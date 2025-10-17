Deviza
Így lehetett 15 perc alatt majdnem annyit keresni a Waberer’sen, mint egy állampapír egyévnyi kamata

Már megint merészen szörföl a Waberer’s. Jellemző a piac híréhségére, hogy az újabb felértékelődési hullámhoz elég volt egy szándéknyilatkozat.
Faragó József
2025.10.17, 12:22
Frissítve: 2025.10.17, 12:31

Bő két hónapos lecsorgást követően pattant a Waberer’s árfolyama a GYSEV Cargo felvásárlásához kapcsolódó hírre. A részvény már péntek délelőtt 60 milliós forgalmat produkált, s 5 százalékot emelkedett a tőzsdenyitást követően szűk negyedóra alatt. Ígéretes befektetés a részvénypiacon. 

befektetés
Ígéretes befektetés / Fotó: Manfred Segerer / Imago / Reuters

Aláírták a szándéknyilatkozatot

Csütörtökön tőzsdezárás után tették közzé, hogy stratégiai együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett Waberer’s a GYSEV-vel és a GYSEV Cargóval, amelynek értelmében megvizsgálják a tavaly decemberben bejelentett adásvételi tranzakció végrehajtásának lehetőségeit, illetve azt, hogy milyen üzleti struktúra, illetve ütemezés mellett tudnak kölcsönösen kedvező üzleti fejlesztéseket közösen végrehajtani a jövőben. A szándéknyilatkozat aláírására azt követően került sor, hogy a Waberer’s által 2024. december 23-án bejelentett GYSEV Cargóban történő többségi tulajdonszerzés a tervezett határidőig nem tudott lezárulni a szükséges eladói oldali finanszírozói jóváhagyás (EIB) elmaradása miatt.

A szándéknyilatkozat illeszkedik a Waberer’s csoport 2027-ig szóló stratégiájába, amely 

a fenntarthatóságot, az innovációt, valamint a szolgáltatások folyamatos bővítését és diverzifikálását helyezi előtérbe. 

A Waberer’s csoport vasúti szegmense, a Waberer’s Rail hosszú távú célja továbbra is, hogy a fenntarthatóbb szállítási megoldások mellett hatékony és versenyképes szolgáltatásokat kínáljon ügyfeleinek, ami nemcsak a hazai piacra, hanem a nemzetközi szállítmányozásra is jelentős hatással lesz, erősítve Magyarország és a régió logisztikai versenyképességét.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Augusztusban már volt egy felértékelődési hullám

Augusztusban  a Waberer’s 7 százalékkal értékelődött fel. A logisztikai vállalat egymás után szállította a jó híreket. A részben Tiborcz István érdekeltségébe tartozó vállalat 

ahol 22 ezer négyzetméteres debreceni logisztikai központot építenek majd.

Ígéretes befektetés

Az Arbitrázsban szeptember elején Somlai-Kiss Máté, a Concorde részvényelemzője úgy fogalmazott a papírról szólva:

A Waberer’s esetében azt látni, hogy a stabil és impozáns osztalékfizetés mellett a vállalati eredmények is lendületesen tudnak növekedni, így a befektetők részéről támasztott kereslet megalapozott lehet.

