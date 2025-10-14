Deviza
Gödöllői Királyi Kastély

A profit-warning sem riasztja el az OTP befektetőit

Nem látszik az OTP árfolyamán a tegnapi bejelentés. A bank simán költhet 20 milliárdot a Gödöllői Királyi Kastélyra. Továbbra is vonzó befektetés, hiszen a negatív profithatás nagyságrendje elhanyagolható.
Faragó József
2025.10.14., 14:22
Fotó: Világgazdaság

Hétfőn az OTP volt a pesti tőzsde sztárja: az első számú hazai bankpapír vezérletével volt felülteljesítő a BUX. Pedig tegnap bejelentették, hogy tízmilliárdokat költenek a Gödöllői Királyi Kastélyra. Ám a profit-warning sem szegte kedvét a befektetőknek. Kedden ugyan 10 forintos mínuszban nyitott a részvény, ám hamar pluszba kapaszkodott. Továbbra is ígéretes befektetés

befektetés
Elenyésző az OTP-befektetések hatása az árfolyamra / Fotó: Jászai Csaba

Nem fékezte a bankot a profit-warning

Tegnap közölte az OTP, hogy 20 milliárd forint támogatást nyújt a Gödöllői Királyi Kastély felújításához. Az adomány kifizetésére 2026-ban, míg számviteli elszámolására 2025 negyedik negyedévében kerül sor. Mivel a közfeladatot ellátó alapítványoknak juttatott adományok 20 százalékkal növelt összegben vehetők figyelembe a társasági adóalap csökkentő tételeként, 

az adomány az adózás utáni eredményre 17,84 milliárd forintnyi negatív hatással jár 

majd. 

Az OTP részvényei hétfőn közel 2 százalékot emelkedtek a hír után, s kedden délelőtt is pozitív tartományba kapaszkodott a kurzus. Úgy tűnik, 

a piaci szereplők szeme sem rebbent a profit-warning láttán.   

Ráadásul az OTP árfolyama éppen hétfőn törte át a 30 ezres lélektani határt.  És kedden délelőtt is sikerült 30 ezer forint felett maradnia a jegyzésnek.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény14:28:06
Árfolyam: 30,160 HUF +60 / +0.2 %
Forgalom: 3,985,725,550 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Befektetési sztori: profit van bőven az OTP tarsolyában

Az Erste elemzői kommentárjukban úgy fogalmaztak, hogy 

a hír enyhén negatív, de nagyságrendje elhanyagolható.

Hasonlóan vélekednek az Equilor elemzői is. Aradványi Péter vezető elemző a VG-nek azt mondta: 

A negatív profithatás mértéke elenyésző, ezért maradhatott el a piaci reakció.

Az OTP nettó eredménye már tavaly is meghaladta az ezermilliárd forintot.  Míg idén augusztusban félelmetesen erős negyedévet jelentett az OTP Bank: az idei második negyedévben történelmi rekordot jelentő adózás utáni eredményt ért el 330 milliárd forinttal, felülmúlva az eddigi rekorder 2024 harmadik negyedévi 318,5 milliárd forintot. 

