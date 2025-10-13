BUX: megúszhatja a nagy pofont a pesti börze

Többnyire emelkedtek a főbb európai tőzsdeindexek hétfőn a börzenyitás előtti elektronikus kereskedésben, mivel a befektetők főként a közel-keleti és francia fejleményekre összpontosítanak. A BUX csekély mértékben gyengült nyitás után közvetlenül.

Megússza a nagy pofont a BUX? / Fotó: Vémi Zoltán

A palesztin Hamász a hírek szerint az Izraellel létrejött megállapodás keretében szabadon engedte, illetve átadta a Vöröskeresztnek az első hét izraeli túszt.

Franciaországban pedig Sébastien Lecornu miniszterelnök vasárnap este megalakította második kormányát.

A piacokat ugyanakkor momentán látszólag kevésbé aggasztja, hogy Donald Trump amerikai elnök további, 100 százalékos vámot kíván kivetni a kínai árukra, miután péntek este a pesti tőzsde zárása után nagyot estek az európai részvényindexek az új tarifák hírére. A hétvégén már maga Trump is enyhébb hangot ütött meg közösségi oldalán elhelyezett legújabb posztjában.

A DAX 0,46 százalékkal, a francia CAC 40 0,32 százalékkal, míg a páneurópai Euro Stoxx 50 0,41 százalékkal erősödött kora reggel. A londoni FTSE 100 viszont stagnált.

A BUX, amely tehát eddig megúszta a pénteki lefordulást, 101 739 ponton, azaz mintegy negyedszázalékkal pénteki záróértéke alatt kezdte a hetet a becsengetést követően.