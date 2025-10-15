A 4iG részvénye köröket ver a blue chipekre, szédületes hozamokat generál a papír

A nyugat-európai piacokon jó hangulatban telt a kereskedés, a francia CAC 2,1, a német DAX 0,1, az átfogó Euro Stoxx pedig 1,1 százalékos pluszban jár a pesti tőzsdezárás környékén. Az amerikai tőzsde is zöldben kezdte a napot, a Dow 0,9, az S&P 1,1, a Nasdaq pedig 1,3 százalékos pluszban jár másfél óra kereskedést követően.

A forintnak nincs rossz napja

A forintnak kifejezetten jó napja van, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton erősödni tudott a nap során.

Az euróval szemben többször is megérintette a 390-es lélektani határ környékét a kurzus, de áttörni nem tudta, a napi csúcs 390,2 környékén járt. A reggeli órákat még a 392-es szint környékén kezdte az árfolyam, így napon belül kifejezetten jó formát láttunk a forinttól.