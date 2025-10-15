AutoWallis: dübörög az értékesítés, közel 40 ezer autót adtak el kilenc hónap alatt

Tovább erősödött az AutoWallis csoport teljesítménye a gépjármű-értékesítés terén 2025 harmadik negyedévében: 8,4 százalékkal több, összesen 39 406 járművet adott el a csoport az előző év azonos időszakához képest, jelentősen meghaladva ezzel az első fél évben mutatott 3,4 százalékos bővülést.

Közel 10 százalékkal növelte gépjárműeladásait az AutoWallis / Fotó: Kallus György

A növekedés motorja továbbra is az AutoWallis kiskereskedelmi üzletága volt, amely

21,1 százalékkal 8716-ra növelte újgépjármű-eladásait,

míg a használtautó-eladások 2766 darabra nőttek, 45,2 százalékkal.

Az üzletág annak ellenére teljesített jól, hogy a bázisidőszakban egyedi hatások – a japán márkák (Toyota, Suzuki, Nissan) tavaly márciusban záródó kampányai – miatt az akkori időszakban jelentősen megugrott az értékesítés. Az újgépjármű-eladások növekedéséből 1400 darab a tavaly lezárt cseh akvizícióknak – az NC Auto (Stratos) három BMW-márkakereskedése, valamint a Milan Král Group felvásárlása –, továbbá a tavaly ősszel nyitott budapesti Renault- és Dacia-kereskedés értékesítéseinek köszönhető. A szervizórák száma 46,8 százalékkal, 232 742 órára emelkedett az év első kilenc hónapjában.

Behozta a lemaradást a nagykereskedelmi szegmens

Az AutoWallis nagykereskedelmi üzletága 2025 első három negyedévében 2,5 százalékkal, 27 924 darabra növelte értékesítését az előző év azonos időszakához képest. Tekintettel az első fél év 3,7 százalékos elmaradására ez azt mutatja, hogy a csoport a július-szeptember közötti időszakban nemcsak ledolgozta a visszaesést, hanem még növelte is az értékesítés tempóját a tavalyi évhez képest. A növekedéshez nagymértékben hozzájárult a Dacia erős teljesítménye, a korábbi negyedévekben kevésbé jól teljesítő Opel (elsősorban a horvát piacnak köszönhetően), valamint a Nissan romániai operációjának elindulása.