BYD: alig szállt ki Warren Buffett, egy másik befektetési guru már le is csapott a részvényekre

Bár Warren Buffett, a legendás tőzsdeguru kiszállt a BYD-ból, egy másik nagybefektető szemet vetett a kínai autógyártó részvényeire, melyek az idén februárban elért 60 hongkongi dolláros csúcsukról mostanára 40 HKD-re estek vissza, azaz értékük körülbelül egyharmadát vesztették el.

BYD Yangwang U9 NEV modell / Fotó: CFoto via AFP

Kedvező áron száll be a BYD-be Cathie Wood

A háttérben a kínai elektromosautó-gyártók közötti gyilkos árverseny húzódik meg, de Warren Buffett Berkshire Hathaway nevű befektetőcégének a teljes kivonulása is fokozta az eladói nyomást, közrejátszva az árfolyam lemorzsolódásában.

Az eladási hullám nyomán roppant kedvezővé vált árfolyamot most azonban egy másik sztárbefektető, a technológiai részvényekre és elektromobilitásra fókuszáló Cathie Wood elkezdte kihasználni.

Cathie Wood ARK Invest nevű cégének ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) alapja éppen a héten vásárolt be a BYD részvényeiből – írja a Benzinga pénzügyi portál.

A megvásárolt részvények mennyisége ugyan nem eget rengető, a körülbelül 69 ezer darab részvény értéke valamivel kevesebb, mint 1 millió amerikai dollár.

Az ARKQ ETF egyébként jelenleg valamivel kevesebb mint 1,2 millió BYD-részvényt tart nagyjából 10 millió amerikai dollár értékben. Csak összehasonlításképpen: ugyanez az ETF több mint 200 millió dollárt fektetett be a Teslába.

A BYD-részvények amúgy az ARKQ portfóliójának csaknem 1 százalékát teszi ki.

Cathie Wood belépése azonban valami fontosat jelez, mégpedig azt, hogy a BYD hosszú távú sikerébe vetett bizalma apránként kezd visszatérni.

Az ARK először 2017-ben fektetett be a BYD-be, s akkor nagyot profitált az elektromosautó-piac fellendüléséből. Hat évvel később, 2023-tól kezdődően viszont fokozatosan kiszállt a vállalatból.

A jelenlegi alacsonyabb részvényárfolyamban Wood jól láthatóan ismét lehetőségeket lát. Egy korábbi interjúban

a BYD járműveit egyszerűen „mesésnek” nevezte, és felhívta a figyelmet az európai és délkelet-ázsiai növekedési potenciáljára.

Cathie Wood befektetése ugyanakkor valószínűleg nem befolyásolja jelentősen a BYD kurzusát. Wood máskülönben további tranzakciókkal is kifejezte bizalmát a kínai részvénypiac iránt, egyebek között Alibaba-, Baidu- és Pony.ai-részvényekkel diverzifikálva portfólióját.