig 2,5 és 3,5 milliárd euró között lesz. Az Audi azonban figyelmeztet: ezek a fő teljesítménymutatók a félvezetők és kapcsolódó alkatrészek stabil ellátásának feltételezésén alapulnak.

Kínai verseny, amerikai tarifák

A többi német autómárkához hasonlóan az Audi is kínai piacon fokozódó versenytől és az amerikai vámoktól szenved. Utóbbi téren ráadásul kedvezőtlenebb helyzetben van például a BMW-ez képest, mivel nincs gyára az Egyesült Államokban.

Jürgen Rittersberger pénzügyi igazgató szerint az első három negyedévben csak az amerikai vámok 850 millió euró plusz költséggel sújtották az Audit, ám az ezekből származó veszteség év végére eléri az 1,3 milliárd eurót.

A helyzet azonban hosszabb távon megváltozhat, hiszen az év végén döntenek várhatóan az Audi amerikai gyáralapításáról.

A kihívásokkal teli gazdasági helyzetre és a fokozódó versenyre következetes költségcsökkentéssel reagálunk, és továbbra is pénzügyi teljesítményünk javításán dolgozunk

– tette hozzá Rittersberger.