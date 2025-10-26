Deviza
Befektetés: pezsgőt bonthat, aki ide tette a pénzét – 365 milliárd dollárt termelt szeptemberben ez a szektor

Új csúcsra ugrott az amerikai tőzsdén kereskedett alapok vagyona az ősz elején. A világszerte kedvelt befektetés félezer milliárdos gyarapodásához a bőséges megtakarítások mellett elképesztő hozamok is kellettek.
K. T.
2025.10.26., 11:20
Fotó: Shutterstock(képünk illusztráció)

Csúcsdöntéssel indították az őszt az amerikai tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek), melyek vagyona  hatalmasat ugrott múlt hónapban a jól diverzifikált és magas likviditást nyújtó befektetésbe áramló, hatalmas összegű friss megtakarításoknak, valamint a megugró piaci hozamoknak köszönhetően.

befektetés, ETF, dollár,
Jól fialt szeptemberben az amerikai ETF-ekre épülő befektetés / Fotó: Shutterstock

Az Egyesült Államokban bejegyzett ETF-ek összvagyona 4,2 százalékkal, új rekordra, 12 719,5 milliárd dollárra hízott szeptemberben az LSEG Lipper friss adatai szerint, ezzel sikerült felülmúlni az ugyancsak erős augusztusi teljesítményt is.

Elképesztő hozamokkal nyitották az őszi szezont az amerikai ETF-ek

Az egy hónap alatt elért, elképesztő, bő félezer milliárd dolláros gyarapodáshoz a friss megtakarítások 142,5 milliárd dollárral járultak hozzá, a kedvező piaci széljárás pedig 365 milliárd dollárnyi árfolyamnyereséggel gazdagította az ilyen eszközök tulajdonosait.

A befektetők körében 

  • a legnépszerűbb kategória ezúttal is a részvény-ETF volt, melyekbe 86,4 milliárd dollárnyi ügyfélpénz érkezett. 
  • A kötvényes termékek 39 milliárd dolláros tőkeinjekciót kaptak, 
  • az árupiaci ETF-ekbe pedig további 11,9 milliárd dollárnyi friss megtakarítást pakoltak. 
  • Az alternatív ETF-ek 4,4 milliárd dollárt csatornáztak be a befektetőktől, 
  • a vegyes portfóliók félmilliárd dolláros, 
  • a pénzpiaci ETF-ek pedig 400 millió dolláros nettó értékesítéssel zártak.

Közelíti az 1000 milliárd dollárt az idén beérkező friss befektetés

Az év első kilenc hónapjában ezzel már 928,6 milliárd dollárnyi tőke ékezett az amerikai ETF-piacra, ez több mint háromszorosa annak az összegnek, amelyet az európai ETF-ekbe fektettek idén a tőzsdézők.

A szűkebb kategóriákat vizsgálva erős koncentrációt mutatnak a megtakarítók múlt havi vásárlásai. A legkeresettebbek messze az amerikai részvény-ETF-ek voltak. A szektorba érkező friss tőke közel harmadát, 43,7 milliárd dollárt ilyen termékekbe pakolták az ügyfelek.

Kiemelkedő érdeklődést mutattak a befektetők a nemesfémekbe fektető termékek iránt is, melyek 11,7 milliárd dolláros értékesítéssel a második legjobban teljesítő alkategóriának számítanak szeptemberben. A harmadik legtöbb összegben, 10 milliárd dollárért a közepes futamidejű amerikai kötvény-ETF-eket vásárolták.

A pólus másik végén, a legnagyobb tételben az alternatív, fedezett részvényalapoktól szabadultak a befektetők, összesen több mint hatmilliárd dollárt visszaváltva belőlük. 

A befektetési szolgáltatók versenyében ezúttal sem tudták megszorongatni a globális piacvezető iSharest. A BlackRockhoz tartozó szolgáltató ETF-jeiből 50,7 milliárd dollárnyit vásároltak. A második helyen a Vanguard futott be 31,4 milliárd dollárnyi friss ügyfélvagyonnal. A dobogó harmadik fokára az Invesco jutott fel 6,6 milliárd dolláros tőkebeáramlást regisztrálva.

