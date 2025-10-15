Deviza
EUR/HUF390.62 -0.27% USD/HUF336.13 -0.44% GBP/HUF448.83 -0.22% CHF/HUF419.82 -0.34% PLN/HUF91.76 -0.18% RON/HUF76.78 -0.25% CZK/HUF16.09 -0.11% EUR/HUF390.62 -0.27% USD/HUF336.13 -0.44% GBP/HUF448.83 -0.22% CHF/HUF419.82 -0.34% PLN/HUF91.76 -0.18% RON/HUF76.78 -0.25% CZK/HUF16.09 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,008.26 +0.6% MTELEKOM1,804 0% MOL2,760 +0.51% OTP30,490 +1.12% RICHTER10,340 -0.39% OPUS548 -0.73% ANY7,300 +0.27% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,840 -1.24% BUMIX9,638.79 +0.16% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,226.64 +1.2% BUX103,008.26 +0.6% MTELEKOM1,804 0% MOL2,760 +0.51% OTP30,490 +1.12% RICHTER10,340 -0.39% OPUS548 -0.73% ANY7,300 +0.27% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,840 -1.24% BUMIX9,638.79 +0.16% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,226.64 +1.2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
BUX
Delta
tőzsde

Visszaröppen a BUX kosárba a Delta

Október elején esett ki a társaság a BUX kosarából, miután kétszeri felülvizsgálat során sem felelt meg a közkézhányad kritériumnak. Most saját részvényeket ad el a Delta.
Faragó József
2025.10.15, 13:00

Október elején esett ki a BUX indexkosarából a Delta Group. Miután már második alkalommal nem teljesítette az indextagság kritériumait.  A társaság most a saját részvények eladásával próbálja teljesíteni a feltételeket. 

BUX
Cél a BUX kosár / Fotó: Delta Csoport 

Kiestek a BUX kosárból

Kedden piaczárás után közölte a Delta, hogy a saját részvények száma 2025.10.13. értéknappal összesen 607 457 darab törzsrészvénnyel csökkent, így az általa tulajdonolt saját részvények száma 7 392 543 darab db törzsrészvény, mely mennyiség össznévértékének az alaptőkéhez viszonyított aránya: 1,7866 százalék.

A társaság október 30-án tartja éves közgyűlését. A meghívó mellékletében olvashatunk az indetagságról is.

  • A  BÉT azonnali piacának az összes részvénysorozatát (Standard és a Prémium) együtt vizsgálva számos prémium kategóriás részvénysorozat forgalmát megelőzte a Delta Group részvénye. Az üzleti évet vizsgálva a 11. helyet, míg a BUX index szeptemberi féléves felülvizsgálatakor a 14. helyet érte el a rangsorban, ezzel teljesíti a BUX index 1. kritérium feltételét. 
  • Az index kosarak szeptemberi felülvizsgálata során a Delta részvénysorozata a közkézkapitalizácó vonatkozásában (2. kritérium) második alkalommal nem fért be a rangsor szerinti 20. legnagyobb közkézkapitalizációval rendelkező részvénysorozata közé. Ennek oka a Delta 
    közkézhányadánál (45,85 százalék) sokkal kisebb közkézhányaddal, és egyben rendkívül nagy tőkével és kapitalizációval bíró társaságok, mint például a GránitBank, az MBH Bank, vagy az MBH Jelzálogbank figyelembe vétele a 2. kritériumnál, függetlenül attól, hogy az adott társaság a forgalmi rangsorban (1. kritérium) befért-e az első 20 legnagyobb forgalmú részvény közé. 
     
DELTA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
DELTA részvény13:12:44
Árfolyam: 52 HUF -0.7 / -1.35 %
Forgalom: 7,878,227 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A BUX index kézikönyv szabályai alapján 

bármely kritériumnak a második alkalommal való nem megfelelése a BUX indexből való kikerüléssel jár. 

A saját részvények eladásával a társaság a közkézhányadot növeli, hogy a következő felülvizsgálat idején már megfeleljen a kosártagság második kritériumának. 

A Delta közkézhányada a BÉT honlapján olvasható idén augusztus végi állapot szerint 45,57 százalék volt. A közgyűlési meghívó mellékletében már 45,85 százalék szerepel.

A kosárba kerülés azért előnyös, mert a BUX benchmarkot követő intézményi befektetők vásárolják ezeket a részvényeket.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu