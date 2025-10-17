Törékeny lehet a narratíva-vezérelt, tőkeáttétellel felfűtött rali!

Ezt támasztja alá az a tény - hogy ha csak az US Liquidity Indexet nézzük - az 2023 óta leginkább oldalaz, és a globális likviditás sem ért el új csúcsot. Eközben az S&P 500 index szárnyalt. Vagyis nem a „több pénz” a motor ebben az emelkedésben, hanem sokkal inkább a jól eladható befektetői narratívák.

N em a „több pénz” a motor az emelkedésben, hanem a jól eladható befektetői narratívák / Fotó: ZUMAPRESS.com

Most épp az AI-szuperciklus a „sztori”

Korábban a Csodálatos 7-ekre figyeltünk, hamarosan pedig ránk köszönhet az amerikai szuverén félvezetőipar kiépítésének mítosza. Ezek a piaci üzenetek rendkívül gyorsan terjednek a magánbefektetők körében, akik számára a lehetőségek széles tárháza áll nyitva, hogy azokat különböző kockázati szintű befektetési eszközökben akár önállóan is megvalósítsák. A profit étvágyuk megállíthatatlanul növekszik, a józan ítélőképesség pedig ezzel arányosan csökken. De miért?

A 2010-es évek jegybanki tevékenysége, majd a 2020-as pandémiás mentőöv olyan tapasztalati mátrixot teremtett a magánbefektetők számára, amelyben a nagy esések után mindig gyors felpattanás jön.

Ezt a kollektív memóriát a 2022–2024 közötti időszak sem törte meg, jöjjön akár inflációs sokk, kamatemelési ciklus, vagy éppen háborús összecsapás Európa peremén. Ennek következménye a lakossági befektetők kockázatvállalási hajlandóságának drámai emelkedése lett, amely 2025 első félévében rekordközeli nettó egyedi részvény vételekben, a passzív ETF-ek és a tőkeáttételes pozíciók felfutásában is megjelenik. A margin-számlák volumene történelmi csúcs közelébe kapaszkodott, az opciós piac (különösen a nagyon rövid lejáratú, 0DTE kontraktusok) elképesztő forgalma pedig mindennapossá vált. Ha a globális gazdasági helyzet mindezt alátámasztaná, üdvözölnénk ezt a haladó szellemet. De nem így látjuk. 15 év kondicionálása elegendő időszaknak bizonyult ahhoz, hogy az önbizalommal feltöltött lakossági befektető számára a „tőzsdézés” el nem apadó pénzforrássá váljon, ahol minél nagyobb tétet teszek be, annál nagyobbat nyerek. Ezek nem a türelmes, értékalapú kockázatvállalás jelei, hanem az épp aktuális narratívára épített rohamok a vélt extra haszonért.