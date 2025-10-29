Deviza
EUR/HUF388.2 0% USD/HUF333.44 +0.1% GBP/HUF440.92 -0.31% CHF/HUF418.59 -0.33% PLN/HUF91.58 -0.18% RON/HUF76.39 +0.03% CZK/HUF15.96 -0.03% EUR/HUF388.2 0% USD/HUF333.44 +0.1% GBP/HUF440.92 -0.31% CHF/HUF418.59 -0.33% PLN/HUF91.58 -0.18% RON/HUF76.39 +0.03% CZK/HUF15.96 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,897.04 +0.57% MTELEKOM1,810 +0.44% MOL2,980 +1.41% OTP31,750 +1.51% RICHTER10,340 -1.26% OPUS560 -1.25% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS156.5 -1.6% WABERERS5,020 +0.4% BUMIX9,855.3 -1.34% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,288.09 -0.1% BUX106,897.04 +0.57% MTELEKOM1,810 +0.44% MOL2,980 +1.41% OTP31,750 +1.51% RICHTER10,340 -1.26% OPUS560 -1.25% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS156.5 -1.6% WABERERS5,020 +0.4% BUMIX9,855.3 -1.34% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,288.09 -0.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
Nvidia
Apple

Már az amerikai nyitás előtt 5 ezermilliárd dollárnál is értékesebb az Nvidia

Sorra lépik át az álomhatárokat a tech papírok. Örökzöld befektetés a szektor. Tegnap az Apple kapitalizációja lépett szintet. Ma az Nvidia a soros.
VG
forrás: pénz
2025.10.29, 11:38
Frissítve: 2025.10.29, 11:44

A csiprészvény tovább emelkedett a tengerentúli piacnyitás előtti kereskedésben, megfejelve a keddi felpattanást. Így a piaci értéke immár meghaladja az 5 ezermilliárd dollárt. Örökzöld befektetés.

befektetés
Megunhatatlan befektetés az Nvidia / Fotó: FilipArtLab

Örökzöld befektetés

A befektetők azt remélik, hogy Trump elnök és Hszi Csin-ping kínai csütörtöki találkozója megkönnyítheti az Nvidia hozzáférését a kínai piachoz

írta a The Wall Street Journal. A részvény tegnap szűk 5 százalékot pattant, míg a mai nyitás előtt bő 3 százalékot emelkedett. Az idei teljesítménye ezzel közel 50 százalékos emelkedés.

 

Tegnap az Apple lépett szintet, elérve 4 ezermilliárd dollárt, ami korábban csak az Nvidiának és a Microsoftnak sikerült. Kedden az Apple részvényei rövid időre elérték a 269,89 dollárt, amivel a vállalat piaci értéke 4005 milliárd dollárra emelkedett.

Az emelkedés mozgatórugója a legújabb iPhone-modellek iránti erős kereslet volt, ami eloszlatta a vállalatnak a mesterséges intelligencia területén való lemaradását övező félelmeket is

– írta a Reuters.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu