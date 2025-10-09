BÉT: továbbra is várat magára a lendület, a Richter viszont megindult

A csütörtöki kereskedési nap nagy részében pirosban jártak a pesti parkett blue chipjei, egyedül a Richter töltött huzamosabb időt a zöldben a nap során. A BÉT iránykeresése egybeesik a nyugati piacok bizonytalankodásával. A BUX index 0,42 százalékkal, 101 386 pontig süllyedt a nap végére, a pesti parkett forgalma 10,3 milliárd forint volt.

Százezer pont felett a BUX, de átütő lendületről egyelőre nincs szó a BÉT-en / Fotó: Vémi Zoltán

Az OTP részvénye 1,1 százalékkal, 29 670 forintig, a Mol 0,36 százalékkal, 2754 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,56 százalékkal, 1772 forintig esett a gongszó előttre. A blue chipek közül a Richternek volt messze a legjobb napja, a gyógyszeripari vállalat árfolyama 1,17 százalékkal, 10 410 forintig emelkedett 17 órára.