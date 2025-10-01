Köröket ver az arany a bitcoinra, meglepően gyengén kezdte az őszt a kriptopiac

Nem sikerült túlzottan erősre a szeptember a bitcoin számára, a legnagyobb kriptodeviza nagyjából 3 százalékot tudott erősödni az ősz első hónapja során, ezzel nemcsak az amerikai tőzsde S&P 500 indexének 4,3 százalékos teljesítményét múlta alul, de az aranyét is, amely ismét elszabadult, és közel 10 százalékot menetelve történelmi csúcsra futott a szeptemberi kereskedésben. Igaz, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a token október első napján egyből egy 4 százalékos ugrással kezdte a kereskedést, így egy fél lépést hátrébb téve már egészen más számokat látni – ettől függetlenül a szeptemberi megfigyelés áll.

Gyengén kezdte az őszt a bitcoin / Fotó: Bigboss101 / Shutterstock

A bitcoin relatív alulteljesítése több tényezőnek tudható be, ezek közös vonása pedig a bizonytalanság: a legnagyobb kriptodeviza ugyan az idén egyre erőteljesebben igyekszik bizonyítani, hogy digitális aranyként helyt tud állni a bizonytalan tőkepiaci helyzetekben is, az elmúlt hetekben mégis azt látni, hogy

a régiónkat, kiemeltképp Lengyelországot sorozatosan érintő, orosz drónokkal elkövetett légtérsértések által belengetett geopolitikai eszkalációs veszély által kiváltott félelem,

valamint az amerikai kormányzati leállás nyomán kialakuló bizonytalanság

már elegendő volt ahhoz, hogy a befektetők csökkentsék kriptopiaci kitettségeiket, melyek azok természetéből adódóan mindig is kiemelten spekulatív, így fokozottan kockázatos eszközként működnek a piacon.

A magyar részvénypiac teljesen egyértelmű gyengélkedése is jórészt ennek a geopolitikai diszkontmegjelenésnek tudható be, az erős forint blue chipek eredményére gyakorolt negatív hatásán kívül.

A bitcoin lefordulásában az időzítését látva a Fed szeptemberi 17-i kamatcsökkentésének is lehet a része: az amerikai jegybank ugyanis hosszú idő után, hatalmas piaci várakozás mellett 25 bázisponttal csökkentette a hitelfelvétel költségeit Amerikában, hogy új lendületet adjon a köhögő munkaerőpiacnak. A kamatvágást hatalmas, hetekre elnyúló piaci és politikai spekuláció előzte meg, a vágás ténye így már előre teljes mértékben beárazódott az árfolyamokba – a megtörténte pedig korrekciót hozott az árfolyamra. Ezt a jelenséget a tőkepiac a „Buy the rumor, sell the news”, azaz vedd meg a spekulációra, add el a hírre néven ismeri, és rendszeres szereplője a tőkepiaci mindennapoknak.

Kitartanak a befektetők, erős az ETF-ek kereslete

A bitcoin árfolyamának gyengélkedése ugyanakkor messze nem jelenti azt, hogy a befektetők tömegével fordultak volna el az eszköztől: az amerikai tőzsdén jegyzett ETF-ek által kezelt vagyon történelmi csúcsközelben jár, a The Block legfrissebb, szeptember 30-i adatai szerint 166,1 milliárd dollárral, a nettó tőkeáramlás pedig már szeptember közepe óta mindennap pozitív, szeptember utolsó napján például a 899 millió dollárt is elérte, ami történelmi viszonylatban is magas összegnek tekinthető.