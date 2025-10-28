Deviza
Devizapiac: bivalyerős a forint a jegybanki döntések előtt, melyek mindent megváltoztathatnak

Összecsúszott a Fed és az EKB kamatdöntő ülése. A döntések előtt a devizapiacon tovább erősödött a forint, az euró is előretört a dollár ellenében.
Murányi Ernő
2025.10.28., 14:19

Egyedül a svájci frank volt még a forintnál is erősebb kedden délelőtt a devizapiacon, a többi meghatározó globális, illetve a régiós devizákkal szemben izmosodott hazai fizetőeszközünk.

Jerome Powell és Christine Lagarde – merre mozdítják a globális devizapiacot? / Fotó: AFP

Tovább erősödött a forint a devizapiacon

Az euró 388,5 forint alá került, utoljára 388,45 forinton járt néhány perccel déli 12 előtt a bankközi devizapiacon. 

A dollár kurzusa pedig 333 forintra esett, miközben 0,2 százalékkal, 1,1663-re emelkedett az euró-dollár keresztárfolyam, ergo a zöldhasú az euró ellenében is gyengült.

Az amerikai (Fed) és az euróövezeti jegybank (EKB) is kamatdöntés előtt áll a héten, a befektetők pedig egyértelműen kamatcsökkentést áraznak a Fedtől és kamattartást az EKB-tól

– írja az MBH Bank. 

Ez nem tesz jót a dollár árfolyamának még akkor sem, ha a kamatdöntéseket már korábban elkezdték beárazni a piacok. 

Az árfolyammozgáshoz hozzájárult továbbá, hogy a német IFO üzleti hangulatindexe pozitív meglepetést okozott, mivel a korábbi 87,7 pontról 88,4 pontra emelkedett a mutató, meghaladva a konszenzus várakozásait

– tették hozzá. 

A jelenlegi helyzet megítélése némileg romlott, viszont a várakozások komponens több évi csúcsra emelkedett. 

Deeszkaláció Kína és Amerika között

A piaci szereplők amellett továbbra is optimisták az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi háborúját enyhítő lehetséges megállapodással kapcsolatban.

A derűlátást indokolja továbbá az is, hogy Donald Trump amerikai elnök keretmegállapodásokat írt alá több ázsiai országgal is a ritkaföldfémek és ásványi anyagok kereskedelméről. 

A 10 éves amerikai államkötvények hozama a hétfői csökkenést követően tovább mérséklődött, ami szintén gyengíti a zöldhasút.

A nap második felében az amerikai Conference Board októberi fogyasztói bizalmi indexe kerülhet a fókuszba. Ha észrevehető lesz a javulás, az támogathatja a dollárt. Mindazonáltal a befektetők valószínűleg tartózkodnak a nagy pozíciók felvételétől, amíg felkészülnek a kamatdöntő ülésekre az Atlanti-óceán két oldalán. A Fed szerdán, míg az EKB csütörtökön dönt.

