EUR/HUF387.9 -0.16% USD/HUF336.36 +0.2% GBP/HUF441.5 -0.04% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF91.07 -0.54% RON/HUF76.27 -0.16% CZK/HUF15.94 -0.19% EUR/HUF387.9 -0.16% USD/HUF336.36 +0.2% GBP/HUF441.5 -0.04% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF91.07 -0.54% RON/HUF76.27 -0.16% CZK/HUF15.94 -0.19%
BUX107,319.91 +0.31% MTELEKOM1,764 -0.9% MOL2,960 -1.2% OTP32,090 +1.17% RICHTER10,370 -0.77% OPUS547 -1.8% ANY7,000 -1.69% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS5,600 +0.72% BUMIX10,114.81 +2.26% CETOP3,666.97 +0.04% CETOP NTR2,292.46 +0.04% BUX107,319.91 +0.31% MTELEKOM1,764 -0.9% MOL2,960 -1.2% OTP32,090 +1.17% RICHTER10,370 -0.77% OPUS547 -1.8% ANY7,000 -1.69% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS5,600 +0.72% BUMIX10,114.81 +2.26% CETOP3,666.97 +0.04% CETOP NTR2,292.46 +0.04%
Ismét elszállt a 4iG, de remekel az OTP is - 32 ezer fölé is felnézett a bankpapír

Jelentős forgalomban zajlott a kereskedés a pesti tőzsdén a hét utolsó munkanapján, de a blue chipek többsége erőtlen teljesítményt mutatott. Az OTP és a 4iG vitték a prímet a BÉT-en pénteken.
Mészáros Gergő
2025.10.31, 17:07
Frissítve: 2025.10.31, 17:23

Pénteken is begyújtotta a rakétákat a 4iG részvénye, a távközlési-hadiipari vállalat árfolyama bő másfél milliárd forintos forgalomban száguldott hatalmasat, a négyezer forintos szintet is bevéve a nap során. A BÉT nagyjai közül az OTP nyújtotta a legjobb teljesítményt a pénteki kereskedésben. A BUX index 0,31 százalékkal 107 319 pontig emelkedett a nap végére, 27,5 milliárd forintos forgalomban.

Jókora forgalomban zárta a hetet a BÉT / Fotó: Vémi Zoltán

Az OTP árfolyama a nap folyamán történelmi csúcsokat döntött, végül 1,17 százalékos pluszban, 32 090 forinton zárta a hetet. A Richter 0,77 százalékkal 10 370 forintig, a Mol 1,2 százalékkal 2960 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékkal 1764 forintig süllyedt a nap végére.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4,015 HUF 0 / +9.4 %
Forgalom: 1,768,777,640 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Az amerikai piacokon jó hangulatban indult a kereskedés, a rohamot a tech szektor nagyjai vezették, melyek gyorsjelentései többségében a várakozásoknál jobban sikerültek. A Nasdaq 1, az S&P 500 0,4, a Dow Jones pedig 0,2 százalékos nyerőben járt másfél órával a rajtot követően. 

Az európai tőzsdéken többnyire nyomott a hangulat, a brit FTSE 0,6, a francia CAC 0,5, a német DAX 0,7, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,6 százalékos gödörben jár fél órával zárásuk előtt.

A forintnak felemás napja van, az euróval szemben 0,1 százalékos pluszban jár kora este a kereszt, 388,0 környékén adták a közös deviza egységét. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
387.8976 -0.16%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A zöldhasúval szemben 0,2 százalékos mínuszban jár viszont a forint jegyzése, 336,6-nál keresi az irányt a devizánk.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
336.3606 +0.2%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

