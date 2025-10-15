Néhány befektetési tipp kezdőknek és haladóknak, az amerikai Fidelity International sok mindent elárult

Lényegesen megváltoztathatja a német gazdaság és így egész Európa konjunktúráját is a hatalmas német fiskális ösztönzőcsomag – mondta George Efstathopoulos, a Fidelity International Alapkezelő szingapúri portfóliómenedzsere az alapkezelő szerdán tartott Befektetés globális nézőpontból című rendezvényén.

Kedvező globális piaci környezet várja a befektetéseket

Kínában pedig elkezdett a lakossági fogyasztás felé fordulni a gazdaságpolitika, különböző célzott programokkal stimulálják az egyes szektorokat, elképesztő sikerrel, ezzel is igazolva a Fidelity korábban is hangoztatott álláspontját, hogy tudniillik a világ második legnagyobb gazdaságában igenis lehet befektetni – tette hozzá a portfóliómenedzser.

Ez a két globális fejlemény – az amerikai jegybank, azaz a Fed megkezdett lazító ciklusával egyetemben – kedvező lehetőségeket teremt a részvénypiacok számára a magas részvénykitettség fenntartására.

Különösen kedvező a csillagállás a pénzügyi szektort illetően, még a csökkenő kamatkörnyezet ellenére is, mivel egyre jobban fellendül a hitelezés

az Egyesült Államoktól

Németországon keresztül

egészen Japánig, ahol a 30 év után újra felbukkanó fogyasztási infláció jelzi az élénkülést.

A Fidelity Németországban és Japánban is különösen pozitívnak tartja a midcapeket, azaz a közepes kapitalizációjú tőzsdei cégek részvényeit.

Szintén ígéretes a nyersanyagok piaca, ahol az árakat a kereskedelmi háború miatt korlátosabbá vált nyersanyag-kereskedelem is felfelé hajtja.

Ellenálló eszközöket a befektetőknek!

Az értékalapú befektetőknek a jelenlegi piaci környezetben főként az értékcsapdák elkerülésére kell koncentrálniuk – ezt már Matthew Jennings, a Fidelity részvénypiaci befektetési igazgatója tette hozzá.

Értékalapú szempontból kiemelkedők az OTP részvényei, mivel nemzetközi összehasonlításban még mindig alacsony az értékeltsége, miközben fundamentálisan rendkívül stabil bankcsoportról van szó.

Ehhez a típusú befektetéshez azonban sokszor igen nagy türelemre van szükség, de megéri megvárni, hogy kijöjjön a valós érték.