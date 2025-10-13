Hatalmasat bővült a Gloster nyitott rendelésállománya - ezt viszont az árfolyamról nem lehetne leolvasni

A Gloster Digital Group Nyrt. 2025 harmadik negyedévét 2 563 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárta, ami 32 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, ahol a 2024-es adat már nem tartalmazza az értékesített rendszerintegrációs üzletág nyitott rendeléseit. Az elmúlt két évben a rendelésállomány átlagosan évente több mint 50 százalékkal nőtt. Bár izgalmas befektetést ígér a szektor, a hosszan lecsorgó Gloster még adós az árfolyam fellendülésével.

Izgalmas befektetés a BÉT IT-specialistája / Fotó: Vémi Zoltán

Ígéretes a nyitott rendelésállomány

Nyitott rendelésállományba kerül minden termék és szolgáltatás, amelyről a csoporthoz tartozó összes leányvállalat érvényes megrendeléssel rendelkezik, de még nem kerültek kiszámlázásra az ügyfelek számára.



Cloud Solutions üzletág: a 2024-ben indított fúziós folyamat a tervezett ütemben halad. Az integráció során jelentős erőforrásokat fordítottak a folyamatok optimalizálására, amelyek középtávon szinergiákat és költséghatékonyságot eredményeznek.

Két kulcsfontosságú iparági trend határozza meg az üzletág növekedését:

• NIS2 projektek, ahol az ügyfelek a megvalósítási fázisba lépnek, erős keresletet generálva biztonsági infrastruktúra-megoldásaink iránt,

• AI transzformációs projektek, amelyek a korábbi konzultációkból konkrét fejlesztésekké érnek, Copilot- és Azure AI-kompetenciáinkra építve.



Digital Solutions üzletág: a német piacról érkező nyitott rendelésállomány a harmadik negyedévet követően is stabil szintet mutat.

A tavalyi év azonos időszakához képest néhány kisebb projekt kifutott, azonban 2025 harmadik negyedévében új ügyfelekkel indult együttműködésük – egyelőre kisebb volumenű megrendelésekkel –, amely ígéretes alapot teremt a jövőbeni bővüléshez.

Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is folytatódott az üzletfejlesztés: a meglévő ügyfelekkel történő bővülés mellett új, stratégiai szintű kapcsolatfelvételek történtek, amelyek 2026-ra már érdemi bevételi hatással járhatnak.

Minden adat millió forintban, nem auditált, nem konszolidált adatok / Forrás: Gloster Pénzügyi Osztály

Osztalékot vártak a befektetésükért

A részvény eséssel kezdte a napot, s a mai közzététel után is csupán a mínusz csökkent, de

egy órányi kereskedés sem volt elegendő a pluszba lendüléshez.

A spekulatív kispapír árfolyampályáját jelentősen korlátozza, hogy májusban feltűnően konzervatív középtávú jövőképet vizonált a menedzsment.