Véget ért az aranyláz?

Mi történt az idei év egyik legjobban teljesítő eszközével? – teszik fel sokan a kérdést, miután az arany látványos korrekcióba kezdett, noha még így is 50 százalék feletti plusz az arany idei teljesítménye. Igaz, ez a mutató egy héttel ezelőtt még 67 százalék volt.
Bene Zsombor, az MBH Alapkezelő portfólió menedzsere
2025.10.30, 07:00
Frissítve: 2025.10.30, 07:39

Mi történt az idei év egyik legjobban teljesítő eszközével? – teszik fel sokan a kérdést, miután a befektetési arany látványos korrekcióba kezdet, noha még így is 50 százalék feletti plusz az arany idei teljesítménye. Igaz, ez a mutató egy héttel ezelőtt még 67 százalék volt. 

befektetés
Befektetési arany / Fotó: AFP

Befektetési arany: nem a fundamentumok romlottak

A korrekció bekövetkezése előtt kilenc héten át folyamatosan emelkedett az arany árfolyama, az összes befektetői felmérésben dobogós helyen volt a legnagyobb long pozíciókat illetően és a trendkövető befektetési alapok is közel maximális mennyiséget tartottak belőle. 

Tehát a fundamentumok romlása helyett sokkal inkább arról van szó, hogy egyszerűen túl sokan számítottak a további emelkedésre és 

a kialakult vételi mánia olyan magasságokba repítette az árat, ahol elfogytak a vevők, 

ezért heves csökkenés kezdődött, ami további eladási hullámot indított el.

 

Hosszú távú érvek a tartás mellett 

Úgy gondolom, hogy a hosszú távú érvek az arany tartása mellett továbbra is erősek. Szerintem folytatódhat az a trend, hogy csökken a dollár súlya a devizatartalékokon belül, főleg a feltörekvő országok jegybankjaiban, illetve a kereskedelmi elszámolásoknál sem használnak majd annyi dollárt, mint korábban. Sajnos a geopolitikai feszültségek enyhülését sem tartom valószínűnek, illetve a monetáris lazítás és a fiat pénzek leértékelése is az arany emelkedését támogatják. 

  • Azon megtakarítóknak, akik hosszú távra terveznek, érdemes továbbra is a portfóliójukban aranykitettséggel rendelkezniük. Továbbá az árfolyam emelkedési potenciál mellett jótékony diverzifikációs hatással is rendelkezik ez a nemesfém.
  • Azoknak pedig, akik rövid időhorizontra, esetleg tőkeáttétellel vesznek fel pozíciókat, hozam-kockázat szempontjából érdemesebb lehet megvárni, míg újra erőt mutat az árfolyam alakulása, semmint megpróbálni elkapni a hulló késeket, azaz megtippelni, hogy hol lesz az esés alja.

 

