Figyelmeztetést adott ki a BMW: nem megy úgy a szekér Kínában, ahogy várták - lefordultak a részvények

Szemben például a Mercedesszel, a BMW képes volt növelni az eladásait a harmadik negyedév során, ám a vállalat mégis figyelmeztetést adott ki kedden, mely szerint a cég nyeresége csekélyebb lehet a vártnál.
A német autógyártó 588 300 autót adott el július és szeptember között, ami 8,8 százalékkal több a tavalyinál, miután hazai pályán, tehát Németországban 12,3 százalékkal nőttek az eladások, ami az európai forgalom 9,3 százalékos bővüléséhez is hozzájárult. A BMW-t az amerikai vámok sem viselték meg, hiszen
az Egyesült Államokban ennél is nagyobb mértékű, 24,9 százalékos volt a növekedés.
Bár a nyereségre vonatkozó figyelmeztetést a vállalat a kínai növekedés elmaradásával indokolta, a világ legnagyobb autópiacán is csak mindössze 0,4 százalékkal csökkentek az eladások, ami jóval kedvezőbb, mint a többi német gyártó esetében tapasztalt két számjegyű visszaesés. Mindennek köszönhetően az ázsiai eladások változatlanok maradtak a harmadik negyedévben.
A július–szeptember közötti időszakban a BMW márka eladásai 5,7 százalékkal nőttek, míg a Mini értékesítései 37,5 százalékot ugrottak, és a Rolls-Royce márka autóiból is 13,3 százalékkal több fogyott. Az idei év első kilenc hónapjában így a német autógyártó 1,796 millió járművet értékesített, ami éves szinten 2,4 százalékos növekedés, a harmadik negyedévben tehát gyorsult a növekedés üteme az év első feléhez képest.
A cég eredményéhez hozzájárult, hogy az elektromos és hibrid járművek értékesítése 8 százalékkal, 151 282-re emelkedett a harmadik negyedévben, míg a növekedés az év kezdete óta 15 százalékos volt, így 470 313 ilyen autó kelt el január és szeptember között. A tisztán elektromos autók eladási száma ugyanakkor a harmadik negyedévben 0,6 százalékos csökkenés után 102 864 volt, ám az év eleje óta így is 10 százalékos növekedés után, 323 447-et tett ki. Az elektromos autók eladása terén elért eredmények értékét növeli, hogy a debreceni gyárát nemrég megnyitó vállalat mindezt még a Neue Klasse modellek, például az iX3 megjelenése előtt érte el.
A más autógyártóknál jobb, de a cég várakozásainál gyengébb kínai eladások miatt azonban a BMW profitfigyelmeztetést adott ki. A nyereségre az eladásokkal járó finanszírozási és biztosítási jutalékok csökkenése is rányomja a bélyegét az ázsiai országban, amire a helyi viszonteladók támogatása miatt van szükség a német vállalat szerint.
A BMW a kínai eladások alakulása mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a féléves jelentésben foglalt feltételezései a vámok alakulásáról nem realizálódtak teljes mértékben, ám a cég továbbra is arra számít, hogy az amerikai-európai kereskedelmi megállapodás értelmében az Európai Unió 10 százalékról 0 százalékra csökkenti az amerikai autóimportra vonatkozó vámokat.
Mindezek a hatások a cég nyereségét is érintik, bár a kamat és adófizetés előtti (EBIT) marzs így is benne maradhat a cég által jósolt 5–7 százalék közötti sávban, ám annak inkább az alján, 5 és 6 százalék között maradhat az autóipari területen.
A tőkearányos megtérülés a korábban jósolt 9 és 13 százalék közötti szintről 8 és 10 százalékra csökkenhet.
Csoportszinten a BMW adózás előtti nyeresége elmaradhat az előző évi szinttől, így a nyereség csökkenése és a német és amerikai vámvisszatérítések csúszása miatt a szabad cash-flow is visszaeshet, a korábban várt 5 milliárd euró feletti érték helyett csak némileg 2,5 milliárd euró feletti lehet. A nyereségvárakozások csökkentése megtépázta a BMW részvényeinek árfolyamát is, melyek több mint 4 százalékot vesztettek értékükből a szerdai kereskedés kezdetén.
