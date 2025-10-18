Tömegével jelenhetnek meg az elektromos járművek a használatautó-piacon: már jövőre eláraszthatják a piacot

2026-2027-ben jelenhetnek meg nagyobb tömegben az elektromos autók a magyar használtautó-piacon - közölte a Das WeltAuto az MTI-vel. Míg a hagyományos autópiacot három márka uralja: az Opel, a Volkswagen és a Suzuki.

Autópiac: még minfig a Tesla a legjelentősebb elektromos márka / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Egyre hangsúlyosabb a kínai jelenlét

Bár az elektromos autók aránya a teljes használtpiacon még mindig elenyésző, a szegmens látványosan élénkül. A hazai használtpiacon

továbbra is a Tesla a legjelentősebb elektromos márka:

2 655 tranzakcióval és 0,38 százalékos részesedéssel az idei első 9 hónapban.

A kínai újhullámos márkák (MG, BYD, Omoda, DFSK, Jaecoo, Lynk & Co, Aiways, NIO stb.) összesen 1 155 eladással még csak 0,17 százalékos szeletet fednek le a piacból, de megjelenésük egyre hangsúlyosabb.

Az MG közel 800 autóval vezeti a kínai mezőnyt,

míg a BYD gyorsan növeli ismertségét.

A szakértők szerint a 2026–2027-es időszakban, a flottaautók kifutásával, második hullámként jelenhet meg nagyobb tömegben a használt elektromos autók kínálata.

Három márka uralja a hagyományos autópiacot

A teljes magyarországi használtautó-piac

2025 első kilenc hónapjában megőrizte lendületét: közel 700 ezer tulajdonosváltás történt

január és szeptember között, 2,8 százalékkal haladva meg az előző év azonos időszakának adatát. Szeptemberben ismét 80 ezer fölé emelkedett a havi tulajdonosváltás.

A magyar használtautó-piacot változatlanul három márka – az Opel, a Volkswagen és a Suzuki – uralja. Az Opel az Astra és a Corsa modellek révén a praktikus, megfizethető választás szinonimája, míg a Volkswagen a megbízhatóság és tartósság német mintaképe maradt.

A Suzuki a hazai gyártás előnyét élvezi:

a használt Swift és Vitara modellek iránt évek óta változatlanul stabil a kereslet.

A prémiumszegmensben a BMW, a Mercedes és az Audi továbbra is vonzó alternatívák, de a fenntartási költségek miatt egyre tudatosabbak a vásárlók.

A tranzakciók közel ötöde (19,2 százalék) Budapesten zajlik, további 16,6 százalék pedig Pest megyéhez köthető.

A főváros és az agglomeráció az országos forgalom bő harmadát adja.



A megyék közül Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun vezetik a vidéki listát. Míg a legkisebb forgalmat Nógrád, Tolna és Vas megyékben mérték.