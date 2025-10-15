A 4iG részvénye köröket ver a blue chipekre, szédületes hozamokat generál a papír
Továbbra sem mondható túlzottan erősnek a hazai blue chipek lendülete, az OTP ugyan ismét egyre szebb szinteket hódít meg, a Richter viszont a 10 ezer forintos szint felé tendál, és a Mol árfolyamán sem látszik az azonnali kitörés valószínűsége. A BUX index a szerdai kereskedésben 0,42 százalékkal, 102 816 pontig erősödött, a BÉT forgalma 18,3 milliárd forint volt, melynek jelentős részét a 4iG részvényének kereslete tette ki.
Bomba formában a 4iG, keresik az irányt a BÉT blue chipjei
Az OTP 0,93 százalékkal, 30 430 forintig, a Mol 0,15 százalékkal, 2750 forintig, a Magyar Telekom 0,3 százalékkal, 1810 forintig erősödött, a Richter viszont lefordult, 1,06 százalékkal, 10 270 forintig süllyedt a jegyzés.
A nap nyertese ismét a 4iG volt, mely a zárás előtti órában már 9 százalékos napon belüli pluszban járt, és a zárásra közel 2 milliárd forintos forgalmat generált. A vállalat részvénye az idén már 260 százalék feletti pluszban jár, az elmúlt három hónap során 88 százalékot szedett magára a papír.
A nyugat-európai piacokon jó hangulatban telt a kereskedés, a francia CAC 2,1, a német DAX 0,1, az átfogó Euro Stoxx pedig 1,1 százalékos pluszban jár a pesti tőzsdezárás környékén. Az amerikai tőzsde is zöldben kezdte a napot, a Dow 0,9, az S&P 1,1, a Nasdaq pedig 1,3 százalékos pluszban jár másfél óra kereskedést követően.
A forintnak nincs rossz napja
A forintnak kifejezetten jó napja van, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton erősödni tudott a nap során.
Az euróval szemben többször is megérintette a 390-es lélektani határ környékét a kurzus, de áttörni nem tudta, a napi csúcs 390,2 környékén járt. A reggeli órákat még a 392-es szint környékén kezdte az árfolyam, így napon belül kifejezetten jó formát láttunk a forinttól.
A dollár ellenében még szebb a napi chart, a devizánk 337,6 környékén kezdte a napot, majd az árfolyam meg sem állt a 335,2-es szintig, ahonnan azonban már visszapattant a kereszt, és 336 környékén talált nyugvásra. A zöldhasú ellenében a forint az elmúlt hetekben huzamosabb ideig tudta tartani a 330-as árfolyamszintet, a közeljövőben is érdemes lesz figyelni ennek a lélektani határnak az elérésére.