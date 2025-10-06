Jókora pofonba futott a Magyar Telekom, ismét szárnyal a 4iG

Gyengén kezdték a hetet a BÉT nagyjai, a blue chipek egyike sem alkotott maradandót a hét első kereskedési napján. A BUX index 0,54 százalékkal 99 921 pontig süllyedt a nap végére, a parkett forgalma 9,8 milliárd forint volt.

Nem remekeltek a BÉT nagyjai, de a 4iG ismét elvitte a prímet / Fotó: Vémi Zoltán

Az OTP 0,45 százalékkal 28 950 forintig, a Mol 0,58 százalékkal 2754 forintig, a Richter 0,49 százalékkal 10 120 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,73 százalékkal 1820 forintig esett a nap végére.