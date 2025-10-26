De Beers: egyre többen fenik a fogukat a világ egyik legnagyobb gyémántteremlőjére

Hamarosan tulajdonost válthat a világ egyik legnagyobb gyémánttermelője, a legfrissebb hírek szerint egy angolai állami cég szeretné magáénak tudni a jelenleg az Anglo Americanhoz tartozó De Beers-t.

Tulajdonost cserélhet a világ legnagyobb gyémánttermelői közé tartozó De Beers / Fotó: AFP

A dél-afrikai-angol vállalat többségi tulajdonrészére az angolai állami gyémántipari vállalat, az Endiama nyújtott be vételi ajánlatot a Reuters értesülései szerint. A Botswanában, Namíbiában, Dél-Afrikában és Kanadában is termelő De Beers jelenleg is együttműködik az Endiamával Angolában, ahol közösen kutatnak új gyémántlelő helyek után.

A két társaság augusztusban új kimberlitmezőjének felfedezését jelentette be, ami három évtized óta az első ilyen jellegű találat az afrikai országban. A kimberlit egy magmás kőzet, amely drágaköveket tartalmazhat.

A De Beers 85 százalékos tulajdonosa, az Anglo American bányaipari óriás a gyémánt árának csökkenése és a visszaeső termelés miatt szeretne túladni leánycégében meglévő részesedésén.

Az Anglo American 4,9 milliárd dollárra becsüli a De Beers piaci értékét, miután az elmúlt két évben 3,5 milliárd dollár értékvesztést könyvelt el.

A vételi ajánlatot sem az anyavállalat, sem az Endiama nem erősítette meg a Reuters megkeresésére.

Kérőből akad több is, a médiában megjelent információk alapján június óta legalább hat konzorcium érdeklődését keltette fel a gyémántcég.

Botswana – amely jelenleg a De Beers 15 százalékát birtokolja és éves nyersgyémánt-termelésének 70 százalékát adja – a gazdaságát súlyosan megrázó nyersanyagárak zuhanása ellenére stratégiai nemzeti vagyonnak tekint a vállalatra.

Bányászati minisztere júliusban kijelentette, hogy a dél-afrikai ország teljes ellenőrzést szeretne szerezni a De Beers felett. Botswana bányászati minisztériuma szintén nem volt elérhető azonnali kommentárra.

Angola még szeptemberben jelentette be, hogy kisebbségi részesedést szeretne szerezni a De Beersben, az újabb fejlemények alapján az afrikai állam most már nagyobb igényt tart a világ egyik legnagyobb gyémánttermelőjére.