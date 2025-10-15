Deviza
Néhány befektetési tipp kezdőknek és haladóknak, az amerikai Fidelity International sok mindent elárult

Mely területek és mely régiók előtt áll a legkecsegtetőbb perspektíva? – ezt is elmondták az amerikai Fidelity International Alapkezelő vezető menedzserei. Európában továbbra is a pénzügyi szektor a legvonzóbb, de a globális befektetési térben a nyersanyagok és a nyersanyag-kitermelők – különösen a nemesfémbányák – is két kézzel termelik a pénzt.
Murányi Ernő
2025.10.15, 18:50
Frissítve: 2025.10.15, 19:30

Lényegesen megváltoztathatja a német gazdaság és így egész Európa konjunktúráját is a hatalmas  német fiskális ösztönzőcsomag – mondta George Efstathopoulos, a Fidelity International Alapkezelő szingapúri portfóliómenedzsere az alapkezelő szerdán tartott Befektetés globális nézőpontból című rendezvényén.

Top Earning Brand Illustrations befektetés
Kedvező a globális befektetési környezet a Fidelity szerint / Fotó: NurPhoto via AFP

Kedvező globális piaci környezet várja a befektetéseket

Kínában pedig elkezdett a lakossági fogyasztás felé fordulni a gazdaságpolitika, különböző célzott programokkal stimulálják az egyes szektorokat, elképesztő sikerrel, ezzel is igazolva a Fidelity korábban is hangoztatott álláspontját, hogy tudniillik a világ második legnagyobb gazdaságában igenis lehet befektetni – tette hozzá a portfóliómenedzser.

Ez a két globális fejlemény – az amerikai jegybank, azaz a Fed megkezdett lazító ciklusával egyetemben – kedvező lehetőségeket teremt a részvénypiacok számára a magas részvénykitettség fenntartására.

Különösen kedvező a csillagállás a pénzügyi szektort illetően, még a csökkenő kamatkörnyezet ellenére is, mivel egyre jobban fellendül a hitelezés 

  • az Egyesült Államoktól 
  • Németországon keresztül 
  • egészen Japánig, ahol a 30 év után újra felbukkanó fogyasztási infláció jelzi az élénkülést. 

A Fidelity Németországban és Japánban is különösen pozitívnak tartja a midcapeket, azaz a közepes kapitalizációjú tőzsdei cégek részvényeit.  

Szintén ígéretes a nyersanyagok piaca, ahol az árakat a kereskedelmi háború miatt korlátosabbá vált nyersanyag-kereskedelem is felfelé hajtja.

Ellenálló eszközöket a befektetőknek! 

Az értékalapú befektetőknek a jelenlegi piaci környezetben főként az értékcsapdák elkerülésére kell koncentrálniuk – ezt már Matthew Jennings, a Fidelity részvénypiaci befektetési igazgatója tette hozzá.

Értékalapú szempontból kiemelkedők az OTP részvényei, mivel nemzetközi összehasonlításban még mindig alacsony az értékeltsége, miközben fundamentálisan rendkívül stabil bankcsoportról van szó.

Ehhez a típusú befektetéshez azonban sokszor igen nagy türelemre van szükség, de megéri megvárni, hogy kijöjjön a valós érték.

A növekedési alapú befektető optimistább, inkább a jövőbeli lehetőségeket keresi. Az Amazon például sokáig nem termelt nyereséget, ám a befektetők látták a növekvő piaci jelenlétét, bíztak benne, s végül busásan megtérült a befektetés.

Hasonló sztori a Netflixé is. Ez a cég abban a helyzetben van, hogy diktálja az árakat – most is éppen jelentősen emel –, amire jellemzően csettintenek a növekedési alapú befektetők. 

Van azonban egy harmadik befektetőtípus is, ami egyre jellemzőbbé vált az utóbbi időben. Ők, a minőségalapú befektetők megpróbálják ötvözni az előző két típus előnyeit.

Nem annyira a vizionárius topmenedzserek vonzzák őket, inkább az erős mérlegeket kedvelik. Warren Buffett tulajdonképpen ezt a stílust azzal jellemezte azzal, hogy: 

Jobb egy remek részvényt reális áron megvenni, mint egy közepes vagy gyenge minőségűt nagyon olcsón.

 A Mastercard talán az egyik legjobb példa a minőségi részvényekre. Értékalapon is jól teljesít, miközben a folyamatos növekedése előtt is tér nyílik.

Az Nvidia is minőségi részvény, tehát nyereségesen működik, és a mesterséges intelligencia felfutásának köszönhetően továbbra is erős növekedési potenciálja is van.

Ezzel együtt nagyon fontos a diverzifikáció, hogy a befektetők ne tegyenek minden vagy túl nagy tétet egyetlen befektetési eszközre.

A Fidelity mindhárom befektetői típusnak kínál alapokat, illetve jelentős elemzői munkára alapozva kombinálja is az általuk preferált részvényeket. A cél az, hogy olyan termékeket kínáljanak, amelyek a globális piaci helyzet bármilyen fordulata esetén ellenállók lesznek.

Mindent egybevetve jelenleg a növekedési és a minőségi részvények mennek a legjobban a globális piacon.   

Mi újság a feltörekvő piacokon?

A feltörekvő piacok-fejlett piacok megosztásban újra a feltörekvők hozzák a nagyobb árfolyamnyereséget – mondta Pálfi Zoltán, a Fidelity londoni portfóliómenedzsere. A piac gyorsan megbocsát a korábban büntetőpadra száműzött országoknak, amint megoldják a részvénypiaci zuhanást vagy stagnálást okozó alapproblémát, éveken át tartó száguldással jutalmazzák a befektetők.

Az utóbbi évek egyik legjobb piaca egyébként Indonézia, ahol az utóbbi években éves átlagban 50 százalék fölötti mértékben nőtt a tőzsdeindex. Hasonlóan kedvező befektetési terep még Dél-Afrika is, ahol angolszász típusú jogrendszer és tőzsdekultúra várja a megtakarítókat. Ráadásul rengeteg nemesfém-bányavállalat van a börzén.

Ha már nemesfém, a feltörekvő piacok nagy sztárja a DPM Metals, amely a Balkánon működik, és még mindig viszonylag ismeretlen. A nemesfémbányák egyébként két kézzel termelik a pénzt. 

A Közel-Keleten is forró a hangulat, számos sikeres tőzsdei bevezetésre került sor a régióban, azóta azonban lekonyultak az árfolyamok. A szaúdi Aramco olajipari cég részvényei például olcsóbbak, mint a pandémia idején, és 6 százalékos osztalékhozamot kínál még olcsó olajárak idején is.

A 7 százalékos osztalékhozamot kínáló dubaji Emaar Properties talán még kedvezőbb befektetési lehetőséget kínál. A cég tavaly több lakást épített, mint egész Magyarország. Ráadásul az Egyesült Arab Emirátusokban a külföldi befektetőktől sem vonnak le osztalékadót, szemben például Dél-Koreával, ahol több mint 40 százalékot tesz ki ez a sarc.

     

