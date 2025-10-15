Deviza
A 4iG részvénye köröket ver a blue chipekre, szédületes hozamokat generál a papír

A hazai blue chipeknek megint nem volt túlzottan erős napjuk, de a 4iG részvénye ismét szédületes teljesítményt tett le az asztalra. A BÉT nagyjainak össze kell kapniuk magukat.
Mészáros Gergő
2025.10.15, 17:09
Frissítve: 2025.10.15, 17:31

Továbbra sem mondható túlzottan erősnek a hazai blue chipek lendülete, az OTP ugyan ismét egyre szebb szinteket hódít meg, a Richter viszont a 10 ezer forintos szint felé tendál, és a Mol árfolyamán sem látszik az azonnali kitörés valószínűsége. A BUX index a szerdai kereskedésben 0,42 százalékkal, 102 816 pontig erősödött, a BÉT forgalma 18,3 milliárd forint volt, melynek jelentős részét a 4iG részvényének kereslete tette ki.

_VEZ4424, bét,
Bomba formában a 4iG, keresik az irányt a BÉT blue chipjei / Fotó: Vémi Zoltán

Bomba formában a 4iG, keresik az irányt a BÉT blue chipjei

Az OTP 0,93 százalékkal, 30 430 forintig, a Mol 0,15 százalékkal, 2750 forintig, a Magyar Telekom 0,3 százalékkal, 1810 forintig erősödött, a Richter viszont lefordult, 1,06 százalékkal, 10 270 forintig süllyedt a jegyzés.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 30,430 HUF 0 / +0.93 %
Forgalom: 10,146,309,820 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A nap nyertese ismét a 4iG volt, mely a zárás előtti órában már 9 százalékos napon belüli pluszban járt, és a zárásra közel 2 milliárd forintos forgalmat generált. A vállalat részvénye az idén már 260 százalék feletti pluszban jár, az elmúlt három hónap során 88 százalékot szedett magára a papír.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 3,380 HUF 0 / +7.3 %
Forgalom: 2,043,735,915 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A nyugat-európai piacokon jó hangulatban telt a kereskedés, a francia CAC 2,1, a német DAX 0,1, az átfogó Euro Stoxx pedig 1,1 százalékos pluszban jár a pesti tőzsdezárás környékén. Az amerikai tőzsde is zöldben kezdte a napot, a Dow 0,9, az S&P 1,1, a Nasdaq pedig 1,3 százalékos pluszban jár másfél óra kereskedést követően. 

A forintnak nincs rossz napja

A forintnak kifejezetten jó napja van, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton erősödni tudott a nap során. 

Az euróval szemben többször is megérintette a 390-es lélektani határ környékét a kurzus, de áttörni nem tudta, a napi csúcs 390,2 környékén járt. A reggeli órákat még a 392-es szint környékén kezdte az árfolyam, így napon belül kifejezetten jó formát láttunk a forinttól. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
390.4725 -0.31%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár ellenében még szebb a napi chart, a devizánk 337,6 környékén kezdte a napot, majd az árfolyam meg sem állt a 335,2-es szintig, ahonnan azonban már visszapattant a kereszt, és 336 környékén talált nyugvásra. A zöldhasú ellenében a forint az elmúlt hetekben huzamosabb ideig tudta tartani a 330-as árfolyamszintet, a közeljövőben is érdemes lesz figyelni ennek a lélektani határnak az elérésére.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
335.6831 -0.57%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

