Deviza
EUR/HUF388.95 +0.19% USD/HUF332.01 +0.17% GBP/HUF447.63 +0.54% CHF/HUF417.54 +0.42% PLN/HUF91.4 +0.15% RON/HUF76.41 +0.13% CZK/HUF15.99 -0.1% EUR/HUF388.95 +0.19% USD/HUF332.01 +0.17% GBP/HUF447.63 +0.54% CHF/HUF417.54 +0.42% PLN/HUF91.4 +0.15% RON/HUF76.41 +0.13% CZK/HUF15.99 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,973.8 -0.49% MTELEKOM1,832 -1.09% MOL2,754 -0.58% OTP28,950 -0.45% RICHTER10,110 -0.59% OPUS548 -2.37% ANY7,260 -0.83% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS4,920 -0.41% BUMIX9,445.6 +0.47% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,186.23 -0.54% BUX99,973.8 -0.49% MTELEKOM1,832 -1.09% MOL2,754 -0.58% OTP28,950 -0.45% RICHTER10,110 -0.59% OPUS548 -2.37% ANY7,260 -0.83% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS4,920 -0.41% BUMIX9,445.6 +0.47% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,186.23 -0.54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
BÉT
részvény
tőzsde
4iG

Jókora pofonba futott a Magyar Telekom, ismét szárnyal a 4iG

A pesti parkett nagyjai gyengén kezdték a hetet, igazán nagy értékvesztést ugyanakkor csak a Magyar Telekomnál látni. A BÉT sztárja hétfőn is a 4iG volt.
Mészáros Gergő
2025.10.06, 17:09

Gyengén kezdték a hetet a BÉT nagyjai, a blue chipek egyike sem alkotott maradandót a hét első kereskedési napján. A BUX index 0,54 százalékkal 99 921 pontig süllyedt a nap végére, a parkett forgalma 9,8 milliárd forint volt.

20240827_BET_001_VZ bét, bét,
Nem remekeltek a BÉT nagyjai, de a 4iG ismét elvitte a prímet / Fotó: Vémi Zoltán

Nem remekeltek a BÉT nagyjai, de a 4iG ismét elvitte a prímet

Az OTP 0,45 százalékkal 28 950 forintig, a Mol 0,58 százalékkal 2754 forintig, a Richter 0,49 százalékkal 10 120 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,73 százalékkal 1820 forintig esett a nap végére.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény16:59:59
Árfolyam: 1,832 HUF -20 / -1.09 %
Forgalom: 325,220,444 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG-nek ugyanakkor roppantul erős napja volt, a vállalat reggel jelentette be, hogy bevásárolja magát a Rheinmetall Hungary Zrt.-be, és megveszi a Hirtenbergert is. A befektetők 5,1 százalékos pluszba tolták a részvényt a nap végére.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény16:59:44
Árfolyam: 2,910 HUF +150 / +5.15 %
Forgalom: 1,551,126,510 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A nyugat-európai tőzsdéknek felemás napjuk van, a német DAX 0,2 százalékos pluszban, a kormányválság által extra nyomás alá helyezett francia CAC 1,4 százalékos mínuszban jár, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,3 százalékos pirosban keresi az irányt bő fél órával a nyugati tőzsdék zárása előtt. Az amerikai piac túlnyomórészt zöldben jár, a Nasdaq 0,4, az S&P 500 0,2 százalékos nyerőben van, a Dow viszont 0,3 százalékos gödörből keresi éppen a kiutat.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint gyengén kezdte a napot, a délután közepére azonban magára talált, és mindkét fontos fronton jelentős mértékben korrigálni tudott,

  • a dollárral szemben 0,4 százalékkal 332,1-ig gyengült a devizánk öt óra környékére,
USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves
  • az euró ellenében pedig 0,2 százalékos a napi mínusz, 388,9 környékén adják a kontinentális fizetőeszközt.
EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
388.9537 +0.19%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu