Deviza
EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0% EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
taktika
elektromos autók
BYD Co

BYD: alig szállt ki Warren Buffett, egy másik befektetési guru már le is csapott a részvényekre

Az ARK Invest növelte részesedését a kínai autógyártóban. Cathie Wood alapja kezd újra rákapni a kínai részvényekre, főként a BYD papírjaira.
Murányi Ernő
2025.10.25., 12:59

Bár Warren Buffett, a legendás tőzsdeguru kiszállt a BYD-ból, egy másik nagybefektető szemet vetett a kínai autógyártó részvényeire, melyek az idén februárban elért 60 hongkongi dolláros csúcsukról mostanára 40 HKD-re estek vissza, azaz értékük körülbelül egyharmadát vesztették el.

2025 Nanjing International Auto Show BYD
BYD Yangwang U9 NEV modell / Fotó: CFoto via AFP

Kedvező áron száll be a BYD-be Cathie Wood

A háttérben a kínai elektromosautó-gyártók közötti gyilkos árverseny húzódik meg, de Warren Buffett Berkshire Hathaway nevű befektetőcégének a teljes kivonulása is fokozta az eladói nyomást, közrejátszva az árfolyam lemorzsolódásában.

Az eladási hullám nyomán roppant kedvezővé vált árfolyamot most azonban egy másik sztárbefektető, a technológiai részvényekre és elektromobilitásra fókuszáló Cathie Wood elkezdte kihasználni.

Cathie Wood ARK Invest nevű cégének ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) alapja éppen a héten vásárolt be a BYD részvényeiből – írja a Benzinga pénzügyi portál.

A megvásárolt részvények mennyisége ugyan nem eget rengető, a körülbelül 69 ezer darab részvény értéke valamivel kevesebb, mint 1 millió amerikai dollár.

Az ARKQ ETF egyébként jelenleg valamivel kevesebb mint 1,2 millió BYD-részvényt tart nagyjából 10 millió amerikai dollár értékben. Csak összehasonlításképpen: ugyanez az ETF több mint 200 millió dollárt fektetett be a Teslába.

A BYD-részvények amúgy az ARKQ portfóliójának csaknem 1 százalékát teszi ki.

Cathie Wood belépése azonban valami fontosat jelez, mégpedig azt, hogy a BYD hosszú távú sikerébe vetett bizalma apránként kezd visszatérni.

Az ARK először 2017-ben fektetett be a BYD-be, s akkor nagyot profitált az elektromosautó-piac fellendüléséből. Hat évvel később, 2023-tól kezdődően viszont fokozatosan kiszállt a vállalatból.

A jelenlegi alacsonyabb részvényárfolyamban Wood jól láthatóan ismét lehetőségeket lát. Egy korábbi interjúban 

a BYD járműveit egyszerűen „mesésnek” nevezte, és felhívta a figyelmet az európai és délkelet-ázsiai növekedési potenciáljára.

Cathie Wood befektetése ugyanakkor valószínűleg nem befolyásolja jelentősen a BYD kurzusát. Wood máskülönben további tranzakciókkal is kifejezte bizalmát a kínai részvénypiac iránt, egyebek között Alibaba-, Baidu- és Pony.ai-részvényekkel diverzifikálva portfólióját. 

A közelmúltban a Berkshire Hathaway szóvivője megerősítette, hogy Warren Buffették teljesen likvidálták BYD-részvénypakettjüket. Buffett 2008-ban 230 millió dollárért vásárolta meg a BYD 10 százalékát, majd 2024-ben – 4500 százalékos árfolyam-emelkedést követően – szőröstől-bőröstől felszámolta pozícióját.

 

Az LSEG elemzői konszenzusa vételre ajánlja a BYD részvényeit, mégpedig 52,7 hongkongi dolláros céláron, ami 31 százalékos felértékelődési potenciált rejt. 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
lopás

A Dunába ugorva menekült volna egy villa betörője – a rendőröknek mentőt kellett hívni, de utána lecsukták

Nem biztos, hogy nyerő ötlet az októberi Dunába ugrani menekülés céljából.
3 perc
repülő

Elképesztő repülőteret adtak át ebben az ázsiai országban – videó

Megnyitották a kétmilliárd dolláros repülőteret. Még arany Buddha is van benne.
3 perc
ChatGPT

Forradalmasíthatja az internetezést a ChatGPT új böngészője, a Google már most érzi a hatását

Veszélyes konkurenciát kaphat a régóta egyeduralkodónak számító Google Chrome.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu