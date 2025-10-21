Deviza
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Esik a Mol részvénye a finomító balesete után

A hazai olajipari vállalat árfolyama 1,5 százalékos gödörben kezdte a keddi kereskedést. A BÉT nagyjai közül egyedül a 4iG van kirobbanó lendületben.
Mészáros Gergő
2025.10.21, 09:09
Frissítve: 2025.10.21, 09:15

A hétfői rali után gyengébben rajtolt a keddi kereskedésben a pesti tőzsde, a BÉT vezető részvényei lendület híján voltak a nyitás után. A Mol részvénye 1,5 százalékos mínuszban nyitott, miután százhalombattai finomítójában hatalmas tűz ütött ki – az eladói nyomás ugyanakkor csak átmenetinek ígérkezik, miután a cég közölte, a balesetnek semmilyen hatása nincs a vállalat működésére.

240619_bet_002_VZ , BÉT, Budapesti Értéktőzsde
Erősen kezdte a hetet a BÉT, de a keddi rajtnál beragadt a piac / Fotó: Vémi Zoltán

Erősen kezdte a hetet a BÉT, de a keddi rajtnál beragadt a piac

Az OTP részvénye minimális mínuszban, 30 610 forinton nyitott, a Magyar Telekom 0,3 százalékkal 1766 forintig süllyedt, a Richter pedig 0,1 százalékkal 10 340 forintig gyengült a nyitás utáni percekben. A BUX index 0,2 százalékos mínuszban, 103 538 ponton kezdte a napot.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A hétfői nap legnagyobb nyertese, a 4iG 2,5 százalékos pluszban kezdte a napot, már 4200 forint felett jár a jegyzés.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény09:02:13
Árfolyam: 4,185 HUF +50 / +1.19 %
Forgalom: 222,772,575 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A nyugat-európai piacok visszafogottan rajtoltak, a német DAX 0,1, a francia CAC 0,05, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,1 százalékos mínuszban kezdett. Az amerikai határidős indexek alakulása arra enged következtetni, a tengerentúli parkett kisebb mínuszban indíthatja a napot magyar idő szerint délután fél négykor, de egyik vezető mutatón sem látni 0,1 százaléknál nagyobb gödröt a pesti parkett nyitásakor.

A forint számára a nap legfontosabb eseménye természetesen a délutáni MNB-kamatdöntés lesz, melynek kimenetele kapcsán ugyan kevés a kétely a piacon, Varga Mihály jegybankelnök döntést követő kommentárja viszont kiemelten érdekes lesz, mivel a befektetők kíváncsiak lesznek, változik-e a nemzeti bank álláspontja a kamatpálya kilátásait tekintve Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter túlzott reálkamattal kapcsolatos kijelentéseinek következtében. 

A keddi napot a forint erős szintek mellett kezdte, az euró ellenében 388,8-en állt a kereszt, a dollár ellenében 334,3 környékén kereste az irányt a kurzus.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
389.1051 -0.04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

