Sok hűhó konkrétan a semmiért: elképesztő csapkodás után ugyanoda ért a bitcoin és az ether, mint az S&P 500 – napokon belül eldől a folytatás sorsa
Kifejezetten rapszodikus napokon van túl a bitcoin és a tágabb kriptopiac egyaránt: az alternatív devizák két királya, a bitcoin és az ethereum nagyobb kilengéseket mutattak az elmúlt napokban, melynek része volt egy jelentős, közel 7 százalékos rali, majd egy hasonlóan hirtelen, de sokkal fájdalmasabb korrekció is, melynek eredményeként mindkét vezető kriptoeszköz gyakorlatilag ugyanott jár jelenleg, mint a múlt hét végén, csak éppen közben hatalmas utat tettek meg az árfolyamok.
Trump vámbejelentései agyonnyomják a kriptopiacot
Az elmúlt egy hónapot tekintve már messze nem állnak ilyen jól a kriptopiac legnagyobbjai: szeptember közepe óta a bitcoin 6, az ethereum pedig 13 százalékot vesztett el értékéből, ha pedig kifejezetten attól a naptól követjük az árfolyamokat, amikor Trump bejelentette a Kínával szembeni legfrissebb, a teljes piacot megingató vámjait, akkor még látványosabb számokat látunk:
- az ethereum esetében 12,
- a bitcoinnál pedig 11 százalékos mínuszt.
A kriptoeszközök, mint kiemelten kockázatos, magas bétájú befektetések, rendre sokkal nagyobb vehemenciával reagálják le a piaci mozgásokat, mint a tágabb részvénypiac: ezt most is láthatjuk, hiszen az S&P 500 ugyanezen idő alatt mindössze 0,2 százalékos mínuszba került, a kezdeti félelmek elhalványulását követően. Az viszont már érdekes, hogy ha az egész idei évet nézzük, akkor azt látjuk, hogy – ugyan egészen eltérő pályákat követően, de – ugyanoda futott be az S&P 500, a bitcoin és az ethereum október második felére:
- az ethereum 50 százalékos mínuszba csúszott az év elején, majd 90 százalékpontot menetelve 40 százalékos pluszig futott, aztán lefordult a jelenlegi, 15 százalékos pluszába,
- a bitcoin ennél kisebbet, alig 20 százalékot esett az év elején, majd menetelt 30 százalékos pluszig, és onnan korrigált a 15 százalékos jelenlegi pluszig,
- eközben az S&P 500 10 százalékos mínuszból indulva kúszott fel az elmúlt fél évben, relatíve stabilan, a jelenlegi 15 százalékos nyerőig.
Jön a Fed kamatdöntése, árgus szemmel figyel a bitcoin és az ethereum
A jelenlegi, mondhatni, vert helyzetében ezért kiemelten fontos lesz a kriptopiac számára nemcsak az, hogy meglépi-e a piacon 99 százalékos biztossággal árazott, 25 bázispontos kamatcsökkentését a Fed október 29-én, hanem az is, hogy a Jerome Powell vezette testület milyen kilátásokat vázol fel a kamatpálya és a gazdaság számára.
A kriptodevizáknak általában az a kedvező, ha alacsonyak a kamatok a világ legnagyobb gazdaságában, hiszen ez esetben romlik vagy alacsony az állampapírpiac vonzereje, ami növeli a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát a magasabb hozamok reményében,
ez pedig sok esetben a kriptopiac felé tolja azokat, akik nem félnek spekulatív eszközökbe forgatni tőkéjüket.
Az elmúlt bő másfél év eredménye, hogy ehhez már digitális tárcára sincs szükségük a befektetőknek, hiszen egy kis jutalék fejében egy tucat Amerikában jegyzett ETF-ből válogathatnak, melyeken keresztül bárki közvetve ugyan, de építhet ki kitettséget a kriptopiac felé.
A TheBlock adatai szerint az amerikai tőzsdén jegyzett ETF-ek az október 10-i bejelentés óta többnyire vesztik, nem pedig felveszik a tőkét, 13-án például 386 millió dollár áramlott ki az eszközökből, 16-án pedig 530 millió. A kontraszt különösen azt tekintve hatalmas, hogy október 6-án még abszolút rekordközeli mennyiségű tőke, 1,2 milliárd dollár áramlott be az alapokba.