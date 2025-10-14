Alvó papír vezette a hajnali táncot a pesti parketten

Kedden délelőtt egy darabig a Nutex vezette a BÉT nyertesek listáját bő 2 százalékos emelkedéssel. Bár a forgalom csak félmilliós volt délelőtt, s harangszóra lekonyult a kurzus, mégis szép teljesítmény ez egy alvó kispapírtól, mely ráadásul üres társaságként várja, hogy rátaláljanak. Egy cég tőzsdére segítése izgalmas befektetést kínálna.

Érdekes befektetés egy alvó papír / Fotó: Vémi Zoltán

OTP pakettből profitálnak

A társaság szeptember végén tette közzé féléves jelentését. Ebből kitűnik, hogy a társaság árbevétele a negyed millió forintot közelítette, ám

a pénzügyi eredmény soron bő negyed milliárd forintos pluszt ért el.

A pozitív érték oka legnagyobb részben a társaság tulajdonában lévő likvid tőzsdei részvények (döntően OTP részvények) fordulónapi átértékeléséből származó nem realizált árfolyamnyereség volt.

Ennek köszönhető, hogy a táraság az idei első félévben 115 millió forintos eredményt ért el, szemben a bázis időszak 152 milliójával. De már a tavalyi eredményt is az OTP részvények átértékelése tolta, az ideivel megegyező árbevétel mellett.

Néha felriad az alvó kispapír

A Nutex (ex-Humet), mely gyógyászati kutató-fejlesztő cégből vált vagyonkezelővé, ma afféle üres tőzsdei társaságnak számít, SPAC-technikával lehetne megtölteni tartalommal, melynek révén valamelyik tőzsdére készülő cég a bevezetés nehézségeit átugorva léphetne tőzsdére.

Az alvó papírban két nagyobb felhúzás volt az elmúlt években.

Az egyik a Graboplast-spekuláció volt, amikor 8 forintról 16 forintra ugrott az árfolyam. Ám a Nutex közgyűlése elutasította, hogy a cég ily módon térjen vissza a tőzsdére. A másik árfolyamugrást tavaly decemberben a 100 százalékos osztalékhozamra vonatkozó közgyűlési javaslat indította. Akkor 18 forintról 27 forintra pattant a kurzus. De az MNB felülvizsgálati kérelmének hírére is a BÉT-nyertesek listájának élére pattant a részvény bő 6 százalékos emelkedéssel, milliós forgalommal.