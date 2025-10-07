Brutálisan megugrottak a szegedi gyáravatóra készülő BYD értékesítései Nagy-Britanniában

Szeptemberben éves bázison 880 százalékkal, 11 271 autóra nőttek a BYD eladásai az Egyesült Királyságban, ami főként a sportos Seal U DM-i plug-in hibrid SUV sikerének köszönhető – közölte a Szegeden építkező kínai autógyártó kedden.
Szintén segítette az áttörést, hogy egyrészt a brit Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) autóipari szövetség adatai szerint az elektromos járművek (EV) értékesítése szeptemberben általában is rekordot döntött Nagy-Britanniában, illetve másfelől az Egyesült Királyság az EU-val és az Egyesült Államokkal szemben nem vetett ki vámokat a kínai EV-kre.
A járműveit nyugati vetélytársainál olcsóbban árusító BYD azt is közölte, hogy a fellendülés nyomán szeptemberben 3,6 százalékra ugrott brit piaci részesedése.
Az egész harmadik negyedévben egyébként összesen 35 000 járművet szállított ki a BYD, a legkelendőbb modell ezen az időtávon is a Seal U DM-i SUV volt 7524 darabbal, amelyet a Sealion 7 követett 2599 eladott autóval. Emellett a vállalat közölte, hogy a Seal U DM-i az Egyesült Királyság legnépszerűbb plug-in hibridje volt az év első kilenc hónapjában.
A vállalat ezt követően sem ül a babérjain, a következő hónapokban további új hibrid és teljesen elektromos modelleket dob piacra egyre gyarapodó kiskereskedelmi hálózatán keresztül, amely nemrég nyitotta meg 100. üzletét az országban
– emelte ki Bono Ge, a BYD brit leányának vezérigazgatója.
Az SMMT szerint a tisztán akkumulátoros elektromos járművek (BEV) értékesítése összesen csaknem 73 000 autóra nőtt a Brit-szigeteken az év kilencedik hónapjában, ám a plug-in hibrid autók (PHEV) eladása gyorsabban bővült. Az eladott autók többsége azonban még mindig robbanómotoros volt.
A Kia Sportage, a Ford Puma és a Nissan Qashqai voltak a legkelendőbb autók Nagy-Britanniában szeptemberben, ám két kínai modell, a Chery Jaecoo 7-ese és a BYD Seal U DM-i is a top 10-be került.
A BYD a globális piacokon jócskán megelőzi amerikai riválisát, a Teslát, de nagyot ver európai versenytársaira, például a Jaguárra és a BMW-re is, annak dacára, hogy a kínai elektromos autókra brutális uniós és amerikai vámokat vetettek ki, valamint a kínai értékesítés lassulóban van.
A britek sem bánnak egyébként kesztyűs kézzel a kínai EV-kel. A londoni kormány júliusban útjára indított 650 millió fontos, az elektromos autók elterjedését ösztönző csomagjából is kizárták a kínai modelleket, mivel a britek szerint a gyártásuk során káros anyag került a légkörbe.
vevői például egy-egy vásárláshoz akár 3750 fontos kedvezményben is részesülhetnek.
Noha a BYD Hongkongban jegyzett H sorozatú részvényei idén eddig 22 százalékkal, 108 hongkongi dollárra erősödtek, ám a május derekán elért 155 HK dolláros csúcsról már 30 százalékkal gyengült, elsősorban a kínai autópiac lassulása miatt.
Az LSEG elemzői konszenzusa ugyanakkor 140 hongkongi dolláros mediáncéláron továbbra is vételre ajánlja a részvényt.
