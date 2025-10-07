Deviza
EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF336.7 +1.38% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.3 +1.1% PLN/HUF92.45 +1.11% RON/HUF77.1 +0.95% CZK/HUF16.13 +0.84% EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF336.7 +1.38% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.3 +1.1% PLN/HUF92.45 +1.11% RON/HUF77.1 +0.95% CZK/HUF16.13 +0.84%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01% BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lakossági értékpapír
részvény
hozam
befektetés
befektetési alap
állampapír

Befektetés: egy hónap alatt 45 milliárd forintot kaszáltak a háztartások – ide kellett tenni a pénzt

A nyár végén ismét csúcsot döntött a háztartások hazai értékpapírvagyona, amely év végéig átlépheti a 30 ezermilliárd forintos szintet is. A lakossági befektetéseken belül egyre hangsúlyosabbak a befektetési jegyek, de a legnagyobb hozamot a tőzsdén lehetett elérni.
K. T.
2025.10.07, 14:41
Frissítve: 2025.10.07, 14:57

A nyár végén sem feledkeztek meg befektetéseikről a megtakarítani képes háztartások, melyek hazai értékpapírokban tartott vagyona tovább bővült a Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen közzétett adatai alapján.

befektetés, értékpapír,kötvény, részvény
Nem feledkezett meg a befektetésről a nyár végén sem a lakosság / Fotó: photoviriya / shutterstock (Képünk illusztráció)

A magyar háztartások hazai kibocsátású értékpapírokban, azaz magyar állampapírban, hazai vállalati és banki kötvényekben, befektetési jegyekben és a pesti tőzsdén jegyzett részvényekben fialtatott eszközeinek értéke 178 milliárd forinttal bővült augusztusban.

Csúcsvagyonnal búcsúztatták a nyarat a háztartások

A nyarat ezzel újabb csúcsot jelentő, 29 235 milliárd forintos vagyonnal zárták a kisbefektetők. A kora tavaszi kisiklást követően ezzel már az ötödik egymást követő hónapban döntött rekordot a lakosság értékpapírvagyona, amely ezt a tempót tartva akár még idén átlépheti a 30 ezermilliárd forintos szintet.

A nyár utolsó hónapjában látott, 0,6 százalékos gyarapodáshoz a friss megtakarítások járultak hozzá nagyobb részben, a lakosság ugyanis 133 milliárd forintért vásároltak be a különböző belföldi kibocsátású értékpapírokból. A piaci hozamok pedig 45 milliárd forinttal növelték az eszközök értékét.

A lakossági befektetésiek legnagyobb szeletét adó magyar állampapírokból 25,4 milliárd forinttal növelték kitettségüket. 

  • Főként hosszú, azaz egy évnél hosszabb lejáratú forintkötvényekből táraztak be, összesen 73,5 milliárd forintot, 
  • miközben az egy évnél rövidebb lejáratú papírjaikból bő 35 milliárd forintnyit váltottak vissza. 
  • Eközben a devizában jegyzett állampapír-állományukat 12,7 milliárd forinttal építették le.

A felhalmozott kamatokat is figyelembe véve csekély 0,2 százalékkal nőtt a lakosság kezében lévő állampapírvagyon, és már 13 313 milliárd forinttal járultak hozzá az államadósság finanszírozásához.

Egyéb típusú – vállalati és pénzintézeti – kötvényekből együttesen 17,6 milliárd forintot vásároltak, a háztartási portfólió ezen kisebb szelete így közel másfél százalékkal bővült augusztusban.

Ebbe a befektetésbe érkezett a legtöbb friss pénz

Az állampapírok legnagyobb riválisai, a befektetési alapok továbbra is kiemelkedő népszerűségnek örvendenek. Az alapkezelőkhöz 120 milliárd forintnyi friss lakossági megtakarítás érkezett a nyár végén, habár a hozamok ezúttal nem kedveztek az ilyen típusú befektetésnek. A befektetési jegyekben fialtatott háztartási vagyon így is közel egy százalékkal bővült.

A hazai részvényektől továbbra is ódzkodnak a háztartások, az előző két hónaphoz hasonlóan augusztusban is 30 milliárd forint értékben adtak el a pesti tőzsdén jegyzett papírjaikból. Pedig a Budapesti Értéktőzsdén ezúttal sem maradtak el a hozamok, a kitartó kisbefektetők 63 milliárd forint árfolyamnyereséget hozott az utolsó nyári hónap.

A BUX 1,3 százalékkal erősödve új csúcson zárta a nyarat, a hazai blue chip részvények közül pedig a Magyar Telekommal 10,4 százalékos, az OTP-vel pedig 3,6 százalékos hozamot zsebelhettek be a kockázatvállalóbb tőzsdézők. A Richter papírjai ugyanakkor 2,4 százalékkal, a Mol részvényei pedig 45 százalékkal kerültek lejjebb.

Volt viszont olyan kispapír is, amivel közel több mint duplázhatták tőkéjüket egyetlen hónap alatt a jól választó kisbefektetők.

Állampapír: hússzoros forgalommal robbant be az egyik új sorozat, bődületes a kereslet - nem hiába falják a befektetők ezt a papírt

Sikeresen rázta fel és kezdte el a fix kamatozású sorozatok felé tolni a befektetőket az ÁKK, a hatalmasat ugró kereslet árnyékában már az új favoritok erősorrendje is látszik. Ráfért az izgalom a hazai állampapírpiacra, és bőven lesznek itt még érdekességek a következő hetekben. Bővebben>>>

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu