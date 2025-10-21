Nagyon olcsó most ez a részvény, ráadásul folyamatosan bővülő piac nyílik a cég előtt

A Duna House (DH) mindhárom nagy piacán támogató az ingatlan- és jelzálog-hitelezés dinamikája, ami a nyereség növekedését hozhatja idén. A Wood 1189 forintról 1500 forintra emelte a részvény 12 havi célárát. A kurzus majd 2 százalékot emelkedett a közel 26 százalékos felértékelődési potenciál hírére. A DH még mindig ígéretes befektetés.

Izgalmas befektetés a Duna House / Fotó: Szabó Miklós

Három piac húzza a magyar céget

Kedden piacnyitás előtt tették közzé a Wood elemzését. Ebben olvasható, hogy

Olaszországban , mely a vállalat legfontosabb piaca, az új jelzáloghitel-közvetítés 50 százalékkal nőtt az idei első negyedévben, s 30 százalékkal a második három hónapban. A mostani fellendülés két gyenge évet követ.

, mely a vállalat legfontosabb piaca, az új jelzáloghitel-közvetítés 50 százalékkal nőtt az idei első negyedévben, s 30 százalékkal a második három hónapban. A mostani fellendülés két gyenge évet követ. Magyarországon idén a valaha volt legmagasabb új jelzáloghitel-kihelyezési volument érheti el a Duna House. Az árak és a tranzakciós volumenek emelkednek, amit a 2025 szeptembere óta érvényben lévő, első lakást vásárlóknak nyújtott, államilag támogatott 3 százalékos jelzáloghitelek hajtanak.

idén a valaha volt legmagasabb új jelzáloghitel-kihelyezési volument érheti el a Duna House. Az árak és a tranzakciós volumenek emelkednek, amit a 2025 szeptembere óta érvényben lévő, első lakást vásárlóknak nyújtott, államilag támogatott 3 százalékos jelzáloghitelek hajtanak. Lengyelországban a piac a támogatott jelzáloghitelek bevezetését, majd meghosszabbításának elmaradását követő vad ingadozásokból kilábal. Arra számíthatunk, hogy az új jelzáloghitel-kihelyezések teljes volumene idén rekordszintre emelkedik, s meghaladja a 90 milliárd zlotyt.

A menedzsment úgy döntött, hogy az értékesítési bevételből nem fizet rendkívüli osztalékot, ehelyett akvizíciós célpontokat keres.

A Wood becslése szerint, a DH 50-65 millió eurót is költhet fúziókra és felvásárlásokra

anélkül, hogy a nettó adósság/EBITDA-ráta a megcélzott 3 fölé emelkedne.

Arra számít a Wood, hogy a pozitív mögöttes piaci trendek profitnövekedést hoznak, ami támogatja a részvényárfolyamot. Véleményük szerint

egy jól árazott, jelentős felvásárlás fontos katalizátor lehet a részvény számára.

A Wood fenntartja a vételi ajánlását, s a 12 hónapos célárfolyamot részvényenként 1500 forintra emeli.