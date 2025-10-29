Már az amerikai nyitás előtt 5 ezermilliárd dollárnál is értékesebb az Nvidia

A csiprészvény tovább emelkedett a tengerentúli piacnyitás előtti kereskedésben, megfejelve a keddi felpattanást. Így a piaci értéke immár meghaladja az 5 ezermilliárd dollárt. Örökzöld befektetés.

Megunhatatlan befektetés az Nvidia / Fotó: FilipArtLab

Örökzöld befektetés

A befektetők azt remélik, hogy Trump elnök és Hszi Csin-ping kínai csütörtöki találkozója megkönnyítheti az Nvidia hozzáférését a kínai piachoz

– írta a The Wall Street Journal. A részvény tegnap szűk 5 százalékot pattant, míg a mai nyitás előtt bő 3 százalékot emelkedett. Az idei teljesítménye ezzel közel 50 százalékos emelkedés.

Tegnap az Apple lépett szintet, elérve 4 ezermilliárd dollárt, ami korábban csak az Nvidiának és a Microsoftnak sikerült. Kedden az Apple részvényei rövid időre elérték a 269,89 dollárt, amivel a vállalat piaci értéke 4005 milliárd dollárra emelkedett.

Az emelkedés mozgatórugója a legújabb iPhone-modellek iránti erős kereslet volt, ami eloszlatta a vállalatnak a mesterséges intelligencia területén való lemaradását övező félelmeket is

– írta a Reuters.