A korábbi sztárpapír lecsorog, a 4iG és a Rába páros ralija minden befektetést felszív

Legutóbb szeptemberben pattant a részvény. Akkor 2700 forintról 2840 forintra emelkedett a jegyzés 100 milliós forgalom mellett. A szeptemberi piaci mozgás hátterében az állt, hogy a társaság közölte: hitelesített energiamegtakarítás (HEM) átruházására vonatkozó keretmegállapodást kötött. Emiatt eggyel több okból lett jó befektetés az építőipar.

Július közepén a hazai építőipari adatok és az ukrán hírek izzították be a kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult a pesti parkett építőipari szektorában. Ralizott a Masterplast, de meglódult a DM-Ker, s megindult az Épduferr is. Sőt, még a Duna House-részvényt is felkapták.