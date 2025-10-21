Coca-Cola: felpezsdült nyereség, de már az amerikaiaknak is drága a kóla

Vegyes üzenetekkel teli negyedéves eredményről számolt be kedd kora délután a világ legnagyobb üdítőital-gyártója. A Coca-Cola bevétele és nyeresége is túlcsordult az elemzői várakozásokhoz képest a harmadik negyedévben, az amerikai óriáscég szerint az üdítőitalok iránti kereslet azonban továbbra is gyenge.

Felpezsdült a Coca-Cola nyeresége, de Amerikában már sokallják az üdítőital árát / Fotó: NurPhoto via AFP

Az atlantai székhelyű vállalat bevétele 5 százalékkal, 12,45 milliárd dollárra nőtt a szeptember végén zárult három hónapban, ezzel túlszárnyalta a 12,39 milliárd dollárról szóló piaci konszenzust. Az organikus bevételbővülés 6 százalékos volt az időszakban.

Az üdítőital-gyártó óriás adózott nyeresége eközben 29 százalékkal, 3,7 milliárd dollárra ugrott. Ez egy részvényre vetítve 86 centes eredmény. A szerkezetátalakítási költségek és egyéb tételek nélkül a Coca-Cola részvényenként 82 cent tisztított profitot könyvelhetett el a várt 78 cent helyett.

Az értékesített volumen mindössze 1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, de így is kedvező fordulatot jelez az előző negyedévben regisztrált csökkenéshez képest.

Hazai pályán nem megy olyan jól a Coca-Cola szekere

A két legfontosabb piacon, Latin-Amerikában és Észak-Amerikában ugyanakkor stagnált az értékesített mennyiség. A Coca-Cola mendzsmentje korábban arról számolt be, hogy az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók az Egyesült Államokban kevesebbet vásárolnak az italaikból, azzal együtt is, hogy a vállalat kifejezetten őket is igyekszik megszólítani megfizethető termékeivel.

Globális szinten a víz, sportitalok, kávé és tea áruszegmensben tapasztalta a legdinamikusabb volumennövekedést a társaság, amely palackozott vízből és sportitalokból 3 százalékkal többet, kávéból és teából pedig 2 százalékkal nagyobb mennyiséget adott el. A szénsavas üdítőitalok forgalma stagnált, a gyümölcslevek és növényi alapú italok volumene pedig 3 százalékkal maradt el a tavalyitól.

A társaság vezetősége megerősítette 2025 egészére vonatkozó teljesítménycéljait is, ennek megfelelően az egy részvényre jutó nyereség 3 százalékkal, a bevételek pedig – organikusan – 5-6 százalékkal emelkedhetnek idén.