A profit-warning sem riasztja el az OTP befektetőit

Hétfőn az OTP volt a pesti tőzsde sztárja: az első számú hazai bankpapír vezérletével volt felülteljesítő a BUX. Pedig tegnap bejelentették, hogy tízmilliárdokat költenek a Gödöllői Királyi Kastélyra. Ám a profit-warning sem szegte kedvét a befektetőknek. Kedden ugyan 10 forintos mínuszban nyitott a részvény, ám hamar pluszba kapaszkodott. Továbbra is ígéretes befektetés.

Elenyésző az OTP-befektetések hatása az árfolyamra / Fotó: Jászai Csaba

Nem fékezte a bankot a profit-warning

Tegnap közölte az OTP, hogy 20 milliárd forint támogatást nyújt a Gödöllői Királyi Kastély felújításához. Az adomány kifizetésére 2026-ban, míg számviteli elszámolására 2025 negyedik negyedévében kerül sor. Mivel a közfeladatot ellátó alapítványoknak juttatott adományok 20 százalékkal növelt összegben vehetők figyelembe a társasági adóalap csökkentő tételeként,

az adomány az adózás utáni eredményre 17,84 milliárd forintnyi negatív hatással jár

majd.

Az OTP részvényei hétfőn közel 2 százalékot emelkedtek a hír után, s kedden délelőtt is pozitív tartományba kapaszkodott a kurzus. Úgy tűnik,

a piaci szereplők szeme sem rebbent a profit-warning láttán.

Ráadásul az OTP árfolyama éppen hétfőn törte át a 30 ezres lélektani határt. És kedden délelőtt is sikerült 30 ezer forint felett maradnia a jegyzésnek.