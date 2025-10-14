BlackRock: minden eddiginél nagyobbra hízott a világ legnagyobb vagyonkezelője

Minden eddiginél nagyobbra hízott a világ legnagyobb alapkezelőjének vagyona a harmadik negyedévben látott piaci ralinak köszönhetően. A BlackRock várakozáson felüli eredménnyel zárta a szeptemberrel zárult három hónapot.

Vagyoncsúccsal zárta a negyedévet a világ legnagyobb alapkezelőjének számító BlackRock / Fotó: Tada Images / Shutterstock

A globális piaci fellendülés az eszközkezelő díjbevételeit is növelte, az általa kezelt vagyon pedig az egy évvel korábbi 11,48 ezermilliárd dollárról 13,46 ezermilliárd dollárra ugorva új csúcsot döntött.

Az amerikai befektetési óriáshoz 205 milliárd dollár friss tőke érkezett három hónap alatt, ami ugyancsak rekord. Az ügyfélpénz beáramlását az ETF-üzletág (tőzsdén kereskedett alapok) húzta, amely továbbra is a társaság organikus növekedésének fő hajtóereje.

A magasabb hitelfelvételi költségek ellenére rugalmas fogyasztói kiadások segítették fenntartani az amerikai gazdasági lendületet, ami a részvénypiacok emelkedését eredményezte, és arra ösztönözte a befektetőket, hogy újra alacsonyabb költségű indexstratégiákba fektessenek be.

A bőséges friss ügyfélpénz és az azokhoz kapcsolódó díjak segítettek ellensúlyozni a gyengébb sikerdíjakat és az alternatív eszközkezelő HPS Investment Partners felvásárlásához kapcsolódó magasabb költségeket.

Felfutó nyereség, negyedével nagyobb bevétel a BlackRock negyedéves mérlege

A világ legnagyobb vagyonkezelője 1,91 milliárd dolláros korrigált nettó eredményt ért el, ami 11 százalékkal magasabb a tavalyinál.

Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 11,55 dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 11,46 dollárról. Az elemzők 1,31 dolláros EPS-várakozását ezzel könnyedén túlszárnyalta a vállalat.

A bevételek eközben 25 százalékkal ugrottak meg, és 6,51 milliárd dolláros tételt jelentettek az időszak során.

A várakozásokat felülmúló eredményközlésre nem reagált érdemben a BlackRock részvényárfolyama kedd kora délután a hivatalos amerikai tőzsdei kereskedés indulását megelőző elektronikus kereskedésben. Az év eleje óta 13 százalékkal került feljebb a kurzus.