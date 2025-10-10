Deviza
AutoWallis: új prémium márkát hoz az országba a társaság – kiderült, hol lehet hozzájutni

Stratégiai céljainak megfelelően tovább erősít a gépjármű-kiskereskedelem terén az AutoWallis, miután megállapodott a Lexus értékesítéséről. A régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója Győrben nyitotta meg első Lexus-szalonját, így harmincra bővült a társaság által képviselt márkák száma.
VG
2025.10.10, 11:40
Frissítve: 2025.10.10, 12:11

Tovább erősíti hazai kiskereskedelmi pozícióját a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis csoport, miután megállapodott a Toyota prémium autómárkája, a Lexus értékesítéséről. 

AutoWallis, Lexus
Győrben nyitotta meg első Lexus-kereskedését az AutoWallis / Fotó: AutoWallis

Az AutoWallis első Lexus-kereskedése Győrben nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt, mellyel az AutoWallis tovább növeli piaci részesedését a prémium személyautók szegmensében. A 360 négyzetméter alapterületű Lexus autókereskedelmi és szolgáltató központban a kiállítótér mellett helyet kapott egy szervizpont is. A lépés megfelel a társaság stratégiai céljának, mely szerint az organikus bővülés és akvizíciók mellett üzletfejlesztés útján is tovább kíván növekedni. 

Antal Péter, az AutoWallis kiskereskedelmi üzletágának vezetője elmondta, hogy a megállapodás fontos mérföldkő az AutoWallis csoport történetében, miután a régió 17 országában jelen lévő vállalat a Lexusszal kötött együttműködéssel harmincra növelte az általa képviselt márkák számát, és tovább növelte piaci jelenlétét a prémium autók szegmensében. 

Nyugat-Magyarország jelentős vásárlói potenciállal rendelkezik, a prémium járművek iránti kereslet is évről évre emelkedik – ezen piaci trendek és gazdasági tényezők figyelembevételével esett a választás Győrre. A régiót eddig is kiemelten kezelte a magyar tőzsde autós vállalata: az AutoWallis Iniciál négy nagyvárosban (Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron, Szombathely) évtizedek óta értékesít gépjárműveket és kínál kapcsolódó szolgáltatásokat, idén tavasszal pedig szintén Győrben nyitotta meg az első fővároson kívüli BYD-értékesítési pontot

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Antal Péter hozzátette, hogy szeretnének az ország többi régiójában is terjeszkedni, ezért keresik a további fejlesztési lehetőségeket is. 

