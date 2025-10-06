Deviza
EUR/HUF388.8 +0.16% USD/HUF332.12 +0.2% GBP/HUF447.83 +0.58% CHF/HUF417.71 +0.46% PLN/HUF91.44 +0.19% RON/HUF76.42 +0.14% CZK/HUF15.99 -0.1% EUR/HUF388.8 +0.16% USD/HUF332.12 +0.2% GBP/HUF447.83 +0.58% CHF/HUF417.71 +0.46% PLN/HUF91.44 +0.19% RON/HUF76.42 +0.14% CZK/HUF15.99 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
portfólió
forint
hozam
devizaárfolyam
befektetés
befektetési alap

Befektetés: sokaknak betett az erős forint a nyár végén – 50 milliárdnál is többet buktak egy hónap alatt

A nyár végén is folytatódott a hazai befektetési alapok vagyonának bővülése. Az alapkezelőkhöz vitt közel 200 milliárdos friss befektetésből jókora darabot harapott ki a devizapiaci veszteség.
K. T.
2025.10.06., 18:23
Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

A nyár végén is folytatódott a hazai befektetési alapok vagyonának bővülése a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss statisztikája alapján. Augusztusban újabb 0,6 százalékkal nőtt az alapkezelőknél fialtatott megtakarítások eszközértéke, az őszre így 25 248 milliárd forintnyi befektetéssel fordultak rá az alapok. 

befektetés, megtakarítás, befektetési alapok, deviza, forint
A friss megtakarításoknak köszönhetően tudott nőni a befektetési alapok vagyona augusztusban / Fotó: Thapana_Studio / Shutterstock (képünk illusztráció)

A magyar alapkezelői szektor gyarapodása ezzel már 40 hónapja töretlen.

  • A nyár végi 156 milliárd fontos növekedés teljes mértékben a beérkező, 195 milliárd forintnyi friss megtakarításnak köszönhető. 
  • A piaci hozamok meglehetősen szerényen alakultak, mindössze 15 milliárd forintot hozzátéve a bővüléshez. 
  • A forint augusztusi erősödése nem kedvezett a devizában tartott befektetéseknek, az árfolyammozgások 54 milliárd forinttal csökkentették az eszközök értékét.

Ezeket a befektetéseket keresték a leginkább nyár végén a magyarok

A legkeresettebb terméktípusnak a származtatott alapok bizonyultak, 64 milliárd forintos nettó értékesítéssel. Mivel a hozamok is kedvezően alakultak, így bő 2 százalékos növekedést regisztrált ebben a kategóriában az MNB.

A kockázati- és magántőkealapokba szintén jelentős, 56 milliárd forintnyi friss pénz érkezett, noha ennek hatását valamelyest mérsékelték a leforduló hozamok és devizapiaci mozgások. A kategória vagyona közel 1 százalékkal bővült, és átlépte az 5000 milliárd forintos szintet.

Népszerűek voltak augusztusban a részvényalapok is, melyek 44 milliárd forintnyi tőkét szívtak fel a piacról. A tőzsdei hozamok összességében ugyanakkor nem kedveztek a kockázatvállalóbb portfólióknak, azonban ezzel együtt is 1 százalék felett nőtt a terméktípus eszközértéke.

A legnagyobb vagyonnal rendelkező kötvényalapoknál a kategória méretéhez képest csekély, kilencmilliárd forint új megtakarítást regisztrált a jegybank. A felhalmozott kamatokkal együtt sem sikerült azonban érdemi növekedést felmutatni a kedvezőtlenül alakuló devizaárfolyamok hatásának betudhatóan.

Csendes hónapot zártak az ingatlanalapok is, amelyekben csupán hatmilliárd forintot kötöttek le az ügyfelek. A nyolcmilliárd forintos pozitív hozamokat viszont kiradírozta a devizapiaci árfolyamveszteség. Mindezek révén alig tudott nőni az ingatlanos portfóliók összértéke.

A vegyes alapoknál csak a szűk tízmilliárd forintos tőkebeáramlás eredményezett szerény mértékű bővülést, a garantált alapoknál pedig nem történt számottevő változás augusztusban. A legkisebb méretű, pénzpiaci alapoknál pedig a minimális visszaváltás mellett a devizahatás okozott kisebb visszaesést.

Ajánlott videók

Továbbiak
10 perc
Európai Bizottság

Ursula von der Leyen össztűz alatt az Európai Parlamentben: csak kapkodta a fejét, Weber mentette meg – „Hol volt Orbán Viktor?”

A bizottság elnöke igyekezett az egység fontosságát hangsúlyozni, miközben Manfred Weber az utolsó pillanatban állt ki mellette.
2 perc
vasút

Új piacon hódít a magyar magánvasútcég

Hosszú távon és egyre több országban rendezkedik be a CER.
2 perc
energiaválság

Egy uniós államban akkora az energiafélelem, hogy keményen büntetik a fűtést – több ezer euróba kerülhet néhány fok

Máris fogyóban vannak a téli gáztartalékok.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.