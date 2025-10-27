Nagy a baj Amerikában, egyre többen válnak fizetésképtelenné

Egyre több amerikai marad el autóhitelei törlesztésével, ami azt jelzi, hogy a Egyesült Államok gazdaságában jelentős repedések keletkeztek, és a legkiszolgáltatottabbak pénzügyi nehézségekbe sodródnak – írja a CNN.

Egyre több amerikai marad el autóhitele törlesztésével / Fotó: NurPhoto via AFP

Még a Covid idején is jobban álltak, mint most

A Fitch Ratings szerint a legalább 60 nappal késedelembe esett, 670 pont alatti hitelminősítésű, úgynevezett subprime (másodrangú) autóhitel-felvevők aránya 2021 óta megduplázódott, és elérte a 6,43 százalékot.

Ez rosszabb eredmény, mint az elmúlt három válság – a Covid-pandémia, a 2008-as pénzügyi összeomlás vagy a dotcomkrízis – idején mért adatok. Amerika jelenlegi másodrangú hitelfizetési késedelmességi rátája az autóhitelek piacán a második legmagasabb az 1990-es évek eleje óta. Egyedül ez év januárjában volt még rosszabb a helyzet.

Az autókat a 2008–2009-es krízis óta a legmagasabb arányban veszik vissza, ami mind jobban aggasztja a makroközgazdászokat is.

Az autóhitel törlesztését mulasztanák el utoljára

Az autóhitel ugyanis jellemzően az utolsó, aminek a törlesztését az amerikaiak elmulasztják. Ahhoz túl fontos szerepet játszanak a gépkocsik az életükben. Nélkülözhetetlenek a munkába járáshoz, a család szállításához és a létfontosságú fogyasztási javak, például az élelmiszerek beszerzéséhez.

A rekordmagas autóárak és a húzós kamatok miatt azonban az átlagos autóhitel-törlesztőrészletek is csúcsra futottak, és folyamatosan stresszelik az autótulajdonosokat.

Bár a másodlagos hitelfelvevőkre nehezedő pénzügyi stressz 2025-ben némileg stabilizálódott a késedelmes fizetések és az autó-visszavételek elmúlt két évben tapasztalt megugrása után, az elemzők már azt mérlegelik, hogy mi lesz, ha a munkaerőpiac számottevően gyengül, és gyakoribbá válnak a leépítések.

A másodlagos jelzáloghitel-felvevők esetében a fizetésképtelenségi arány – azaz azoké, akiknek az autóját visszavették vagy hamarosan visszaveszik – szeptemberben közel 10 százalék volt a Cox Automotive adatai szerint.

Ez ugyan alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt, de magasabb a többéves átlagnál.