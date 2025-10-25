BYD: alig szállt ki Warren Buffett, egy másik befektetési guru már le is csapott a részvényekre
Bár Warren Buffett, a legendás tőzsdeguru kiszállt a BYD-ból, egy másik nagybefektető szemet vetett a kínai autógyártó részvényeire, melyek az idén februárban elért 60 hongkongi dolláros csúcsukról mostanára 40 HKD-re estek vissza, azaz értékük körülbelül egyharmadát vesztették el.
Kedvező áron száll be a BYD-be Cathie Wood
A háttérben a kínai elektromosautó-gyártók közötti gyilkos árverseny húzódik meg, de Warren Buffett Berkshire Hathaway nevű befektetőcégének a teljes kivonulása is fokozta az eladói nyomást, közrejátszva az árfolyam lemorzsolódásában.
Az eladási hullám nyomán roppant kedvezővé vált árfolyamot most azonban egy másik sztárbefektető, a technológiai részvényekre és elektromobilitásra fókuszáló Cathie Wood elkezdte kihasználni.
Cathie Wood ARK Invest nevű cégének ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) alapja éppen a héten vásárolt be a BYD részvényeiből – írja a Benzinga pénzügyi portál.
A megvásárolt részvények mennyisége ugyan nem eget rengető, a körülbelül 69 ezer darab részvény értéke valamivel kevesebb, mint 1 millió amerikai dollár.
Az ARKQ ETF egyébként jelenleg valamivel kevesebb mint 1,2 millió BYD-részvényt tart nagyjából 10 millió amerikai dollár értékben. Csak összehasonlításképpen: ugyanez az ETF több mint 200 millió dollárt fektetett be a Teslába.
A BYD-részvények amúgy az ARKQ portfóliójának csaknem 1 százalékát teszi ki.
Cathie Wood belépése azonban valami fontosat jelez, mégpedig azt, hogy a BYD hosszú távú sikerébe vetett bizalma apránként kezd visszatérni.
Az ARK először 2017-ben fektetett be a BYD-be, s akkor nagyot profitált az elektromosautó-piac fellendüléséből. Hat évvel később, 2023-tól kezdődően viszont fokozatosan kiszállt a vállalatból.
A jelenlegi alacsonyabb részvényárfolyamban Wood jól láthatóan ismét lehetőségeket lát. Egy korábbi interjúban
a BYD járműveit egyszerűen „mesésnek” nevezte, és felhívta a figyelmet az európai és délkelet-ázsiai növekedési potenciáljára.
Cathie Wood befektetése ugyanakkor valószínűleg nem befolyásolja jelentősen a BYD kurzusát. Wood máskülönben további tranzakciókkal is kifejezte bizalmát a kínai részvénypiac iránt, egyebek között Alibaba-, Baidu- és Pony.ai-részvényekkel diverzifikálva portfólióját.
A közelmúltban a Berkshire Hathaway szóvivője megerősítette, hogy Warren Buffették teljesen likvidálták BYD-részvénypakettjüket. Buffett 2008-ban 230 millió dollárért vásárolta meg a BYD 10 százalékát, majd 2024-ben – 4500 százalékos árfolyam-emelkedést követően – szőröstől-bőröstől felszámolta pozícióját.
Az LSEG elemzői konszenzusa vételre ajánlja a BYD részvényeit, mégpedig 52,7 hongkongi dolláros céláron, ami 31 százalékos felértékelődési potenciált rejt.