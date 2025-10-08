Figyelmeztetést adott ki a BMW: nem megy úgy a szekér Kínában, ahogy várták - lefordultak a részvények

Szemben például a Mercedesszel, a BMW képes volt növelni az eladásait a harmadik negyedév során, ám a vállalat mégis figyelmeztetést adott ki kedden, mely szerint a cég nyeresége csekélyebb lehet a vártnál.

A BMW Kínában is képes megőrizni pozícióját, amit más német gyártók nem mondhatnak el / Fotó: AFP

A BMW-nek meg se kottyantak az amerikai vámok

A német autógyártó 588 300 autót adott el július és szeptember között, ami 8,8 százalékkal több a tavalyinál, miután hazai pályán, tehát Németországban 12,3 százalékkal nőttek az eladások, ami az európai forgalom 9,3 százalékos bővüléséhez is hozzájárult. A BMW-t az amerikai vámok sem viselték meg, hiszen

az Egyesült Államokban ennél is nagyobb mértékű, 24,9 százalékos volt a növekedés.

Bár a nyereségre vonatkozó figyelmeztetést a vállalat a kínai növekedés elmaradásával indokolta, a világ legnagyobb autópiacán is csak mindössze 0,4 százalékkal csökkentek az eladások, ami jóval kedvezőbb, mint a többi német gyártó esetében tapasztalt két számjegyű visszaesés. Mindennek köszönhetően az ázsiai eladások változatlanok maradtak a harmadik negyedévben.

A július–szeptember közötti időszakban a BMW márka eladásai 5,7 százalékkal nőttek, míg a Mini értékesítései 37,5 százalékot ugrottak, és a Rolls-Royce márka autóiból is 13,3 százalékkal több fogyott. Az idei év első kilenc hónapjában így a német autógyártó 1,796 millió járművet értékesített, ami éves szinten 2,4 százalékos növekedés, a harmadik negyedévben tehát gyorsult a növekedés üteme az év első feléhez képest.

A cég eredményéhez hozzájárult, hogy az elektromos és hibrid járművek értékesítése 8 százalékkal, 151 282-re emelkedett a harmadik negyedévben, míg a növekedés az év kezdete óta 15 százalékos volt, így 470 313 ilyen autó kelt el január és szeptember között. A tisztán elektromos autók eladási száma ugyanakkor a harmadik negyedévben 0,6 százalékos csökkenés után 102 864 volt, ám az év eleje óta így is 10 százalékos növekedés után, 323 447-et tett ki. Az elektromos autók eladása terén elért eredmények értékét növeli, hogy a debreceni gyárát nemrég megnyitó vállalat mindezt még a Neue Klasse modellek, például az iX3 megjelenése előtt érte el.