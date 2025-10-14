Ismét tarolt a 4iG, de az OTP befektetőinek sem lehet okuk panaszra
Felemás napja volt a BÉT blue chipjeinek kedden, a pesti parkett nagyjai nem igazán találták a helyes irányt, a Mol egy nagyobb pofonba is belesétált. A BUX index 0,21 százalékkal 102 389 pontig süllyedt, a tőzsde forgalma 13 milliárd forint volt.
A nap során nagy befektetői figyelem övezte az OTP részvényét, a bank ugyanis hétfőn bejelentette, hogy egy 20 milliárd forintos tétellel beszáll a Gödöllői Királyi Kastély felújításába, ami 17,84 milliárd forinttal terheli majd meg az eredményt. Ez a profit-warningként is felfogható bejelentés nem rázta meg a befektetőket, a bankpapír stabilan kereskedett végig a keddi nap során, és 0,17 százalékos pluszban, 30 150 forinton zárt.
A többi blue chipnek felemás napja volt, a Richter 0,48 százalékkal 10 380 forintig, a Mol 1,72 százalékkal 2746 forintig süllyedt, a Magyar Telekom pedig 0,56 százalékkal 1804 forintig emelkedett a nap végére.
A nap nyertese ismét csak a 4iG volt, melynek részvénye úgy szaladt át a 3000 forintos határon, mint kés a vajon. A keddi napot 4,1 százalékos pluszban, 3150 forinton zárta.
A nyugat-európai tőzsdéken felemás hangulat uralkodott, a pesti zárás környékén a német DAX 0,5, a francia CAC 0,1 százalékos mínuszban járt, az átfogó Euro Stoxx 0,3 százalékos gödörben kereste az utat felfelé. Az amerikai tőzsde is pirosban kezdett, az indexeket a nagybankok kiválóan sikerült gyorsjelentései sem tudták zöldbe tolni. 17 órakor a Nasdaq 1, az S&P 6, a Dow pedig 0,1 százalékos mínuszban járt.
A forintnak mindkét fontosabb fronton mozgalmas napja volt, a kilengések azonban a pesti tőzsde zárása környékére már elültek mind a dollár, mind az euró ellenében.
Az amerikai deviza árfolyama 338 és 340 között mozgott a nap során, 17 óra környékén ott járt a kereszt, ahol kezdte a napot.
Az euróval szemben 391,6 és 393,6 között kereste az irányt a forint, a tőzsdezáráskor 0,2 százalékkal feljebb járt a kereszt, mint a reggeli órákban, 392,4 környékén adták a közös deviza egységét.