Devizapiac: bivalyerős a forint a jegybanki döntések előtt, melyek mindent megváltoztathatnak

Az amerikai (Fed) és az euróövezeti jegybank (EKB) is kamatdöntés előtt áll a héten, a befektetők pedig egyértelműen kamatcsökkentést áraznak a Fedtől és kamattartást az EKB-tól

– írja az MBH Bank.

Ez nem tesz jót a dollár árfolyamának még akkor sem, ha a kamatdöntéseket már korábban elkezdték beárazni a piacok.

Az árfolyammozgáshoz hozzájárult továbbá, hogy a német IFO üzleti hangulatindexe pozitív meglepetést okozott, mivel a korábbi 87,7 pontról 88,4 pontra emelkedett a mutató, meghaladva a konszenzus várakozásait

– tették hozzá.

A jelenlegi helyzet megítélése némileg romlott, viszont a várakozások komponens több évi csúcsra emelkedett.

Deeszkaláció Kína és Amerika között

A piaci szereplők amellett továbbra is optimisták az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi háborúját enyhítő lehetséges megállapodással kapcsolatban.

A derűlátást indokolja továbbá az is, hogy Donald Trump amerikai elnök keretmegállapodásokat írt alá több ázsiai országgal is a ritkaföldfémek és ásványi anyagok kereskedelméről.

A 10 éves amerikai államkötvények hozama a hétfői csökkenést követően tovább mérséklődött, ami szintén gyengíti a zöldhasút.

A nap második felében az amerikai Conference Board októberi fogyasztói bizalmi indexe kerülhet a fókuszba. Ha észrevehető lesz a javulás, az támogathatja a dollárt. Mindazonáltal a befektetők valószínűleg tartózkodnak a nagy pozíciók felvételétől, amíg felkészülnek a kamatdöntő ülésekre az Atlanti-óceán két oldalán. A Fed szerdán, míg az EKB csütörtökön dönt.