Történelmi csúcson a bitcoin – a puhítás már érződik, kapkodnak a befektetők a kriptodevizáért

A világ legnagyobb piaci értékű kriptodevizája, a bitcoin vasárnap hajnalban új történelmi csúcsot ért el: 2,7 százalékkal 125 245,57 dollárra emelkedett.
A bitcoin korábbi rekordja 124 480 dollár volt, amelyet augusztus közepén ért el közvetlenül azután, hogy Donald Trump amerikai elnök kedvezőbb szabályozás alá tette a kriptodevizát, aminek árfolyamát ezután az intézményi befektetők erős kereslete hajtott fel.
A kriptodeviza pénteken már a nyolcadik egymást követő kereskedési napon emelkedett, amit az amerikai részvények közelmúltbeli erősödése és a bitcoint vásárló kereskedett alapok (ETF) tőzsdei emelkedése is segített.
Ezzel szemben az amerikai dollár pénteken gyengült, többhetes mélypontra esett a főbb valutákkal szemben, mivel az esetleges kormányzati leállás körüli bizonytalanság rontotta a kilátásokat, és késleltette a gazdaság állapotának megítéléséhez kulcsfontosságú adatok közzétételét, például a foglalkoztatási statisztikákét.
Idén a bitcoinkereskedelem 68 százaléka köthető a Perp-ügyletekhez – mondja Adam Morgan McCarthy, a Kaiko elemzőcég kutatási vezetője.
Ezek az eszközök származékos ügyletek, de a hagyományos szerződésekkel ellentétben nincs lejárati dátumuk, tehát úgynevezett kötési ár sincs, amelyen a szerződések lehívhatók. A nyereség vagy veszteség egyszerűen a bitcoin ármozgásain alapul. Az ügyletek olyanok, mint az opciók, amelyek automatikusan egyre távolabb gördülnek az időben – magyarázta a Világgazdaság egy korábbi cikkében.
Például ha valaki 500 dollárral nyit egy vételi pozíciót 10-szeres tőkeáttétellel, akkor az azt jelenti, hogy 5 ezer dollár értékű bitcoint irányít. Ha a bitcoin ára 10 százalékot pattan, akkor a kezdeti befektetés megduplázódik. Míg 10 százalékos olvadás azzal jár, hogy eltűnik a befektetése.
A bitcoin szárnyra kapott, a token október első napján egyből egy 4 százalékos ugrással kezdte a kereskedést, majd vasárnap újabb csúcsot döntött. A legnagyobb kriptodeviza ugyanakkor egész szeptemberben még csak hasonló teljesítményt sem mutatott, mivel csupán csak 3 százalékot tudott erősödni. Ezzel nemcsak az amerikai tőzsde S&P 500 indexének 4,3 százalékos teljesítményét múlta alul, de az aranyét is, amely ismét elszabadult, és közel 10 százalékot menetelve történelmi csúcsra futott a szeptemberi kereskedésben.
