AutoWallis: új prémium márkát hoz az országba a társaság – kiderült, hol lehet hozzájutni

Tovább erősíti hazai kiskereskedelmi pozícióját a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis csoport, miután megállapodott a Toyota prémium autómárkája, a Lexus értékesítéséről.

Győrben nyitotta meg első Lexus-kereskedését az AutoWallis / Fotó: AutoWallis

Az AutoWallis első Lexus-kereskedése Győrben nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt, mellyel az AutoWallis tovább növeli piaci részesedését a prémium személyautók szegmensében. A 360 négyzetméter alapterületű Lexus autókereskedelmi és szolgáltató központban a kiállítótér mellett helyet kapott egy szervizpont is. A lépés megfelel a társaság stratégiai céljának, mely szerint az organikus bővülés és akvizíciók mellett üzletfejlesztés útján is tovább kíván növekedni.

Antal Péter, az AutoWallis kiskereskedelmi üzletágának vezetője elmondta, hogy a megállapodás fontos mérföldkő az AutoWallis csoport történetében, miután a régió 17 országában jelen lévő vállalat a Lexusszal kötött együttműködéssel harmincra növelte az általa képviselt márkák számát, és tovább növelte piaci jelenlétét a prémium autók szegmensében.

Nyugat-Magyarország jelentős vásárlói potenciállal rendelkezik, a prémium járművek iránti kereslet is évről évre emelkedik – ezen piaci trendek és gazdasági tényezők figyelembevételével esett a választás Győrre. A régiót eddig is kiemelten kezelte a magyar tőzsde autós vállalata: az AutoWallis Iniciál négy nagyvárosban (Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron, Szombathely) évtizedek óta értékesít gépjárműveket és kínál kapcsolódó szolgáltatásokat, idén tavasszal pedig szintén Győrben nyitotta meg az első fővároson kívüli BYD-értékesítési pontot.