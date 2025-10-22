A korábbi sztárpapír lecsorog, a 4iG és a Rába páros ralija minden befektetést felszív
Ma is beadták a Masterplastot. A nyár egyik sztárját legutóbb szeptemberben húzták fel a vásárlók: akkor ígéretes befektetésnek tűnt. Azóta lecsorgás a sorsa. Úgy tűnik, most minden pénzt elszív a kispapíroktól a 4iG és a Rába.
Már nem olyan vonzó befektetés az építőipar
Közel 2 százalékot esett szerda délelőtt 15 milliós forgalomban a Masterplast. A kurzus délben 2650 forint közelében mozgott.
Legutóbb szeptemberben pattant a részvény. Akkor 2700 forintról 2840 forintra emelkedett a jegyzés 100 milliós forgalom mellett. A szeptemberi piaci mozgás hátterében az állt, hogy a társaság közölte: hitelesített energiamegtakarítás (HEM) átruházására vonatkozó keretmegállapodást kötött. Emiatt eggyel több okból lett jó befektetés az építőipar.
Július közepén a hazai építőipari adatok és az ukrán hírek izzították be a kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult a pesti parkett építőipari szektorában. Ralizott a Masterplast, de meglódult a DM-Ker, s megindult az Épduferr is. Sőt, még a Duna House-részvényt is felkapták.
A szektor kilátásait javították az Ukrajna háború utáni újjáépítésére irányuló spekulációk. Majd jöttek a szeptember elején startolt Otthon Start programmal kapcsolatos várakozások.
Ám
az elmúlt egy hónapban lecsorgás volt a Masterplast sorsa.
Őrült rali a hazai hadiiparban
A fórumozó kisbefektetők mostani csevegéséből azt lehet leszűrni, hogy egyre több pénzt szív el a 4iG és a Rába.
A korábban csendes Rába az elmúlt napokban 2300 forint alól 3500 forint fölé emelkedett, több száz milliós forgalommal. Míg a 4iG, szintén a napokban 3200 alól ment 4500 fölé. Többmilliárdos forgalommal.
A kettős rali háttere: szeptember 8-án tette közzé a BÉT honlapján a Rába, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. A Rábára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka szeptember 26-án nyílt meg, 35 napot adva a befektetőknek, hogy elfogadják. A Rába igazgatósága az nem javasolja a részvények eladását az ajánlott áron.
Amióta napvilágot látott, hogy a 4iG projektvállalata tőzsdén kívüli ügyletben szerez 74 százalékos tulajdoni részt a Rábában, ott lóg a levegőben a kiszorítás lehetősége, amire 90 százalék felett van mód. Napok óta semmi sem drága alapon zsákolják a Rábát.
Mindenesetre a Masterplast részvényesei némi joggal gondolják: nem érdemes az építőipari fellendülésre várni, ha a hadiparban napok alatt lehet duplázni a befektetést.