Ismét elszállt a 4iG, de remekel az OTP is - 32 ezer fölé is felnézett a bankpapír
Pénteken is begyújtotta a rakétákat a 4iG részvénye, a távközlési-hadiipari vállalat árfolyama bő másfél milliárd forintos forgalomban száguldott hatalmasat, a négyezer forintos szintet is bevéve a nap során. A BÉT nagyjai közül az OTP nyújtotta a legjobb teljesítményt a pénteki kereskedésben. A BUX index 0,31 százalékkal 107 319 pontig emelkedett a nap végére, 27,5 milliárd forintos forgalomban.
Jókora forgalomban zárta a hetet a BÉT
Az OTP árfolyama a nap folyamán történelmi csúcsokat döntött, végül 1,17 százalékos pluszban, 32 090 forinton zárta a hetet. A Richter 0,77 százalékkal 10 370 forintig, a Mol 1,2 százalékkal 2960 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékkal 1764 forintig süllyedt a nap végére.
Richter: rengeteg pénz érkezik Amerikából, de így sem felhőtlen az öröm – nem hasít már úgy a csúcsgyógyszer
Három hónap alatt 934 millió dollár bevételt termelt a Vraylar az Egyesült Államokban. A Richter közel 60 milliárd forintra számíthat csúcsgyógyszere negyedéves tengerentúli értékesítéséből, melynek felfutása látványosan lassult.
Az amerikai piacokon jó hangulatban indult a kereskedés, a rohamot a tech szektor nagyjai vezették, melyek gyorsjelentései többségében a várakozásoknál jobban sikerültek. A Nasdaq 1, az S&P 500 0,4, a Dow Jones pedig 0,2 százalékos nyerőben járt másfél órával a rajtot követően.
Az európai tőzsdéken többnyire nyomott a hangulat, a brit FTSE 0,6, a francia CAC 0,5, a német DAX 0,7, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,6 százalékos gödörben jár fél órával zárásuk előtt.
A forintnak felemás napja van, az euróval szemben 0,1 százalékos pluszban jár kora este a kereszt, 388,0 környékén adták a közös deviza egységét.
A zöldhasúval szemben 0,2 százalékos mínuszban jár viszont a forint jegyzése, 336,6-nál keresi az irányt a devizánk.