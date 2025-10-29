Deviza
repülőgépipar
Boeing
utasszállító

Lassan egyenesbe jön a Boeing, óriási rendelésállományt hoztak össze az amerikaiak

Még mindig veszteséges a világ második legnagyobb repülőgyártója. Megugrottak a Boeing bevételei, de a fejlesztés viszi a pénzt.
Murányi Ernő
2025.10.29., 15:15
Fotó: Shutterstock

Főként az utasszállító gépek növekvő értékesítésének köszönhetően mintegy 30 százalékkal, 23,3 milliárd dollárra nőttek a Boeing bevételei a harmadik negyedévben, ám elsősorban a 777X program  4,9 milliárd dollárra rúgó költségei miatt a vállalat részvényenként 7,14 dolláros veszteséget szenvedett el július és szeptember között - derült ki a repülőgépgyártó szerdán délután közölt gyorsjelentéséből.

14-11-2023.,The,Latest,Aircraft,By, Boeing.,Newly,Made,Aircraft,Boeing
A Boeing 777-es, amelynek már fejlesztik a harmadik generációját / Fotó: Falcons Spotters / Shutterstock

Kezd egyenesbe jönni a Boeing

A repülőgépgyártó a negyedév során 160 kereskedelmi repülőgépet szállított le, ami 2018 óta a legjobb teljesítménye, és 1,1 milliárd dolláros működési eredményt, valamint 238 millió dollár szabad cash flow-t termelt.

Boeing 737-esből stabilan 38 gépet gyártottak havonta, sőt a vállalat bejelentette, hogy megegyezett az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatallal (FAA), hogy havi 42 repülőre pörgetheti fel a termelést. Az új típusú 777-9-es gépek piacra dobásának a megkezdése azonban megint csúszik, most úgy néz ki, 2027-től startolhat el a program.

A biztonságra és a minőségre összpontosítva fontos mérföldköveket értünk el a magunk mögött hagyott három hónap során is működésünk helyreállításában

– emelte ki Kelly Ortberg, a Boeing elnök-vezérigazgatója.

A kereskedelmi repülőgépek (utasszállító és teherszállító repülők gyártása) üzletágának bevételei 49 százalékkal, 11,1 milliárd dollárra, a védelmi és űripari valamint biztonsági divízió forgalma 25 százalékkal, 6,9 milliárd dollárra nőtt, míg a globális szolgáltatások szegmense 5,4 milliárd dolláros bevételt hozott. 

A kereskedelmi gépek üzletága - javarészt a már említett  777X program hatására - 5,4 milliárd dolláros működési veszteséget halmozott fel, ám a védelmi divízió 1,7 százalékos, a globális szolgáltatások pedig 17,5 százalékos üzemieredmény-rátával működött.

A 777X programot egyébként 2013-ban indították a harmadik generációs 777X utasszállítógépek fejlesztésére.

Továbbnőtt a rendelésállomány

A vállalat teljes rendelésállománya 636 milliárd dollárra nőtt, ami több mint 5 900 kereskedelmi repülőgép megrendelését is tartalmazza. A Boeing likviditása mintegy 23 milliárd dollárra, csoportszintű adósságállománya pedig 53,4 milliárd dollárra rúg. A három hónapos periódus során amúgy 161 nettó új repülőgépmegrendelést könyveltek el, beleértve 50 darab 787-es repülőgépet a Turkish Airlines részére.

A lezárt trimesztert követően október elején amúgy a Boeing elvesztette globális első helyét a keskenytörzsű gépek piacán is, európai riválisa, 2020 óta a világ legnagyobb repülőgyártója, azaz az Airbus javára. 

A Boeing részvényei a szerdai amerikai tőzsdenyitás után 2,4 százalékkal, 218 dollárra gyengültek, év eleje óta azonban eddig 27 százalékkal nőtt az árfolyam. Az elemzői konszenzus 259 dolláros 12 havi előremutató célárral vételre ajánlja a papírt.

 

