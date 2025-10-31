Ismét elszállt a 4iG, de remekel az OTP is - 32 ezer fölé is felnézett a bankpapír

Pénteken is begyújtotta a rakétákat a 4iG részvénye, a távközlési-hadiipari vállalat árfolyama bő másfél milliárd forintos forgalomban száguldott hatalmasat, a négyezer forintos szintet is bevéve a nap során. A BÉT nagyjai közül az OTP nyújtotta a legjobb teljesítményt a pénteki kereskedésben. A BUX index 0,31 százalékkal 107 319 pontig emelkedett a nap végére, 27,5 milliárd forintos forgalomban.

Jókora forgalomban zárta a hetet a BÉT / Fotó: Vémi Zoltán

Jókora forgalomban zárta a hetet a BÉT

Az OTP árfolyama a nap folyamán történelmi csúcsokat döntött, végül 1,17 százalékos pluszban, 32 090 forinton zárta a hetet. A Richter 0,77 százalékkal 10 370 forintig, a Mol 1,2 százalékkal 2960 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékkal 1764 forintig süllyedt a nap végére.