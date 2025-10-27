Nagy a baj Amerikában, egyre többen válnak fizetésképtelenné
Egyre több amerikai marad el autóhitelei törlesztésével, ami azt jelzi, hogy a Egyesült Államok gazdaságában jelentős repedések keletkeztek, és a legkiszolgáltatottabbak pénzügyi nehézségekbe sodródnak – írja a CNN.
Még a Covid idején is jobban álltak, mint most
A Fitch Ratings szerint a legalább 60 nappal késedelembe esett, 670 pont alatti hitelminősítésű, úgynevezett subprime (másodrangú) autóhitel-felvevők aránya 2021 óta megduplázódott, és elérte a 6,43 százalékot.
Ez rosszabb eredmény, mint az elmúlt három válság – a Covid-pandémia, a 2008-as pénzügyi összeomlás vagy a dotcomkrízis – idején mért adatok. Amerika jelenlegi másodrangú hitelfizetési késedelmességi rátája az autóhitelek piacán a második legmagasabb az 1990-es évek eleje óta. Egyedül ez év januárjában volt még rosszabb a helyzet.
Az autókat a 2008–2009-es krízis óta a legmagasabb arányban veszik vissza, ami mind jobban aggasztja a makroközgazdászokat is.
Az autóhitel törlesztését mulasztanák el utoljára
Az autóhitel ugyanis jellemzően az utolsó, aminek a törlesztését az amerikaiak elmulasztják. Ahhoz túl fontos szerepet játszanak a gépkocsik az életükben. Nélkülözhetetlenek a munkába járáshoz, a család szállításához és a létfontosságú fogyasztási javak, például az élelmiszerek beszerzéséhez.
A rekordmagas autóárak és a húzós kamatok miatt azonban az átlagos autóhitel-törlesztőrészletek is csúcsra futottak, és folyamatosan stresszelik az autótulajdonosokat.
Bár a másodlagos hitelfelvevőkre nehezedő pénzügyi stressz 2025-ben némileg stabilizálódott a késedelmes fizetések és az autó-visszavételek elmúlt két évben tapasztalt megugrása után, az elemzők már azt mérlegelik, hogy mi lesz, ha a munkaerőpiac számottevően gyengül, és gyakoribbá válnak a leépítések.
A másodlagos jelzáloghitel-felvevők esetében a fizetésképtelenségi arány – azaz azoké, akiknek az autóját visszavették vagy hamarosan visszaveszik – szeptemberben közel 10 százalék volt a Cox Automotive adatai szerint.
Ez ugyan alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt, de magasabb a többéves átlagnál.
Az adósoknak nincs más választásuk
Ezeknek az adósoknak gyakorlatilag gyakran nincs más választásuk, mint a fizetésképtelenség. Nem tudják eladni az autóikat, mert sokkal többel tartoznak, mint amennyit az autóik érnek. Gyakran már egyéb kötelezettségeiket is elmulasztották, például a jelzáloghitel vagy a lakbér törlesztését, valamint hitelkártyáik és diákhiteleik esedékes részleteit.
Az első és második kategóriás hitelfelvevők késedelmi aránya közötti nagy különbség az amerikai társadalmon belüli repedésekre figyelmeztet.
Sok amerikai, akiknek tőzsdei befektetésük vagy értékes ingatlanuk van, bőkezűen költekezhet, ám sokan mások, különösen az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók, a puszta talpon maradásért küzdenek.
Több – subprime hitelfelvevőkre specializálódott – bank is arra számít, hogy ügyfeleik egyre nagyobb százaléka válik nem fizetővé, akik akár az autójukat is elveszíthetik
– mondta a CNN-nek Pamela Foohey, a Georgiai Egyetem jogászprofesszora, akinek az autófinanszírozás és a magáncsődök képezik a szakterületét.