Deviza
EUR/HUF391.85 -0.08% USD/HUF337.5 -0.17% GBP/HUF450.05 -0.18% CHF/HUF420.7 -0.17% PLN/HUF91.95 -0.06% RON/HUF76.95 -0.11% CZK/HUF16.11 -0.11% EUR/HUF391.85 -0.08% USD/HUF337.5 -0.17% GBP/HUF450.05 -0.18% CHF/HUF420.7 -0.17% PLN/HUF91.95 -0.06% RON/HUF76.95 -0.11% CZK/HUF16.11 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,326.81 +0.33% MTELEKOM1,810 +0.55% MOL2,762 -0.29% OTP29,790 +0.77% RICHTER10,600 0% OPUS563 -0.36% ANY7,360 +0.82% AUTOWALLIS160.5 0% WABERERS4,890 +0.2% BUMIX9,576.76 +0.14% CETOP3,507.83 +0.2% CETOP NTR2,192.73 -0.01% BUX102,326.81 +0.33% MTELEKOM1,810 +0.55% MOL2,762 -0.29% OTP29,790 +0.77% RICHTER10,600 0% OPUS563 -0.36% ANY7,360 +0.82% AUTOWALLIS160.5 0% WABERERS4,890 +0.2% BUMIX9,576.76 +0.14% CETOP3,507.83 +0.2% CETOP NTR2,192.73 -0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
BÉT
BUX

BUX: megúszhatja a nagy pofont a pesti börze

A Magyar Telekom erősödéssel kezdte a hetet. A BUX többi blue chipje gyengült, de egyedül a Richter számottevő mértékben.
Murányi Ernő
2025.10.13, 09:16
Frissítve: 2025.10.13, 09:28

Többnyire emelkedtek a főbb európai tőzsdeindexek hétfőn a börzenyitás előtti elektronikus kereskedésben, mivel a befektetők főként a közel-keleti és francia fejleményekre összpontosítanak. A BUX csekély mértékben gyengült nyitás után közvetlenül.

_VEZ4431 BUX
Megússza a nagy pofont a BUX? / Fotó: Vémi Zoltán

A palesztin Hamász a hírek szerint az Izraellel létrejött megállapodás keretében szabadon engedte, illetve átadta a Vöröskeresztnek az első hét izraeli túszt. 

Franciaországban pedig Sébastien Lecornu miniszterelnök vasárnap este megalakította második kormányát.

A piacokat ugyanakkor momentán látszólag kevésbé aggasztja, hogy  Donald Trump amerikai elnök további, 100 százalékos vámot kíván kivetni a kínai árukra, miután péntek este a pesti tőzsde zárása után nagyot estek az európai részvényindexek az új tarifák hírére. A hétvégén már maga Trump is enyhébb hangot ütött meg közösségi oldalán elhelyezett legújabb posztjában.

A DAX 0,46 százalékkal, a francia CAC 40 0,32 százalékkal, míg a páneurópai Euro Stoxx 50 0,41 százalékkal erősödött kora reggel. A londoni FTSE 100 viszont stagnált.

A BUX, amely tehát eddig megúszta a pénteki lefordulást, 101 739 ponton, azaz mintegy negyedszázalékkal pénteki záróértéke alatt kezdte a hetet a becsengetést követően.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom árfolyama nőtt, méghozzá 0,2 százalékkal, 1804 forintra.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény09:16:50
Árfolyam: 1,810 HUF +10 / +0.55 %
Forgalom: 12,077,922 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A Richter 0,8 százalékkal, 10 520 forintra, a Mol 0,1 százalékkal, 2768 forintra, az OTP szintén 0,1 százalékkal, 29 520 forintra gyengült.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény09:17:05
Árfolyam: 10,600 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 115,402,090 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az euró-dollár keresztárfolyam sem mozdul, reggel 9 körül 1,162-nél áll a kurzus.

A forint új erőre kapott, az euró 391,5, a dollár 337 forint körül ingadozik a bankközi devizapiacon.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
391.8495 -0.08%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu