Deviza
AutoWallis: dübörög az értékesítés, közel 40 ezer autót adtak el kilenc hónap alatt

Számottevő mértékben, 8,4 százalékkal nőtt az AutoWallis csoport gépjármű-értékesítése az év első kilenc hónapjában. A bővülést elsősorban a kiskereskedelmi üzletág hajtotta 21 százalékot meghaladó mértékben, ugyanakkor a korábbi negyedévek elmaradását ledolgozva a nagykereskedelmi üzletág eladásai is 2,5 százalékkal meghaladják az egy évvel korábbi értéket. A régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójának erős értékesítési számait az organikus és akvizíciós tevékenység is támogatta.
VG
2025.10.15., 09:30

Tovább erősödött az AutoWallis csoport teljesítménye a gépjármű-értékesítés terén 2025 harmadik negyedévében: 8,4 százalékkal több, összesen 39 406 járművet adott el a csoport az előző év azonos időszakához képest, jelentősen meghaladva ezzel az első fél évben mutatott 3,4 százalékos bővülést. 

AutoWallis
Közel 10 százalékkal növelte gépjárműeladásait az AutoWallis / Fotó: Kallus György

A növekedés motorja továbbra is az AutoWallis kiskereskedelmi üzletága volt, amely 

  • 21,1 százalékkal 8716-ra növelte újgépjármű-eladásait, 
  • míg a használtautó-eladások 2766 darabra nőttek, 45,2 százalékkal. 

Az üzletág annak ellenére teljesített jól, hogy a bázisidőszakban egyedi hatások – a japán márkák (Toyota, Suzuki, Nissan) tavaly márciusban záródó kampányai – miatt az akkori időszakban jelentősen megugrott az értékesítés. Az újgépjármű-eladások növekedéséből 1400 darab a tavaly lezárt cseh akvizícióknak – az NC Auto (Stratos) három BMW-márkakereskedése, valamint a Milan Král Group felvásárlása –, továbbá a tavaly ősszel nyitott budapesti Renault- és Dacia-kereskedés értékesítéseinek köszönhető. A szervizórák száma 46,8 százalékkal, 232 742 órára emelkedett az év első kilenc hónapjában.

Behozta a lemaradást a nagykereskedelmi szegmens

Az AutoWallis nagykereskedelmi üzletága 2025 első három negyedévében 2,5 százalékkal, 27 924 darabra növelte értékesítését az előző év azonos időszakához képest. Tekintettel az első fél év 3,7 százalékos elmaradására ez azt mutatja, hogy a csoport a július-szeptember közötti időszakban nemcsak ledolgozta a visszaesést, hanem még növelte is az értékesítés tempóját a tavalyi évhez képest. A növekedéshez nagymértékben hozzájárult a Dacia erős teljesítménye, a korábbi negyedévekben kevésbé jól teljesítő Opel (elsősorban a horvát piacnak köszönhetően), valamint a Nissan romániai operációjának elindulása.

A Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis mobilitási szolgáltatások üzletágánál (melybe a rövid és hosszú távú gépjárműkölcsönzés, továbbá a flottakezelés tartozik) 5,8 százalékkal közel 300 ezerre nőtt a bérleti események száma, míg a bérleti napok száma 16,8 százalékos növekedés mellett 183 433-ra bővült. Az AutoWallis átlagos flottamérete 4,6 százalékkal 4032 darabra emelkedett az év első kilenc hónapjában.

Duplázásra készül az AutoWallis

A régió 17 országában már 30 márkát képviselő AutoWallis teljesítményéhez az organikus növekedés mellett az elmúlt időszakban végrehajtott üzletfejlesztések, akvizíciók is hozzájárultak. A társaság ország-, márka- és tevékenységportfóliója hatékonyan diverzifikált, az AutoWallis változékony gazdasági környezetben is stabilan növekszik

– mondta el a harmadik negyedéves értékesítési adatok kapcsán Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója.

A vállalat újgépjármű-értékesítése a cégvezető szerint így 2028-ban elérheti a százezer darabot, melyből 75 ezret a nagykereskedelmi, míg 25 ezret a kiskereskedelmi üzletág adhat – tette hozzá a vezérigazgató. Az AutoWallis tavaly tavasszal publikálta frissített stratégiáját, melyben duplázódó árbevételt és nyereséget, továbbá nemzetközi növekedési sztorit tervez 2028-ig.

A társaság részvényei 4,2 százalékkal drágultak az év eleje óta.

