Nagyon szenved a kriptopiac királya, nem találja a talajt a bitcoin - veszélyben az uptober, ennyit a sokéves nyerő szériáról?

Szokatlanul gyenge októbere van eddig a bitcoinnak: a legnagyobb kriptodeviza az ősz középső hónapjában 2018 óta minden egyes évben erősödni tudott, ha viszont a jelenlegi trendek nem fordulnak visszájukra, elképzelhető, hogy egy hét éven át tartó sikerszéria ér a végéhez két hét múlva, és teljes meglepetésként pirosban zárja a kriptós zsargonban rendre csak uptoberként, azaz emelkedő októberként emlegetett időszakot.

Nem találja a talajt a bitcoin, szenvednek a kriptodevizák

A legnagyobb kriptodeviza árfolyama a hónap közepén közel 9 százalékos gödörben jár október elseje óta, és a kettes számú kriptoeszköz is szenved, az ethereum ugyanis 9,1 százalékos mínuszban jár a hónap során, ezzel a két spekulatív eszköz bődületes mértékben teljesíti alul a tágabb részvénypiacot lefedő S&P 500 indexet, mely mindössze 0,8 százalékos negatívba került október eleje óta.

A kriptopiaci befektetőknek ugyanakkor jelenleg aligha az a legégetőbb problémájuk, hogy milyen historikus sorozat törhet meg hamarosan: múlt hét pénteken ugyanis, azt követően, hogy Donald Trump a semmiből egy 100 százalékos vámtarifa kiszabását helyezte kilátásba a kínai termékekre, soha korábban nem látott likvidációs hullám indult el a kriptotérben. A bejelentést követő piaci pánikban

a korábbi abszolút rekordnál kilencszer nagyobb értékben kerültek kényszerből zárásra befektetői pozíciók.

A hihetetlen pánik főleg azért okozott több mint 19 milliárd dolláros veszteséget a kriptós befektetőknek, mert sokan tőkeáttétellel vettek fel pozíciókat, azaz jóval tovább nyújtózkodtak, mint ameddig a takarójuk ért. Ez vezetett oda, hogy egy, a kriptopiacon még feltétlenül kirívónak sem tekinthető 10-12 százalékos flash crash kigazdálkodhatatlan veszteségeket okozott a befektetőknek.

A szakadás nyomai pedig még mindig egyértelműen nyomás alatt tartják a piacot: a kriptopiac hangulatindexe, mely egy 0–100-as skálán méri a befektetői szentimentet, 70-ről 24-ig szakadt villámgyorsan, és még hat nappal később sem talált magára, még jelenleg is csak 28 pontig tudott visszakúszni – a vevők számára tehát a jelek szerint egyáltalán nem sürgős a visszatérés a szélsőségesen spekulatív eszközök királyának piacára.