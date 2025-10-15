Visszaröppen a BUX kosárba a Delta
Október elején esett ki a BUX indexkosarából a Delta Group. Miután már második alkalommal nem teljesítette az indextagság kritériumait. A társaság most a saját részvények eladásával próbálja teljesíteni a feltételeket.
Kiestek a BUX kosárból
Kedden piaczárás után közölte a Delta, hogy a saját részvények száma 2025.10.13. értéknappal összesen 607 457 darab törzsrészvénnyel csökkent, így az általa tulajdonolt saját részvények száma 7 392 543 darab db törzsrészvény, mely mennyiség össznévértékének az alaptőkéhez viszonyított aránya: 1,7866 százalék.
A társaság október 30-án tartja éves közgyűlését. A meghívó mellékletében olvashatunk az indetagságról is.
- A BÉT azonnali piacának az összes részvénysorozatát (Standard és a Prémium) együtt vizsgálva számos prémium kategóriás részvénysorozat forgalmát megelőzte a Delta Group részvénye. Az üzleti évet vizsgálva a 11. helyet, míg a BUX index szeptemberi féléves felülvizsgálatakor a 14. helyet érte el a rangsorban, ezzel teljesíti a BUX index 1. kritérium feltételét.
- Az index kosarak szeptemberi felülvizsgálata során a Delta részvénysorozata a közkézkapitalizácó vonatkozásában (2. kritérium) második alkalommal nem fért be a rangsor szerinti 20. legnagyobb közkézkapitalizációval rendelkező részvénysorozata közé. Ennek oka a Delta
közkézhányadánál (45,85 százalék) sokkal kisebb közkézhányaddal, és egyben rendkívül nagy tőkével és kapitalizációval bíró társaságok, mint például a GránitBank, az MBH Bank, vagy az MBH Jelzálogbank figyelembe vétele a 2. kritériumnál, függetlenül attól, hogy az adott társaság a forgalmi rangsorban (1. kritérium) befért-e az első 20 legnagyobb forgalmú részvény közé.
A BUX index kézikönyv szabályai alapján
bármely kritériumnak a második alkalommal való nem megfelelése a BUX indexből való kikerüléssel jár.
A saját részvények eladásával a társaság a közkézhányadot növeli, hogy a következő felülvizsgálat idején már megfeleljen a kosártagság második kritériumának.
A Delta közkézhányada a BÉT honlapján olvasható idén augusztus végi állapot szerint 45,57 százalék volt. A közgyűlési meghívó mellékletében már 45,85 százalék szerepel.
A kosárba kerülés azért előnyös, mert a BUX benchmarkot követő intézményi befektetők vásárolják ezeket a részvényeket.