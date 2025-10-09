Deviza
BÉT: továbbra is várat magára a lendület, a Richter viszont megindult

Nem nyújtottak túlzottan meggyőző teljesítményt a pesti parkett nagyjai a csütörtöki kereskedésben. A BÉT blue chipjei továbbra is keresik az irányt.
Mészáros Gergő
2025.10.09, 17:09
Frissítve: 2025.10.09, 17:22

A csütörtöki kereskedési nap nagy részében pirosban jártak a pesti parkett blue chipjei, egyedül a Richter töltött huzamosabb időt a zöldben a nap során. A BÉT iránykeresése egybeesik a nyugati piacok bizonytalankodásával. A BUX index 0,42 százalékkal, 101 386 pontig süllyedt a nap végére, a pesti parkett forgalma 10,3 milliárd forint volt.

Százezer pont felett a BUX, de átütő lendületről egyelőre nincs szó a BÉT-en / Fotó: Vémi Zoltán

Százezer pont felett a BUX, de átütő lendületről egyelőre nincs szó a BÉT-en

Az OTP részvénye 1,1 százalékkal, 29 670 forintig, a Mol 0,36 százalékkal, 2754 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,56 százalékkal, 1772 forintig esett a gongszó előttre. A blue chipek közül a Richternek volt messze a legjobb napja, a gyógyszeripari vállalat árfolyama 1,17 százalékkal, 10 410 forintig emelkedett 17 órára.

A nyugat-európai piacoknak sem volt túlzottan erős napjuk, a német DAX 0,15 százalékos pluszban, a francia CAC 0,2, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,3 százalékos mínuszban járt a pesti parkett zárása előtt. Az amerikai tőzsde pirosban nyitott, a Dow 0,4, a Nasdaq 0,35, az S&P 500 pedig 0,3 százalékos mínuszban kezdte a napot.

A forintnak felemás napja volt, délelőtt mindkét fronton nagyobb kilengést mutatott a devizánk, a délután azonban relatíve nyugalmasabb mederben folyt. Az euróval szemben a reggeli árfolyam környékén, 391,3-en adják a forintot a pesti parkett zárása idején.

A dollárral szemben viszont egy kisebb leértékelődést látni, 337,7 környékén jár a kereszt, ami 0,3 százalékos napi mínusz a forint számára.

