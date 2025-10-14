A profit-warning sem riasztja el az OTP befektetőit

Hétfőn az OTP volt a pesti tőzsde sztárja: az első számú hazai bankpapír vezérletével volt felülteljesítő a BUX. Pedig tegnap bejelentették, hogy tízmilliárdokat költenek a Gödöllői Királyi Kastélyra. Ám a profit-warning sem szegte kedvét a befektetőknek. Kedden ugyan 10 forintos mínuszban nyitott a részvény, ám hamar pluszba kapaszkodott. Továbbra is ígéretes befektetés.
Tegnap közölte az OTP, hogy 20 milliárd forint támogatást nyújt a Gödöllői Királyi Kastély felújításához. Az adomány kifizetésére 2026-ban, míg számviteli elszámolására 2025 negyedik negyedévében kerül sor. Mivel a közfeladatot ellátó alapítványoknak juttatott adományok 20 százalékkal növelt összegben vehetők figyelembe a társasági adóalap csökkentő tételeként,
az adomány az adózás utáni eredményre 17,84 milliárd forintnyi negatív hatással jár
majd.
Az OTP részvényei hétfőn közel 2 százalékot emelkedtek a hír után, s kedden délelőtt is pozitív tartományba kapaszkodott a kurzus. Úgy tűnik,
a piaci szereplők szeme sem rebbent a profit-warning láttán.
Ráadásul az OTP árfolyama éppen hétfőn törte át a 30 ezres lélektani határt. És kedden délelőtt is sikerült 30 ezer forint felett maradnia a jegyzésnek.
Az Erste elemzői kommentárjukban úgy fogalmaztak, hogy
a hír enyhén negatív, de nagyságrendje elhanyagolható.
Hasonlóan vélekednek az Equilor elemzői is. Aradványi Péter vezető elemző a VG-nek azt mondta:
A negatív profithatás mértéke elenyésző, ezért maradhatott el a piaci reakció.
Az OTP nettó eredménye már tavaly is meghaladta az ezermilliárd forintot. Míg idén augusztusban félelmetesen erős negyedévet jelentett az OTP Bank: az idei második negyedévben történelmi rekordot jelentő adózás utáni eredményt ért el 330 milliárd forinttal, felülmúlva az eddigi rekorder 2024 harmadik negyedévi 318,5 milliárd forintot.
